TP. Hồ Chí Minh công bố thủ tục hành chính nội bộ mới trong lĩnh vực nhà ở

Hoàng Bách

12/05/2026, 14:10

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP…

Ảnh minh họa.

Trong đó, đáng chú ý là thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh. Thời gian giải quyết thủ tục là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo quy định, chủ đầu tư dự án nhà ở có nhu cầu chuyển đổi công năng nhà ở là đối tượng thực hiện, Sở Xây dựng là cơ quan giải quyết, còn UBND TP là cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Việc ban hành và công khai các thủ tục hành chính mới diễn ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Chỉ thị số 45/CT-UBND của UBND TP.Hồ Chí Minh, Thành phố yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, ngành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố, đồng bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, rà soát danh mục thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý; đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đảm bảo cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024 và cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết;

Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98% trở lên trong từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên.

Cùng với đó, thực hiện số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ, cấp kết quả điện tử giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tỷ lệ 100%. Thay thế các loại giấy tờ là thành phần hồ sơ thủ tục hành chính bằng các thông tin tương ứng được khai thác từ cơ sở dữ liệu, không được yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp bản sao, giấy tờ khi đã khai thác đầy đủ, chính xác thông tin trên cơ sở dữ liệu. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện khai thác, sử dụng lại thông tin số hóa đảm bảo tỷ lệ 55%.

Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc thực hiện xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức đảm bảo hoàn thành 100%. Phấn đấu mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính đạt 96% trở lên; riêng mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư đạt trên 92%.

Theo phân công, Văn phòng UBND TP chủ trì theo dõi, đôn đốc việc công bố, công khai thủ tục hành chính; theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TP. Đồng thời, chủ trì phối hợp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tham mưu phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm chuyển đổi số Thành phố phối hợp các bộ, ngành, Trung tâm Dữ liệu quốc gia triển khai, vận hành hệ thống; đề xuất hoàn thiện các chức năng phục vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, công chức sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng điều phối, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả.

Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới trong phát triển đô thị

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn thủ tục hành chính các dự án nhà ở xã hội

