Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Gỡ nút thắt bồi thường, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Nguyễn Thuấn

04/02/2026, 17:43

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn I đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các xã Xuân Bình, Thanh Phong của tỉnh Thanh Hóa...

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh; Thanh Huyền
Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh; Thanh Huyền

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn vừa làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa để rà soát, tháo gỡ các khó khăn trong triển khai Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn I (Nghệ An).

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 154/TTg-NN ngày 20/1/2006 và điều chỉnh tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 25/10/2023. Phạm vi dự án ảnh hưởng trực tiếp đến các xã Xuân Bình và Thanh Phong của tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích 1.113,35 ha, trong đó xã Thanh Phong 680,58 ha, xã Xuân Bình 432,77 ha.

Thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm do nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 30/1, xã Thanh Phong đã hoàn thành lập, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 119 hộ gia đình, cá nhân. Tại xã Xuân Bình, địa phương đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả kinh phí cho 34 hộ có hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa; đồng thời hoàn thành kiểm kê đối với 107 hộ sử dụng đất nhưng không có hợp đồng giao khoán.

Cùng với đó, các thủ tục liên quan đến việc bán lâm sản khai thác tận dụng trên diện tích rừng tự nhiên, thẩm định đề cương dọn dẹp vệ sinh lòng hồ và lựa chọn nhà thầu thi công cũng đang được triển khai.

Khối lượng công việc còn lại tập trung vào việc phê duyệt, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất; bán lâm sản khai thác tận dụng; dọn vệ sinh lòng hồ và xây dựng hạ tầng các khu tái định cư. Tổng kinh phí ước tính cho các phần việc còn lại khoảng 255,73 tỷ đồng nếu 107 hộ tại khu tái định cư xã Xuân Bình không được bồi thường, hỗ trợ; hoặc khoảng 534,79 tỷ đồng nếu thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, địa phương đã chỉ rõ nhiều vướng mắc, trong đó có việc các hộ nhận khoán đất của Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng dù đã nhận tiền hỗ trợ. Bên cạnh đó, Bộ Công an chưa có văn bản thống nhất thu hồi diện tích đất an ninh; Thanh tra Chính phủ chưa có hướng dẫn cụ thể đối với việc bồi thường, hỗ trợ cho 107 hộ không có hợp đồng giao khoán. Các quy định mới tại Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ cũng khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giải quyết dứt điểm kiến nghị của 34 hộ nhận khoán đất, bảo đảm ổn định đời sống người dân và an sinh xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án triển khai thuận lợi, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành các phần việc còn lại, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi lớn nhất Nghệ An do Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư.

Công trình Hồ chứa nước Bản Mồng được xây dựng trên địa bàn các huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Nghĩa Đàn (cũ) tỉnh Nghệ An và một phần ở huyện Như Xuân (cũ), tỉnh Thanh Hoá có sức chứa 225 triệu m3 nước, phục vụ tưới tiêu cho hơn 18.800 ha đất nông nghiệp.

Theo thiết kế, đập chính bằng bê tông dài 221 m, cao hơn 45 m, tràn xã lũ gồm 5 khoang, mỗi khoang rộng 75 m. Ngoài ra, trong thân đập chính còn có Thủy điện Bản Mồng với công suất lắp máy 45 MW.

Dự án được phê duyệt từ năm 2009 nguồn vốn hơn 3.700 tỷ đồng, sau đó được điều chỉnh tăng thêm 1.808 tỷ đồng lên tổng nguồn vốn 5.552 tỷ đồng.

Đề xuất mở rộng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La lên 4 làn xe

14:12, 03/02/2026

Đề xuất mở rộng cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La lên 4 làn xe

Từ khóa:

bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình thủy lợi Nghệ An đầu tư Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giải phóng mặt bằng Thanh Hóa

Đọc thêm

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy