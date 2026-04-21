TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Theo đó, việc xây dựng dự
án Luật nhằm kiến tạo một khung thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của
một đô thị đặc biệt với mục tiêu dài hạn, thông qua việc cụ thể hóa đầy đủ, kịp
thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, tạo ra động lực ổn định, bền
vững để xây dựng và phát triển đô thị đặc biệt.
Kế hoạch nhấn mạnh việc gắn kết chặt chẽ ba nhiệm vụ mang tính chiến lược,
gồm: tổng kết toàn diện Nghị quyết số 31-NQ/TW;
xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương; đồng thời nghiên cứu, đề xuất
và tham mưu lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật. Đây được xác định là quá
trình triển khai đồng thời, liên thông và tích hợp cao, trong đó tổng kết thực
tiễn là cơ sở, định hướng chính trị đóng vai trò dẫn dắt và thể chế pháp luật
là kết quả cuối cùng.
UBND Thành phố cho biết việc
soạn thảo dự án Luật cần thủ nghiêm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật,
đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khả thi, gắn với nguyên tắc Đảng
lãnh đạo toàn diện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị trong phối hợp tổ chức các hoạt động xây dựng, thi hành Luật.
Với mục tiêu dài hạn, việc
xây dựng dự án Luật cần có tư duy “kiến tạo phát triển”, thiết kế khung thể chế
đồng bộ, linh hoạt, kiên định với mục tiêu phát triển của địa phương. Đồng thời, xác định
cụ thể nội dung các công việc cần thực hiện, một số lĩnh vực cần ưu tiên, thời
hạn, bảo đảm tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm chủ trì, sự phối hợp
chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Về công tác chuẩn bị,
dự kiến trong tháng 4/2026, Thành phố sẽ thành lập Tổ phối hợp liên ngành của
UBND TP. Hồ Chí Minh để chỉ đạo xây dựng dự án Luật (Tổ Biên tập). Các nguồn
lực và chính sách cần thiết cũng sẽ được chuẩn bị nhằm phục vụ công tác tham
mưu, xây dựng dự án Luật, với mục tiêu hoàn thành công tác chuẩn bị trước tháng
5/2026.
Theo kế hoạch, các bước
triển khai xây dựng dự án Luật bao gồm: rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện,
nguồn lực; xem xét nội dung điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026 trên cơ sở
thực tiễn; tổ chức soạn thảo và trình Quốc hội ban hành dự án Luật; đồng thời
chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành sau khi được thông qua.
UBND TP. Hồ Chí Minh giao
Sở Tư pháp làm cơ quan đầu mối, chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan tham mưu UBND Thành phố trong quá trình phối hợp với bộ, ngành được
giao chủ trì soạn thảo, cũng như trong công tác báo cáo Đảng ủy UBND Thành phố,
Thành ủy và các cấp có thẩm quyền về dự án Luật.