Thứ Năm, 07/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Anh Khoa

07/05/2026, 15:31

Bộ Xây dựng vừa công bố hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đó là thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công; thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thứ nhất, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công. Đơn vị thực hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, hoặc đơn vị trực thuộc cấp tỉnh tại địa phương nơi có dự án.

Theo đó, cá nhân có nhu cầu nộp đơn đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân cho đơn vị nơi đang công tác để tổng hợp, gửi cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ tổ chức phân bổ số lượng căn hộ tại dự án cho các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn cấp tỉnh nơi có dự án. Việc phân bổ có thể thực hiện một hoặc nhiều đợt.

Căn cứ số lượng căn hộ được phân bổ, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức xét duyệt, lập Danh sách đối tượng thuộc phạm vi quản lý dự kiến mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân kèm theo hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định, để gửi về cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp Danh sách dự kiến mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, gửi Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra thông tin người đăng ký.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu quy định của pháp luật, cơ quan này sẽ xác định các hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Danh sách đủ điều kiện tiếp tục được trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt và thông báo cho chủ đầu tư dự án, đối tượng được mua nhà ở tại dự án. Đối với hồ sơ không đáp ứng thì gửi trả và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt Danh sách.

Khi nhà ở đủ điều kiện được bán, chủ đầu tư thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán với khách hàng, đồng thời, cập nhật thông tin về giao dịch, đối tượng đã mua theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn. Đơn vị thực hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể, trên cơ sở thông tin về dự án nhà ở xã hội đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án. Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, chủ đầu tư tổng hợp Danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội, trong đó thể hiện thông tin cá nhân của người đăng ký và các thành viên trong hộ gia đình được khai tại Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội, gửi Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra. Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách đăng ký.

Chủ đầu tư sẽ rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu với quy định của pháp luật về nhà ở, để xác định hồ sơ đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai Danh sách những hồ sơ đủ điều kiện. Đối với hồ sơ không đáp ứng thì gửi trả lại và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Danh sách.

Sau khi nhà ở đủ điều kiện bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng; đồng thời cập nhật thông tin về giao dịch, đối tượng đã mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

10:23, 29/04/2026

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

11:44, 20/04/2026

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Bộ Xây dựng đề xuất siết an toàn hạ tầng xe điện trong chung cư

14:37, 10/04/2026

Bộ Xây dựng đề xuất siết an toàn hạ tầng xe điện trong chung cư

Từ khóa:

Bộ Xây dựng nhà ở thủ tục hành chính mới

Đọc thêm

“Từ Việt Nam đến 90° Nam

“Từ Việt Nam đến 90° Nam": Biến đổi khí hậu và trách nhiệm công dân toàn cầu

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Alpha Books, “Từ Việt Nam đến 90° Nam” được thiết kế sách song ngữ Việt - Anh không chỉ mở rộng đối tượng độc giả, mà còn thể hiện tinh thần hội nhập, khát vọng đưa câu chuyện Việt Nam ra không gian quốc tế, nơi những trải nghiệm của một doanh nhân Việt có thể trở thành một phần của đối thoại toàn cầu về môi trường, quản trị và trách nhiệm xã hội...

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được yêu cầu chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; đồng thời ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội...

Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Đà Nẵng tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong đó sẽ siết chặt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khoáng sản…

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, với 838 dự án và khu đất đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là một phần của Kế hoạch 34, một sáng kiến nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong phát triển đô thị…

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra trong 5 ngày

Triển lãm Triển lãm Quốc tế về Xây dựng – Vật liệu xây dựng – Bất động sản – Trang trí nội ngoại thất tại TP Đà Nẵng năm 2026 (Vietbuild Đà Nẵng 2026) đã chính thức khai mạc vào ngày 6/5…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

eMagazine

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong lĩnh vực phóng xạ và hạt nhân

Kinh tế số

2

Những thương hiệu trang sức gây ấn tượng tại Met Gala 2026

Đẹp +

3

Sản phẩm OCOP từng bước chinh phục “chợ số”

Thị trường

4

Mỹ xuất khẩu nhiên liệu nhiều kỷ lục

Thế giới

5

Thị trường tài chính Anh và đồng bảng 10 năm sau Brexit

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy