TP.HCM: Khơi thông nguồn lực, hướng tới thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công, khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm và siết chặt quản lý thu - chi ngân sách...

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ký ban hành Chỉ thị 45 về khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Theo Chỉ thị, thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển của Thành phố.

MỤC TIÊU THU NGÂN SÁCH ĐẠT 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 đạt 1 triệu tỷ đồng, trong đó đến hết quý 2 phải đạt trên 500.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Thành phố yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định. Đồng thời, quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt việc kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế.

Đối với quản lý chi ngân sách địa phương, Thành phố thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán HĐND Thành phố giao; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên trên 50% tổng chi ngân sách địa phương.

TẬP TRUNG KHỞI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Về đầu tư công, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2030, cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 nhằm tránh dàn trải nguồn lực, chỉ giữ lại các dự án trọng tâm, thực sự hiệu quả.

Các dự án ưu tiên bố trí vốn gồm công trình giảm ùn tắc giao thông, thoát nước chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng trường học và di dời nhà ở ven kênh rạch.

Trong năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công loạt dự án trọng điểm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác như: cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; cầu Thủ Thiêm 4 cùng nhiều dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.

Thành phố đồng thời rà soát, thanh tra và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khu đất tồn đọng; xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm.

Đối với các dự án BT, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ các dự án đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét đầu tư đối với các dự án thực sự cần thiết, cấp bách và phù hợp quy hoạch. Các công trình có thể triển khai theo hình thức BOT, BLT hoặc đầu tư công sẽ không đề xuất thực hiện theo hình thức BT.

Ngoài ra, Thành phố sẽ rà soát, công bố danh mục các dự án PPP ưu tiên triển khai ngay; đồng thời xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, chiến lược để kêu gọi đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý và sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý 2/2026.

Tại Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết trong 4 tháng đầu năm, Thành phố đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng (xấp xỉ 20 tỷ USD), đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của Thành phố trong năm nay.

“Các sở ngành và địa phương đã làm việc với “tốc độ tên lửa”, chỉ trong vài tháng đã khởi công, động thổ các dự án. Việc này tạo niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp về khả năng giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng của Thành phố”, ông Dinh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết mục tiêu thu ngân sách của Thành phố đạt 1 triệu tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng phải đạt 2 con số. Vì vậy, các đơn vị phải bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện để đạt yêu cầu của Thành ủy đề ra.

Về giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị không dừng ở mức “phấn đấu” mà phải giải ngân 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đặt mục tiêu trong quý 2/2026 giải ngân đạt 40 - 45% kế hoạch vốn, tập trung vào các dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5 và quý 2.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra sát tiến độ và triển khai quyết liệt. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với KPI đánh giá và theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố sẽ tập trung khơi thông nguồn vốn, đất đai, tạo điều kiện triển khai các dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Trong đó, Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố được giao khẩn trương cập nhật Kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và Đề án giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp tình hình mới.