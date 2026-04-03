Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh xem xét “gỡ vướng” cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở

Quốc Khánh

03/04/2026, 10:11

Bốn dự án: nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê tại phường Cát Lái, chung cư 4S Linh Đông tại phường Hiệp Bình, dự án chung cư An Phú, chung cư First Home Bình Dương đang được kiến nghị, xem xét cấp sổ hồng cho người thuê, mua nhà ở xã hội…

Dự án nhà ở xã hội Thủ Thiêm Green House phường Cát Lát - Ảnh minh họa.

Ngày 2/4, Tổ Công tác 1645, dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại bốn dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Dự án đầu tiên là nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê tại phường Cát Lái, do Công ty Cổ phần ThuThiem Group làm chủ đầu tư. Với quy mô 1.107 căn hộ, dự án này đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được xác định bản đồ hiện trạng vị trí. Sau khi nghe báo cáo từ các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất giải quyết cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư, mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho hàng nghìn công nhân.

Tiếp theo là Chung cư 4S Linh Đông tại phường Hiệp Bình, do Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư, với 1.114 căn hộ. Dự án này đã được gỡ vướng từ tháng 2/2025 và hiện đã hoàn tất bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tranh chấp sở hữu cần được giải quyết. Ông Nguyễn Toàn Thắng đã đề nghị địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan để giải quyết khiếu nại của người dân, đồng thời, thúc đẩy việc cấp sổ hồng cho người mua.

Dự án Chung cư An Phú, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land làm chủ đầu tư, với 846 căn hộ, cũng đang trong quá trình xem xét cấp sổ hồng. Dù đã được nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng, dự án này vẫn chưa được cấp sổ hồng cho người mua. Tổ công tác đã thống nhất giải quyết vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sở hữu nhà ở hợp pháp.

Cuối cùng, Chung cư First Home Bình Dương, do Công ty TNHH NHO Corecam làm chủ đầu tư với 413 căn hộ, cũng đang được xem xét cấp sổ hồng cho 124 căn hộ còn lại. Tổ công tác đã đồng ý giải quyết cấp sổ hồng sau khi chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan.

Việc cấp sổ hồng cho các dự án này không chỉ giúp người dân an tâm về quyền sở hữu nhà ở mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 dự án bất động sản được gỡ vướng cấp sổ hồng

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng, cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ hồng cho cư dân

Từ khóa:

cấp sổ hồng TP. Hồ Chí Minh Chung cư 4S Linh Đông Chung cư An Phú Chung cư First Home Bình Dương công ty ThuThiem Group nhà ở xã hội

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy