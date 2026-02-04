TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% công dân có danh tính số vào quý 2/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Hồng Vinh
04/02/2026, 21:34
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số", 100% người dân trên địa bàn sẽ có danh tính số vào quý 2/2026 với bốn yếu tố cốt lõi: VNeID, phương tiện số, tài khoản số, và kỹ năng số cơ bản…
Kế hoạch này được chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn đầu, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, sẽ đảm bảo rằng tất cả công dân, doanh nghiệp, và tổ chức đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, Thành phố sẽ hỗ trợ chuyển đổi 100% thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một thiết bị thông minh;
Giai đoạn hai, hoàn thành vào quý 3/2026, sẽ tập trung vào việc đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân và duy trì các hoạt động này thường xuyên.
Để thực hiện kế hoạch này, TP. Hồ Chí Minh sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ công nghệ số cộng đồng và cảnh sát khu vực để rà soát, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID. Đặc biệt, Thành phố sẽ huy động các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tài trợ điện thoại thông minh cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, các buổi hướng dẫn đào tạo kỹ năng số sẽ được tổ chức thông qua các tài liệu chuẩn hóa và nền tảng học tập số.
Kế hoạch này không chỉ nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt mà còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng số hóa toàn diện, nơi mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ một cách hiệu quả. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ từ cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành một thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.
Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các chủ trương về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo ra những kết quả then chốt. Việc thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo và phương thức điều hành của hệ thống chính trị. Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần phổ cập kỹ năng số, tạo đồng thuận xã hội trong chuyển đổi số.
Kế hoạch phát triển công dân số của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ mà còn là một cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thành phố đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm công nghệ hàng đầu trong khu vực.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổng điều tra kinh tế 2026
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Thành phố, đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc tổ chức chỉ đạo, triển khai phương án tổng điều tra kinh tế của các ban chỉ đạo cấp xã, bảo đảm đúng yêu cầu và tiến độ.
Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến hết tháng 3, Thành phố tập trung điều tra cơ sở kinh doanh, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Giai đoạn 2, từ 1/4 đến 31/8, Thành phố thực hiện điều tra khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội và các tổ chức phi Chính phủ.
Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu hóa tiến độ và nâng cao chất lượng thu thập thông tin. Ngành thống kê đã triển khai số hóa toàn diện trong hoạt động điều tra, với các cơ sở kinh doanh cá thể sử dụng máy tính bảng để thu thập dữ liệu, trong khi các doanh nghiệp và đơn vị khác sử dụng phần mềm chuyên dụng.
Ngoài ra, việc tích hợp công nghệ định vị GPS, xây dựng bản đồ số và ứng dụng AI hỗ trợ phân loại, đánh mã ngành đã góp phần nâng cao hiệu quả tổng hợp, xử lý dữ liệu, hạn chế sai sót trong quá trình điều tra. Kết quả của cuộc tổng điều tra này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cơ sở dữ liệu quốc gia mà còn là cơ sở để hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ứng dụng công nghệ hiện đại, TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố và cả nước. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý và phát triển kinh tế.
