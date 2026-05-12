TP.HCM: Khơi thông nguồn lực, hướng tới thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ký ban hành Chỉ thị 45 về khẩn
trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm thực hiện Kết
luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư, hướng tới mục tiêu
tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.
Theo Chỉ thị, thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng Chủ tịch
UBND các phường, xã, đặc khu phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy tối đa các
nguồn lực phát triển của Thành phố.
MỤC TIÊU THU NGÂN SÁCH ĐẠT 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG
Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm
2026 đạt 1 triệu tỷ đồng, trong đó đến hết quý 2 phải đạt trên 500.000 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu này, Thành phố yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh đấu giá quyền
sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện
nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định. Đồng thời, quyết liệt thu hồi nợ
thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng
chế theo quy định pháp luật.
Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt
việc kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm
các hành vi gian lận, trốn thuế.
Đối với quản lý chi ngân sách địa phương, Thành phố thực hiện
tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự
toán HĐND Thành phố giao; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên trên 50% tổng
chi ngân sách địa phương.
TẬP TRUNG KHỞI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
Về đầu tư công, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ danh mục dự án
giai đoạn 2026 - 2030, cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn
2021-2025 nhằm tránh dàn trải nguồn lực, chỉ giữ lại các dự án trọng tâm, thực
sự hiệu quả.
Các dự án ưu tiên bố trí vốn gồm công trình giảm ùn tắc giao
thông, thoát nước chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng trường học và
di dời nhà ở ven kênh rạch.
Trong năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.
TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công loạt dự án trọng
điểm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác như: cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng
hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm
vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; cầu
đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; cầu Thủ Thiêm 4 cùng nhiều
dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.
Thành phố đồng thời rà soát, thanh tra và đề
xuất phương án tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khu đất tồn đọng; xử lý dứt điểm
các dự án kéo dài nhiều năm.
Đối với các dự án BT, Thành phố sẽ rà soát toàn
bộ các dự án đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét đầu tư đối với các dự
án thực sự cần thiết, cấp bách và phù hợp quy hoạch. Các công trình có thể
triển khai theo hình thức BOT, BLT hoặc đầu tư công sẽ không đề xuất thực hiện
theo hình thức BT.
Ngoài ra, Thành phố sẽ rà soát, công bố danh
mục các dự án PPP ưu tiên triển khai ngay; đồng thời xây dựng danh mục các dự
án trọng điểm, chiến lược để kêu gọi đầu tư.
TP.
Hồ Chí Minh cũng yêu cầu hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý và sử dụng tài sản
công, trụ sở dôi dư trong quý 2/2026.
Tại Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4
tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026 vừa qua,
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong 4 tháng đầu
năm, Thành phố đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần
520.000 tỷ đồng (xấp xỉ 20 tỷ USD), đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của
Thành phố trong năm nay.
“Các sở ngành và địa phương đã làm việc với “tốc độ tên lửa”, chỉ trong vài tháng đã khởi công, động thổ các dự án. Việc này tạo niềm tin rất
lớn cho các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp về khả năng giải quyết thủ tục
hành chính nhanh chóng của Thành phố”, ông Dinh nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết mục
tiêu thu ngân sách của Thành phố đạt 1 triệu tỷ đồng và tốc độ tăng
trưởng phải đạt 2 con số. Vì vậy, các đơn vị phải bám sát Kế hoạch triển khai
thực hiện để đạt yêu cầu của Thành ủy đề ra.
Về giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng
Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị không dừng ở mức “phấn đấu” mà phải giải ngân
100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đặt mục tiêu trong quý
2/2026 giải ngân đạt 40 - 45% kế hoạch vốn, tập trung vào các dự án có khả năng
giải ngân lớn trong tháng 5 và quý 2.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh còn nhiều
khó khăn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ
thể, phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra sát tiến độ và triển khai quyết liệt. Mỗi
nhiệm vụ phải gắn với KPI đánh giá và theo dõi, giám sát tiến độ
thực hiện.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố sẽ tập trung khơi thông nguồn vốn, đất đai, tạo điều kiện triển khai các dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.
Trong đó, Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố được giao khẩn trương cập nhật Kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và Đề án giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp tình hình mới.
Trong cải
cách hành chính, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu công khai, minh bạch toàn bộ quy trình
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm 100% thủ tục được công bố
đúng hạn và toàn bộ hồ sơ được theo dõi trên hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Thành phố sẽ rà soát các thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh
doanh theo hướng giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ so với
năm 2024; đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.
Đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên; riêng
lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% trở lên. Các cơ quan phải thực
hiện xin lỗi người dân đối với hồ sơ trễ hẹn.
Thành phố cũng yêu cầu xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của người dân,
doanh nghiệp; phấn đấu mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt
từ 96% trở lên, riêng lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư đạt trên 92%.