TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư trạm biến áp 220kV Đầm Sen vốn gần 771 tỷ đồng

Thứ Năm, 15/01/2026
Thanh Thủy
15/01/2026, 13:54
TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư trạm biến áp 220kV Đầm Sen gần 771 tỷ đồng, nhằm tăng năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thành phố...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án trạm biến áp 220kV Đầm Sen nhằm tăng cường năng lực truyền tải và bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho Thành phố trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao.
Theo quyết định, dự án được triển khai trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới (quận 11 trước đây). Mục tiêu của dự án là xây dựng, vận hành và kinh doanh trạm biến áp 220kV, góp phần nâng cao năng lực truyền tải, phân phối điện cho khu vực trung tâm phía Tây và toàn Thành phố, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nắng nóng.
Trạm biến áp 220kV Đầm Sen được xây dựng mới theo công nghệ GIS (cách điện bằng khí), phù hợp với điều kiện mặt bằng hạn chế trong đô thị. Quy mô đầu tư gồm 2 máy biến áp 220kV công suất 250MVA và 2 máy biến áp 110kV công suất 63MVA, được lắp đặt đầy đủ ngay trong giai đoạn đầu. Dự án sử dụng diện tích đất 2.281,6 m2, trong đó diện tích xây dựng trạm là 2.184,8 m2.
Tổng mức đầu tư của dự án là 770,9 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động là 50 năm, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.
Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục đầu tư, đất đai và xây dựng trong vòng 4 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời gian thi công xây dựng khoảng 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất; sau đó công trình sẽ được nghiệm thu và đưa vào vận hành trong vòng 1 tháng.
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật; tuân thủ các quy định về quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Đồng thời, đảm bảo dự án hài hòa với cảnh quan khu vực, phù hợp với các công trình tín ngưỡng, tôn giáo lân cận và không ảnh hưởng đến hoạt động của Công viên Văn hóa Đầm Sen.
10:23, 14/01/2026
07:32, 12/01/2026
Trước các tồn tại kéo dài trong công tác bồi thường, hỗ trợ và quyết toán giải phóng mặt bằng cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ, chốt mốc thời gian xử lý dứt điểm trong quý I/2026, không để phát sinh điểm nóng phức tạp...
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng giao thông và dự án tiêu thoát nước ngoài Sân bay Long Thành, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026 để kịp phục vụ sân bay đưa vào khai thác...
Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.
Các dự án đường tỉnh 25B, 25C và hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Đồng Nai đốc thúc tiến độ, trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026...
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...
