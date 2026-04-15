TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư

Nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ đối với phần diện tích chung và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố. Quyết định này không chỉ nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng sống của cư dân mà còn hướng tới sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản chung.

Một trong những điểm nổi bật của Quyết định 19/2026 là yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại chung cư. Điều này bao gồm cả nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì. Sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, số tiền này sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý tài sản chung, đồng thời tạo điều kiện cho cư dân có thể giám sát và tham gia vào quá trình quản lý.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ ràng về quyền sở hữu chỗ để xe trong chung cư. Theo đó, quyền sở hữu này sẽ được xác định theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải tuân thủ đúng các quy định và điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự. Điều này giúp tránh những tranh chấp không đáng có và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư phải do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Hội nghị này sẽ thông qua các nội dung về loại hình dịch vụ được khai thác, vị trí và diện tích khai thác, thời hạn và hình thức khai thác. Ban Quản trị nhà chung cư sẽ căn cứ vào các nội dung này để triển khai việc khai thác, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan quản lý nhà ở để giải quyết các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và phần diện tích khác trong chung cư.

Quyết định 19/2026 không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một cam kết của chính quyền Thành phố trong việc nâng cao chất lượng quản lý nhà chung cư. Bằng cách tạo ra một cơ chế minh bạch và hiệu quả, quyết định này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cư dân, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, việc quản lý tốt các khu chung cư không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống mà còn là yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững của Thành phố.