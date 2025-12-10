TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh năng lực số cho cán bộ phường, xã

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Minh Hà
10/12/2025, 07:06
Từ ngày 5/12 đến 19/12/2025, Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi tập huấn hạ tầng số dùng chung mạng Metronet, an toàn thông tin cho hơn 340 cán bộ công chức phụ trách công nghệ thông tin cấp phường, xã, đặc khu...
Đây là một phần trong nỗ lực giải quyết các thách thức kỹ thuật phát sinh sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. TP. Hồ Chí Minh đã có những bước đi mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực quản trị và vận hành hạ tầng số.
Theo đó, chương trình tập huấn được tổ chức tại ba khu vực trọng điểm, bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm đảm bảo sự tham gia rộng rãi và hiệu quả. Nội dung tập huấn tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: hạ tầng mạng Metronet, an toàn thông tin tại trung tâm dữ liệu, và hệ thống hội nghị trực tuyến. Đặc biệt, chương trình đi sâu vào phân tích mô hình kết nối từ trung tâm dữ liệu đến các xã, phường; làm rõ vai trò của các thành phần trong hệ thống và quán triệt quy trình phối hợp xử lý sự cố.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn ngày 9/12 tại Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh mục tiêu của chương trình là trang bị cho 100% học viên nắm vững quy trình và cam kết thực hiện đúng quy chuẩn kỹ thuật. Việc chuẩn hóa kỹ năng vận hành không chỉ đảm bảo các hệ thống kỹ thuật trọng yếu được vận hành thống nhất, an toàn và hiệu quả, mà còn góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thành phố.
Đồng thời, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn năng lực số cho bộ máy hành chính của siêu đô thị sau sáp nhập. Với việc chuẩn hóa và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công chức, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Trước đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng vừa ban hành văn bản chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan khối đảng, khối mặt trật tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó, UBND Thành phố thống nhất chủ trương mua sắm hạ tầng mạng và thiết bị đầu cuối cho các cơ quan chuyên trách thuộc Thành ủy, các Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận tổ quốc và các đơn vị chính trị – xã hội từ cấp Thành phố đến phường, xã, đặc khu (trừ các thiết bị thuộc danh mục mua sắm tập trung).
UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu thực tế, lập và trình phê duyệt nhiệm vụ cùng dự toán kinh phí; tổ chức mua sắm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và không trùng lắp.
Công an Thành phố chủ trì triển khai Hệ thống giám sát an ninh mạng trực tuyến và mua sắm phần mềm bảo vệ thiết bị đầu cuối cho toàn hệ thống chính trị theo hướng dẫn của Trung ương.
Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì khảo sát nhu cầu và triển khai mua sắm hạ tầng mạng, thiết bị tường lửa và thiết bị hội nghị trực tuyến cho các cơ quan Đảng, bảo đảm hệ thống đồng bộ, an toàn và vận hành thông suốt.
Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện; hướng dẫn thủ tục dự toán - đấu thầu; đồng thời theo dõi, giám sát việc sử dụng kinh phí, bảo đảm đúng mục tiêu và hiệu quả.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát danh mục, cấu hình trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và tổng hợp khái toán kinh phí; hướng dẫn quy trình đầu tư, mua sắm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình triển khai, tham mưu điều chỉnh khi cần thiết.
Đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh không chỉ nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, mà còn hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đặt con người làm trung tâm của mọi hoạt động và nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước…
