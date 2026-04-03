TP. Hồ Chí Minh xem xét “gỡ vướng” cấp sổ hồng cho 4 dự án nhà ở

Bốn dự án: nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê tại phường Cát Lái, chung cư 4S Linh Đông tại phường Hiệp Bình, dự án chung cư An Phú, chung cư First Home Bình Dương đang được kiến nghị, xem xét cấp sổ hồng cho người thuê, mua nhà ở xã hội…

Ngày 2/4, Tổ Công tác 1645, dưới sự chủ trì của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng, đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua nhà tại bốn dự án nhà ở trên địa bàn Thành phố.

Dự án đầu tiên là nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê tại phường Cát Lái, do Công ty Cổ phần ThuThiem Group làm chủ đầu tư. Với quy mô 1.107 căn hộ, dự án này đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được xác định bản đồ hiện trạng vị trí. Sau khi nghe báo cáo từ các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng đã thống nhất giải quyết cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư, mở ra cơ hội sở hữu nhà ở cho hàng nghìn công nhân.

Tiếp theo là Chung cư 4S Linh Đông tại phường Hiệp Bình, do Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư, với 1.114 căn hộ. Dự án này đã được gỡ vướng từ tháng 2/2025 và hiện đã hoàn tất bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số tranh chấp sở hữu cần được giải quyết. Ông Nguyễn Toàn Thắng đã đề nghị địa phương phối hợp với các sở ngành liên quan để giải quyết khiếu nại của người dân, đồng thời, thúc đẩy việc cấp sổ hồng cho người mua.

Dự án Chung cư An Phú, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land làm chủ đầu tư, với 846 căn hộ, cũng đang trong quá trình xem xét cấp sổ hồng. Dù đã được nghiệm thu hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng, dự án này vẫn chưa được cấp sổ hồng cho người mua. Tổ công tác đã thống nhất giải quyết vấn đề này, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sở hữu nhà ở hợp pháp.

Cuối cùng, Chung cư First Home Bình Dương, do Công ty TNHH NHO Corecam làm chủ đầu tư với 413 căn hộ, cũng đang được xem xét cấp sổ hồng cho 124 căn hộ còn lại. Tổ công tác đã đồng ý giải quyết cấp sổ hồng sau khi chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan.

Việc cấp sổ hồng cho các dự án này không chỉ giúp người dân an tâm về quyền sở hữu nhà ở mà còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.