Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP.HCM: Khơi thông nguồn lực, hướng tới thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng

Thanh Thủy

12/05/2026, 15:27

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công, khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm và siết chặt quản lý thu - chi ngân sách...

Hình minh họa
Hình minh họa

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ký ban hành Chỉ thị 45 về khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm nhằm thực hiện Kết luận số 18-KL/TW và Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Theo Chỉ thị, thủ trưởng các sở, ban, ngành cùng Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển của Thành phố.

MỤC TIÊU THU NGÂN SÁCH ĐẠT 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2026 đạt 1 triệu tỷ đồng, trong đó đến hết quý 2 phải đạt trên 500.000 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu này, Thành phố yêu cầu tập trung rà soát, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt giá đất; đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng quy định. Đồng thời, quyết liệt thu hồi nợ thuế, nhất là các khoản nợ lớn, kéo dài; áp dụng hiệu quả các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra; kiểm soát chặt việc kê khai doanh thu, chi phí, giao dịch liên kết, chuyển giá; xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế.

Đối với quản lý chi ngân sách địa phương, Thành phố thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên, phấn đấu tiết kiệm thêm 5% so với dự toán HĐND Thành phố giao; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên trên 50% tổng chi ngân sách địa phương.

TẬP TRUNG KHỞI CÔNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Về đầu tư công, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2030, cắt giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai đoạn 2021-2025 nhằm tránh dàn trải nguồn lực, chỉ giữ lại các dự án trọng tâm, thực sự hiệu quả.

Các dự án ưu tiên bố trí vốn gồm công trình giảm ùn tắc giao thông, thoát nước chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, xây dựng trường học và di dời nhà ở ven kênh rạch.

Trong năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2026 tăng từ 10% trở lên, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung hoàn tất thủ tục để khởi công loạt dự án trọng điểm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác như: cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cầu hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội; cầu đường Bình Tiên; tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu; cầu Thủ Thiêm 4 cùng nhiều dự án nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị và hạ tầng khoa học - công nghệ.

Thành phố đồng thời rà soát, thanh tra và đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn cho các dự án, khu đất tồn đọng; xử lý dứt điểm các dự án kéo dài nhiều năm.

Đối với các dự án BT, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ các dự án đã, đang và dự kiến triển khai; chỉ xem xét đầu tư đối với các dự án thực sự cần thiết, cấp bách và phù hợp quy hoạch. Các công trình có thể triển khai theo hình thức BOT, BLT hoặc đầu tư công sẽ không đề xuất thực hiện theo hình thức BT.

Ngoài ra, Thành phố sẽ rà soát, công bố danh mục các dự án PPP ưu tiên triển khai ngay; đồng thời xây dựng danh mục các dự án trọng điểm, chiến lược để kêu gọi đầu tư.

TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý và sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư trong quý 2/2026.

Tại Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5/2026 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh  cho biết trong 4 tháng đầu năm, Thành phố đã khởi công 10 dự án hạ tầng chiến lược với tổng vốn gần 520.000 tỷ đồng (xấp xỉ 20 tỷ USD), đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của Thành phố trong năm nay.

“Các sở ngành và địa phương đã làm việc với “tốc độ tên lửa”, chỉ trong vài tháng đã khởi công, động thổ các dự án. Việc này tạo niềm tin rất lớn cho các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp về khả năng giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng của Thành phố”, ông Dinh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết mục tiêu thu ngân sách của Thành phố đạt 1 triệu tỷ đồng và tốc độ tăng trưởng phải đạt 2 con số. Vì vậy, các đơn vị phải bám sát Kế hoạch triển khai thực hiện để đạt yêu cầu của Thành ủy đề ra.

Về giải ngân đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị không dừng ở mức “phấn đấu” mà phải giải ngân 100% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đặt mục tiêu trong quý 2/2026 giải ngân đạt 40 - 45% kế hoạch vốn, tập trung vào các dự án có khả năng giải ngân lớn trong tháng 5 và quý 2.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, kiểm tra sát tiến độ và triển khai quyết liệt. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với KPI đánh giá và theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thành phố sẽ tập trung khơi thông nguồn vốn, đất đai, tạo điều kiện triển khai các dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Trong đó, Sở Tài chính và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố được giao khẩn trương cập nhật Kế hoạch tăng trưởng hai con số năm 2026 và Đề án giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp tình hình mới.

Trong cải cách hành chính, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu công khai, minh bạch toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm 100% thủ tục được công bố đúng hạn và toàn bộ hồ sơ được theo dõi trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thành phố sẽ rà soát các thủ tục liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024; đồng thời cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt từ 98% trở lên; riêng lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% trở lên. Các cơ quan phải thực hiện xin lỗi người dân đối với hồ sơ trễ hẹn.

Thành phố cũng yêu cầu xử lý 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; phấn đấu mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 96% trở lên, riêng lĩnh vực đất đai, xây dựng và đầu tư đạt trên 92%.

TP.HCM: Kinh tế 4 tháng 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tích cực

08:22, 09/05/2026

TP.HCM: Kinh tế 4 tháng 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tích cực

TP.HCM: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

16:54, 08/05/2026

TP.HCM: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển

TP.HCM triển khai loạt dự án giảm ngập khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức

09:59, 08/05/2026

TP.HCM triển khai loạt dự án giảm ngập khu vực “lòng chảo” chợ Thủ Đức

Từ khóa:

cải cách hành chính Chỉ thị 45 Đầu tư công dự án trọng điểm quản lý ngân sách Tăng trưởng GRDP tăng trưởng hai con số tăng trưởng kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Ngày 12/5/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

Huế: Hơn 1.600 tỷ đồng mở rộng đường Vành đai 3 và xây cầu vượt đường sắt Bắc – Nam

Huế: Hơn 1.600 tỷ đồng mở rộng đường Vành đai 3 và xây cầu vượt đường sắt Bắc – Nam

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và 3 tăng lên hơn 1.600 tỷ đồng, dự án vành đai 3 thành phố Huế sẽ bổ sung hạng mục cầu vượt đường sắt quy mô lớn để giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực quốc lộ 1...

Nghiên cứu lập sàn giao dịch chứng khoán cho các startup

Nghiên cứu lập sàn giao dịch chứng khoán cho các startup

Trong nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế thiết lập một thị trường chứng khoán riêng biệt dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) huy động vốn….

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

2

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Tài chính

3

136 tỷ USD đầu tư cho các dự án điện giai đoạn 2026-2030, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Chứng khoán

4

Vietcombank đồng hành cùng Quán Nhà Haha, trải nghiệm văn hóa độc đáo mỗi vùng miền

Tài chính

5

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy