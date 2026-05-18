TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng

Phạm Vinh

18/05/2026, 11:52

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về việc triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đô thị…

TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng - Ảnh minh họa.

Với sự chỉ đạo từ UBND Thành phố, công tác giám sát xây dựng đã được triển khai đồng bộ, nhấn mạnh vào việc phối hợp giữa các cấp chính quyền và các ban quản lý khu vực.

Theo công văn mới nhất từ UBND TP. Hồ Chí Minh, các xã, phường, đặc khu cùng các ban quản lý khu công nghệ cao và khu chế xuất được yêu cầu khẩn trương thực hiện báo cáo giám sát. Điều này nhằm đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và đúng mẫu theo yêu cầu của Sở Xây dựng Thành phố.

Đồng thời, UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan cử nhân sự có chuyên môn phối hợp cùng Tổ Công tác thuộc Sở Xây dựng thực hiện khảo sát phục vụ Kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình trật tự xây dựng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng lập Kế hoạch khảo sát trực tiếp tại các đơn vị phục vụ Kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình trật tự xây dựng. Sau khi hoàn thành Kế hoạch khảo sát, Sở Xây dựng phân loại đánh giá và tiến hành các Đoàn Giám sát chuyên đề tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đối với một số địa phương, đơn vị cụ thể theo quy định; thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng, năm cho UBND Thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Trước đó, Sở Xây dựng đã biệt phái hơn 500 công chức về công tác tại 162/168 phường, xã, đặc khu để tăng cường quản lý trật tự xây dựng. Trong quý 1/2026, Sở đã cấp 147 giấy phép xây dựng và thực hiện 353 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý 54 trường hợp vi phạm. Những con số này không chỉ thể hiện sự quyết liệt trong xử lý vi phạm mà còn cho thấy tính minh bạch, nghiêm minh của pháp luật được đảm bảo.

Để nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng, cần có sự đồng bộ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến xây dựng, quy hoạch và đất đai. Đồng thời, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị cũng là những yếu tố then chốt.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực không ngừng để cải thiện công tác giám sát xây dựng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đô thị. Những biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt này không chỉ giúp ngăn chặn các vi phạm mà còn góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh cho người dân.

