TP.HCM: Kinh tế 4 tháng 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tích cực
Thanh Thủy
09/05/2026, 08:22
TP. Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 4 tháng đầu năm 2026 khi thu hút FDI tăng mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới khởi sắc... Để thúc đẩy tăng trưởng trong thời gian tới, Thành phố đồng thời tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm...
Chiều 8/5, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp đánh giá
tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng
5. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh, cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai nhiều nhiệm vụ lớn.
Do đó, ông Dinh đề nghị các đơn vị đánh giá đúng thực chất
các động lực tăng trưởng để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm
2026 và các năm tiếp theo. Trong đó, các đơn vị cần tập trung phân tích các trụ
cột như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, thu hút FDI, phát triển kinh tế tư nhân,
khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhận diện rõ
điểm nghẽn, dư địa phát triển và đề xuất giải pháp cho từng lĩnh vực.
THU HÚT FDI ĐẠT GẦN 3,3 TỶ USD TRONG 4 THÁNG
Theo số liệu sơ bộ của Kho bạc Nhà nước khu vực II, đến hết
ngày 30/4/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của TP. Hồ Chí
Minh đạt gần 15.565 tỷ đồng, tương đương 10,5% kế hoạch vốn được giao.
Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết đối với thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), tính cả vốn cấp mới
và vốn góp, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP.
Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ USD từ đầu năm đến nay, đạt 30,2% kế hoạch
năm và tăng 127,1% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của
TP. Hồ Chí Minh trong tháng 4/2026 ước đạt 161.296 tỷ đồng, tăng 10,4% so với
cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 639.349 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong
đó, bán lẻ hàng hóa tăng 16,5%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,4%; dịch vụ lữ
hành tăng 7,7% và các dịch vụ khác tăng 9%.
Lĩnh vực du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong tháng
4, TP. Hồ Chí Minh đón khoảng 881.102 lượt khách quốc tế và 3,8 triệu lượt
khách nội địa, với tổng thu du lịch ước đạt 22.000 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng
đầu năm, khách quốc tế đạt gần 4,78 triệu lượt, hoàn thành 43,5% kế hoạch năm;
khách nội địa đạt khoảng 19,2 triệu lượt, tương đương 38,4% kế hoạch. Tổng thu
du lịch đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, hoàn thành 52,1% kế hoạch năm.
Về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu của TP. Hồ
Chí Minh trong tháng 4 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Lũy kế 4
tháng đạt khoảng 30,91 tỷ USD, tăng 4,25%.
Thành phố đang đẩy nhanh triển khai các cam kết kinh tế quốc
tế nhằm tạo điều kiện để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào các thị trường
có ưu đãi thuế quan, qua đó thúc đẩy sản xuất công nghiệp và xuất khẩu.
THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN” TRONG ĐẦU TƯ CÔNG
Theo đánh giá của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, với sự hỗ trợ và
đồng hành từ Trung ương, Thành phố đang đồng thời triển khai nhiều cơ chế,
chính sách đặc thù mang tính đột phá như Nghị quyết 98/2023/QH15 cùng các Nghị
quyết 188, 222 và 260 của Quốc hội. Các cơ chế này được kỳ vọng tạo hành lang
pháp lý mới, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến lược.
Nhờ đó, TP. Hồ Chí Minh đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý
thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và lựa chọn nhà đầu tư, đồng
thời nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền và cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh.
Đáng chú ý, Thành phố đã khởi công nhiều dự án hạ tầng quy mô
lớn với tổng vốn đầu tư gần 520.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 tỷ USD.
Trong đó có nhiều công trình trọng điểm như tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành -
Thủ Thiêm, Quảng trường trung tâm, Trung tâm hành chính Thành phố, dự án cải tạo
- chỉnh trang khu Bảo tàng Hồ Chí Minh và khu đô thị Đại học Quốc tế.
Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh đã trao quyết định chấp thuận
nhà đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự án logistics trọng
điểm được kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế cho khu vực phía Nam.
Ngoài lĩnh vực giao thông và hạ tầng đô thị, thành phố cũng đẩy
mạnh quy hoạch tổng thể, phát triển đô thị theo mô hình TOD, quy hoạch Thủ
Thiêm, cảng biển, logistics và hệ thống đường sắt đô thị nhằm tạo nền tảng phát
triển đồng bộ cho giai đoạn tiếp theo.
Trước đó, ngày 11/2/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế TP. Hồ
Chí Minh chính thức ra mắt với 13 thành viên sáng lập cùng hơn 50 tập đoàn lớn
cam kết đồng hành. Đây được xem là bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh
thái tài chính hiện đại và mở rộng sức hút đầu tư quốc tế của thành phố.
Tuy nhiên, Thành phố cũng vẫn còn nhiều thách thức
như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, một số dự án trọng điểm
còn vướng mắc về pháp lý, giải phóng mặt bằng, đất đai và quy hoạch.
Về đầu tư công, Thành phố đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2026
hơn 129.199 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Đến cuối tháng 4, tổng
vốn giải ngân đạt hơn 15.564 tỷ đồng, tương đương 10,5% kế hoạch.
Liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm đạt khoảng 10,5%, thấp hơn mức bình quân
chung của cả nước. Do đó, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục phân tích
nguyên nhân, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu giải ngân và mục tiêu thu ngân sách đã đề ra.
Bên cạnh đó, ông Dinh đề nghị tập trung làm rõ các vấn đề
liên quan đến đất đai, quy hoạch, quản lý và sử dụng tài sản công, xử lý các dự
án tồn đọng, vướng mắc. Kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, góp
phần thúc đẩy phát triển đô thị và tăng trưởng kinh tế Thành phố.
