TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng, cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 29/01/2026
Hồng Quang
29/01/2026, 14:12
Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến những động thái tích cực từ chính quyền Thành phố trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ, giúp ổn định thị trường, tạo niềm tin cho người mua nhà và các nhà đầu tư…
Trong cuộc họp chiều 28/1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, đã chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác 1645 để xem xét cấp sổ hồng cho ba dự án lớn. Các dự án này bao gồm Khu Thương mại và Căn hộ I-Home, Chung cư Thái An 3 và 4, và Khu dân cư Hà Đô. Mỗi dự án đều có những vướng mắc riêng, từ nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành đến việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Thành phố, các vấn đề này đang dần được tháo gỡ.
Đối với Dự án I-Home, sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, ông Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà, mặc dù phần thương mại vẫn cần xem xét thêm. Tương tự, Dự án Thái An 3 và 4 cũng đang trong quá trình khắc phục các sai phạm để có thể cấp sổ hồng cho cư dân. Đặc biệt, Dự án Hà Đô đã được thống nhất cấp sổ hồng cho các căn hộ chung cư cao tầng, với điều kiện chủ đầu tư phải hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến quỹ nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật.
Ngoài ra, Tổ công tác 1645 cũng đã làm việc với các chủ đầu tư của bốn dự án khác, bao gồm khu chung cư tại tháp G6 và tháp E2 ở xã Nhà Bè, Dự án Ehomes Nam Sài Gòn, và khu nhà ở Dragon Village. Mỗi dự án đều có những thách thức riêng, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, quá trình cấp sổ hồng đang được đẩy nhanh.
Việc cấp sổ hồng không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân và nhà đầu tư vào thị trường bất động sản. Khi các vướng mắc được giải quyết, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và đầu tư. Đây cũng là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với một thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định.
Nhìn chung, những nỗ lực của chính quyền TP. Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng đang mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư mà còn là cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư. Với những động thái này, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững.
Trong bối cảnh GDP Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao giai đoạn 2022 - 2025, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn, trải dài từ cao tốc, sân bay đến cảng biển, đang được xem là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững và tái cấu trúc không gian kinh tế...
HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu quy hoạch đô thị thông minh đến năm 2030 là 100% quy hoạch chi tiết được số hóa 3D, tích hợp lên hệ thống GIS thống nhất…
Sáng 29/1, tại Đại đô thị Eco Retreat, nhà sáng lập Ecopark và hệ thống Trường Phổ thông liên cấp Edison tổ chức Lễ động thổ Trường PTLC Edison Schools - Tổ hợp giáo dục phổ thông liên cấp đi đầu trong đổi mới sáng tạo, với quy mô đào tạo lên đến 3.600 học sinh mỗi năm.
Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 31), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: