Hai thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đó là thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công; thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn…

Thứ nhất, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công. Đơn vị thực hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, hoặc đơn vị trực thuộc cấp tỉnh tại địa phương nơi có dự án.

Theo đó, cá nhân có nhu cầu nộp đơn đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân cho đơn vị nơi đang công tác để tổng hợp, gửi cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ tổ chức phân bổ số lượng căn hộ tại dự án cho các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn cấp tỉnh nơi có dự án. Việc phân bổ có thể thực hiện một hoặc nhiều đợt.

Căn cứ số lượng căn hộ được phân bổ, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức xét duyệt, lập Danh sách đối tượng thuộc phạm vi quản lý dự kiến mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân kèm theo hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định, để gửi về cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm tổng hợp Danh sách dự kiến mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, gửi Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra thông tin người đăng ký.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu quy định của pháp luật, cơ quan này sẽ xác định các hồ sơ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Danh sách đủ điều kiện tiếp tục được trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phê duyệt và thông báo cho chủ đầu tư dự án, đối tượng được mua nhà ở tại dự án. Đối với hồ sơ không đáp ứng thì gửi trả và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt Danh sách.

Khi nhà ở đủ điều kiện được bán, chủ đầu tư thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán với khách hàng, đồng thời, cập nhật thông tin về giao dịch, đối tượng đã mua theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án và không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn. Đơn vị thực hiện là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Cụ thể, trên cơ sở thông tin về dự án nhà ở xã hội đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án. Mỗi hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, chủ đầu tư tổng hợp Danh sách đăng ký mua nhà ở xã hội, trong đó thể hiện thông tin cá nhân của người đăng ký và các thành viên trong hộ gia đình được khai tại Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội, gửi Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra. Sở Xây dựng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Danh sách đăng ký.

Chủ đầu tư sẽ rà soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu với quy định của pháp luật về nhà ở, để xác định hồ sơ đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai Danh sách những hồ sơ đủ điều kiện. Đối với hồ sơ không đáp ứng thì gửi trả lại và nêu rõ lý do trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai Danh sách.

Sau khi nhà ở đủ điều kiện bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với khách hàng; đồng thời cập nhật thông tin về giao dịch, đối tượng đã mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.