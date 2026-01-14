Đồng Nai: Tăng tốc hoàn thành 2 tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành trong tháng 6/2026

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hai dự án hạ tầng giao thông và dự án tiêu thoát nước ngoài Sân bay Long Thành, bảo đảm hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2026 để kịp phục vụ sân bay đưa vào khai thác...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà vừa có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị về tiến độ triển khai các dự án đường tỉnh 25B, 25C và dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1).

Đây là các dự án hạ tầng quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối giao thông, bảo đảm thoát nước và phục vụ khai thác Sân bay Long Thành.

Theo báo cáo, với dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51), đến nay mặt bằng đã bàn giao khoảng 70% tổng diện tích. Về thi công, tuyến chính bên trái đã thảm nhựa 100%, đường song hành bên trái đã thi công nền đá. Tuy nhiên, tuyến chính và đường song hành bên phải còn chậm do vướng mặt bằng.

Đối với dự án xây dựng đường tỉnh 25C (đoạn từ quốc lộ 51 đến Hương lộ 19), các nhà thầu chưa thể thi công do diện tích mặt bằng bàn giao nhỏ và không liên tục.

Với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), ngày 17/12/2025, Ban Quản lý dự án khu vực 5 đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 22/12/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến các sở Tài chính, Xây dựng và UBND các xã Long Thành, Long Phước; đến nay, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đã có văn bản góp ý.

Khó khăn hiện nay là việc đấu nối thoát nước tại suối Đá Vàng với hệ thống thoát nước của Sân bay Long Thành chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết Sân bay Long Thành dự kiến khai thác trong nửa đầu năm 2026, hai dự án đường tỉnh 25B, 25C giữ vai trò kết nối giao thông cho sân bay, vì vậy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải lập lại đường găng tiến độ, xác định rõ thời hạn hoàn thành, chậm nhất trong tháng 6/2026.

Đối với dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài Sân bay Long Thành (giai đoạn 1), các thủ tục phải hoàn tất và khởi công trong tháng 6-2026; sau đó đẩy nhanh tiến độ để giải ngân hết vốn trong năm 2026. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để thống nhất các vị trí đấu nối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải phân chia rõ các công đoạn giải phóng mặt bằng gắn với trách nhiệm từng đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua chịu trách nhiệm nếu không phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.