Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư

Hồng Vinh

15/04/2026, 11:32

Nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ đối với phần diện tích chung và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì, sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và được sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư…

Chung cư Cosmo City phường Tân Mỹ TP. Hồ Chí Minh có phần diện tích cho siêu thị Go thuê từ nhiều năm nay...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường vừa ký ban hành Quyết định 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố. Quyết định này không chỉ nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng sống của cư dân mà còn hướng tới sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài sản chung. 

Một trong những điểm nổi bật của Quyết định 19/2026 là yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại chung cư. Điều này bao gồm cả nguồn thu từ hoạt động khai thác dịch vụ và lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì. Sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lý, số tiền này sẽ được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và sử dụng để bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc quản lý tài sản chung, đồng thời tạo điều kiện cho cư dân có thể giám sát và tham gia vào quá trình quản lý.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định rõ ràng về quyền sở hữu chỗ để xe trong chung cư. Theo đó, quyền sở hữu này sẽ được xác định theo hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải tuân thủ đúng các quy định và điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự. Điều này giúp tránh những tranh chấp không đáng có và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.

Một điểm đáng chú ý khác là việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung trong nhà chung cư phải do Hội nghị nhà chung cư quyết định. Hội nghị này sẽ thông qua các nội dung về loại hình dịch vụ được khai thác, vị trí và diện tích khai thác, thời hạn và hình thức khai thác. Ban Quản trị nhà chung cư sẽ căn cứ vào các nội dung này để triển khai việc khai thác, đảm bảo tính công khai và minh bạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cơ quan quản lý nhà ở để giải quyết các vấn đề liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và phần diện tích khác trong chung cư.

Quyết định 19/2026 không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là một cam kết của chính quyền Thành phố trong việc nâng cao chất lượng quản lý nhà chung cư. Bằng cách tạo ra một cơ chế minh bạch và hiệu quả, quyết định này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cư dân, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện đại. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, việc quản lý tốt các khu chung cư không chỉ giúp cải thiện chất lượng sống mà còn là yếu tố quan trọng trong việc phát triển bền vững của Thành phố.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy