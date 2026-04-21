Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Thiên Di

21/04/2026, 10:12

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị trước tháng 5/2026, làm cơ sở triển khai các bước soạn thảo và trình ban hành trong thời gian tới...

Ảnh minh họa

Theo đó, việc xây dựng dự án Luật nhằm kiến tạo một khung thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của một đô thị đặc biệt với mục tiêu dài hạn, thông qua việc cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo ra động lực ổn định, bền vững để xây dựng và phát triển đô thị đặc biệt.

Kế hoạch nhấn mạnh việc gắn kết chặt chẽ ba nhiệm vụ mang tính chiến lược, gồm: tổng kết toàn diện Nghị quyết số 31-NQ/TW; xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và tham mưu lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật. Đây được xác định là quá trình triển khai đồng thời, liên thông và tích hợp cao, trong đó tổng kết thực tiễn là cơ sở, định hướng chính trị đóng vai trò dẫn dắt và thể chế pháp luật là kết quả cuối cùng.

UBND Thành phố cho biết việc soạn thảo dự án Luật cần thủ nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khả thi, gắn với nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong phối hợp tổ chức các hoạt động xây dựng, thi hành Luật.

Với mục tiêu dài hạn, việc xây dựng dự án Luật cần có tư duy “kiến tạo phát triển”, thiết kế khung thể chế đồng bộ, linh hoạt, kiên định với mục tiêu phát triển của địa phương. Đồng thời, xác định cụ thể nội dung các công việc cần thực hiện, một số lĩnh vực cần ưu tiên, thời hạn, bảo đảm tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Về công tác chuẩn bị, dự kiến trong tháng 4/2026, Thành phố sẽ thành lập Tổ phối hợp liên ngành của UBND TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo xây dựng dự án Luật (Tổ Biên tập). Các nguồn lực và chính sách cần thiết cũng sẽ được chuẩn bị nhằm phục vụ công tác tham mưu, xây dựng dự án Luật, với mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị trước tháng 5/2026.

Theo kế hoạch, các bước triển khai xây dựng dự án Luật bao gồm: rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nguồn lực; xem xét nội dung điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 trên cơ sở thực tiễn; tổ chức soạn thảo và trình Quốc hội ban hành dự án Luật; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành sau khi được thông qua.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố trong quá trình phối hợp với bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo, cũng như trong công tác báo cáo Đảng ủy UBND Thành phố, Thành ủy và các cấp có thẩm quyền về dự án Luật.

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

11:24, 14/04/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh giải quyết vướng mắc trong cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

08:38, 06/04/2026

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

08:19, 06/04/2026

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

Từ khóa:

Chính sách dự án hệ thống pháp luật luật đô thị Luật Đô thị đặc biệt Nghị quyết số 31-NQ/TW TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

VnEconomy

"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến "khẩu vị" đầu tư mang tầm quốc tế

Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.

Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Thị trường bán lẻ cao cấp Hà Nội dịch chuyển, xuất hiện cực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh các ông lớn bán lẻ đẩy mạnh xu hướng “Bắc tiến”, khu vực Tây Hồ Tây với tâm điểm là dự án Westlake Square Hanoi trở thành điểm đến chiến lược với loạt ưu thế thu hút các thương hiệu lớn.

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn “công nghệ thấp – phát thải cao”. Nguyên nhân được là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị….

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

1

Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Quý 1/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Chứng khoán

3

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở "lối ra" cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Đầu tư

4

Các điểm đến biển đảo "cháy phòng" dịp nghỉ lễ 30/4

Du lịch

5

Trung Quốc sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nhiều

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy