TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu 100% công dân có danh tính số vào quý 2/2026

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổng rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số", 100% người dân trên địa bàn sẽ có danh tính số vào quý 2/2026 với bốn yếu tố cốt lõi: VNeID, phương tiện số, tài khoản số, và kỹ năng số cơ bản…

Kế hoạch này được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2026, sẽ đảm bảo rằng tất cả công dân, doanh nghiệp, và tổ chức đủ điều kiện sẽ được cấp thẻ căn cước và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, Thành phố sẽ hỗ trợ chuyển đổi 100% thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ công nghệ 2G sang điện thoại thông minh hỗ trợ 4G, 5G, đảm bảo mỗi hộ gia đình có ít nhất một thiết bị thông minh;

Giai đoạn hai, hoàn thành vào quý 3/2026, sẽ tập trung vào việc đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân và duy trì các hoạt động này thường xuyên.

Để thực hiện kế hoạch này, TP. Hồ Chí Minh sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ công nghệ số cộng đồng và cảnh sát khu vực để rà soát, hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản VNeID. Đặc biệt, Thành phố sẽ huy động các doanh nghiệp và tổ chức xã hội tài trợ điện thoại thông minh cho các hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, các buổi hướng dẫn đào tạo kỹ năng số sẽ được tổ chức thông qua các tài liệu chuẩn hóa và nền tảng học tập số.

Kế hoạch này không chỉ nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt mà còn hướng tới việc xây dựng một cộng đồng số hóa toàn diện, nơi mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công nghệ một cách hiệu quả. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự hỗ trợ từ cộng đồng, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành một thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các chủ trương về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo ra những kết quả then chốt. Việc thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 204 và Đề án 06 đã đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy lãnh đạo và phương thức điều hành của hệ thống chính trị. Đặc biệt, phong trào “Bình dân học vụ số” đã góp phần phổ cập kỹ năng số, tạo đồng thuận xã hội trong chuyển đổi số.

Kế hoạch phát triển công dân số của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng công nghệ mà còn là một cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thành phố đang dần khẳng định vị thế của mình như một trung tâm công nghệ hàng đầu trong khu vực.