Đồng Nai: Tăng tốc hoàn thành 2 tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành trong tháng 6/2026

Thứ Tư, 14/01/2026
Thanh Thủy
14/01/2026, 10:23
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng giao thông và dự án tiêu thoát nước ngoài Sân bay Long Thành, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026 để kịp phục vụ sân bay đưa vào khai thác...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị về tiến độ triển khai các dự án đường tỉnh 25B, 25C và dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).
Đây là các dự án hạ tầng quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối giao thông, bảo đảm thoát nước và phục vụ khai thác Sân bay Long Thành.
Theo báo cáo, với dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51), đến nay mặt bằng đã bàn giao khoảng 70% tổng diện tích. Về thi công, tuyến chính bên trái đã thảm nhựa 100%, đường song hành bên trái đã thi công nền đá. Tuy nhiên, tuyến chính và đường song hành bên phải còn chậm do vướng mặt bằng.
Đối với dự án xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), các nhà thầu chưa thể thi công do diện tích mặt bằng bàn giao nhỏ và không liên tục.
Với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), ngày 17/12/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 5 đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 22/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến các sở Tài chính, Xây dựng và UBND các xã Long Thành, Long Phước; đến nay, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã có văn bản góp ý.
Khó khăn hiện nay là việc đấu nối thoát nước tại suối Đá Vàng với hệ thống thoát nước của Sân bay Long Thành chưa đồng bộ.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết Sân bay Long Thành dự kiến khai thác trong nửa đầu năm 2026, hai dự án đường tỉnh 25B, 25C giữ vai trò kết nối giao thông cho sân bay, vì vậy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải lập lại đường găng tiến độ, xác định rõ thời hạn hoàn thành, chậm nhất trong tháng 6/2026.
Đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), các thủ tục phải hoàn tất và khởi công trong tháng 6-2026; sau đó đẩy nhanh tiến độ để giải ngân hết vốn trong năm 2026. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thống nhất các vị trí đấu nối.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải phân chia rõ các công đoạn giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm từng đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua chịu trách nhiệm nếu không phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
Giai đoạn 2026-2035 được dự báo là thời kỳ bùng nổ hạ tầng chưa từng có tại Việt Nam với các siêu dự án mang tầm vóc lịch sử như Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Metro đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và chiến lược chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công hữu hạn và quy mô tín dụng ngân hàng đang dần chạm ngưỡng rủi ro cao, việc phát triển thị trường trái phiếu hạ tầng là một giải pháp tất yếu của bài toán vốn dài hạn cho các siêu dự án.
Các dự án đường tỉnh 25B, 25C và hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Đồng Nai đốc thúc tiến độ, trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026...
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...
Chiều 12/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về phương án đầu tư đoạn tuyến cao tốc Sơn La – Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), cùng một số nội dung liên quan đến việc xác định cơ quan chủ quản triển khai dự án...
Vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn 2021–2025, Thanh Hóa vẫn huy động được hơn 700.100 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển hạ tầng. Nguồn lực lớn này không chỉ tạo nên những công trình cụ thể mà còn đặt nền móng quan trọng để kinh tế – xã hội của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.
