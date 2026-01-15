Thứ Năm, 15/01/2026

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư trạm biến áp 220kV Đầm Sen vốn gần 771 tỷ đồng

Thanh Thủy

15/01/2026, 13:54

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư trạm biến áp 220kV Đầm Sen gần 771 tỷ đồng, nhằm tăng năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thành phố...

Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.
Ảnh minh họa - Ảnh: VGP.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trạm biến áp 220kV Đầm Sen nhằm tăng cường năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thành phố trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao.

Theo quyết định, dự án được triển khai trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới (quận 11 trước đây). Mục tiêu của dự án là xây dựng, vận hành và kinh doanh trạm biến áp 220kV, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, phân phối điện cho khu vực trung tâm phía Tây và toàn Thành phố, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng.

Trạm biến áp 220kV Đầm Sen được xây dựng mới theo công nghệ GIS (cách điện bằng khí), phù hợp với điều kiện mặt bằng hạn chế trong đô thị. Quy mô đầu tư gồm 2 máy biến áp 220kV công suất 250MVA và 2 máy biến áp 110kV công suất 63MVA, được lắp đặt đầy đủ ngay trong giai đoạn đầu. Dự án sử dụng diện tích đất 2.281,6 m2, trong đó diện tích xây dựng trạm là 2.184,8 m2.

Tổng mức đầu tư của dự án là 770,9 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng trong vòng 4 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian thi công xây dựng khoảng 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất; sau đó công trình sẽ được nghiệm thu và đưa vào vận hành trong vòng 1 tháng. 

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật; tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Đồng thời, đảm bảo dự án hài hòa với cảnh quan khu vực, phù hợp với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo lân cận và không ảnh hưởng đến hoạt động của Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Từ khóa:

Cung cấp điện dự án Dự án trạm biến áp 220kV Đầm Sen hạ tầng Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh Trạm biến áp

1

Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Chứng khoán

2

Du lịch Việt: Cơ hội khẳng định vị thế trong khu vực

Du lịch

3

Cựu Chủ tịch ECB: Việc gây sức ép lên Fed có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu

Thế giới

4

VN-Index có thể phản ứng nhạy cảm trước cú sốc từ các "siêu cổ phiếu"

Chứng khoán

5

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Chứng khoán

