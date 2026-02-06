Bước tiến mới trong kết nối doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhìn về tương lai, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.

Chiều ngày 5/2, tại Công viên phần mềm số 2, Trung tâm nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) đã tổ chức hội nghị kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo tại hội nghị cho biết trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng tập trung phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, xác định đây là các ngành công nghệ nền tảng, có vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Nhiều chính sách, chương trình và hoạt động được triển khai đồng bộ theo hướng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài; tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, qua đó hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Đà Nẵng.

Hội nghị không chỉ là nơi để các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi mà còn là cơ hội để định hình tương lai của ngành công nghệ tại thành phố Đà Nẵng. Một trong những mục tiêu chính là tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, đánh giá sự kiện này không chỉ là một diễn đàn trao đổi mà còn là minh chứng cho sự quan tâm và đồng hành của lãnh đạo thành phố, Sở, Ban, ngành đối với cộng đồng doanh nghiệp. Việc kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp đã được nhấn mạnh, nhằm gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu với ứng dụng và thị trường. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển mô hình hoạt động và kết nối cung – cầu công nghệ tại Đà Nẵng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Ngô Anh Văn

Với sự đầu tư đúng đắn và chiến lược phát triển bền vững, thành phố này có thể thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Hội nghị lần này là một bước khởi đầu quan trọng, mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới cho Đà Nẵng trong hành trình trở thành một thành phố công nghệ tiên tiến.