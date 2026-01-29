TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng, cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến những động thái tích cực từ chính quyền Thành phố trong việc tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho hàng nghìn căn hộ, giúp ổn định thị trường, tạo niềm tin cho người mua nhà và các nhà đầu tư…

Trong cuộc họp chiều 28/1, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, đã chủ trì buổi làm việc với Tổ công tác 1645 để xem xét cấp sổ hồng cho ba dự án lớn. Các dự án này bao gồm Khu Thương mại và Căn hộ I-Home, Chung cư Thái An 3 và 4, và Khu dân cư Hà Đô. Mỗi dự án đều có những vướng mắc riêng, từ nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành đến việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật chưa đầy đủ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo Thành phố, các vấn đề này đang dần được tháo gỡ.

Đối với Dự án I-Home, sau khi nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, ông Thắng đã thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà, mặc dù phần thương mại vẫn cần xem xét thêm. Tương tự, Dự án Thái An 3 và 4 cũng đang trong quá trình khắc phục các sai phạm để có thể cấp sổ hồng cho cư dân. Đặc biệt, Dự án Hà Đô đã được thống nhất cấp sổ hồng cho các căn hộ chung cư cao tầng, với điều kiện chủ đầu tư phải hoàn tất các nghĩa vụ liên quan đến quỹ nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, Tổ công tác 1645 cũng đã làm việc với các chủ đầu tư của bốn dự án khác, bao gồm khu chung cư tại tháp G6 và tháp E2 ở xã Nhà Bè, Dự án Ehomes Nam Sài Gòn, và khu nhà ở Dragon Village. Mỗi dự án đều có những thách thức riêng, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, quá trình cấp sổ hồng đang được đẩy nhanh.

Việc cấp sổ hồng không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy niềm tin của người dân và nhà đầu tư vào thị trường bất động sản. Khi các vướng mắc được giải quyết, thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và đầu tư. Đây cũng là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với một thị trường bất động sản phát triển bền vững và ổn định.

Nhìn chung, những nỗ lực của chính quyền TP. Hồ Chí Minh trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng đang mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư mà còn là cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân và nhà đầu tư. Với những động thái này, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng một thị trường bất động sản minh bạch, ổn định và bền vững.