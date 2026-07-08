TP. Hồ Chí Minh đưa hoạt động xúc tiến du lịch lên máy bay và sân bay quốc tế

TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng hoạt động xúc tiến ngay trên các chuyến bay và tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cách tiếp cận mới hướng đến việc tiếp cận du khách từ những “điểm chạm” đầu tiên và cuối cùng trong hành trình...

Ngành du lịch TP. Hồ Chí Minh tận dụng "điểm chạm" sân bay và trên các chuyến bay.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch bằng các phương tiện truyền thông trên máy bay và tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong năm 2026. Chương trình được triển khai trong quý 3 và quý 4/2026 tại nhà ga quốc tế T2 và trên các chuyến bay nội địa, quốc tế của Vietnam Airlines (VNA).

Mục tiêu của chương trình không chỉ là quảng bá hình ảnh điểm đến, mà còn tạo ấn tượng tích cực với du khách ngay khi đặt chân đến thành phố hay trước khi rời đi. Việc khai thác các không gian tại sân bay và trên máy bay được xem là giải pháp tận dụng hiệu quả những “điểm chạm” xuyên suốt hành trình của hành khách, góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể.

Thông điệp quảng bá tiếp tục được xây dựng trên hình ảnh TP. Hồ Chí Minh là điểm đến “Cởi mở - Trẻ trung - Sống động - Hứng khởi - Hướng về tương lai”, đồng thời tăng cường nhận diện thương hiệu “Vibrant Ho Chi Minh City” cùng khẩu hiệu “TP. Hồ Chí Minh chào đón bạn”.

Một trong những điểm mới của kế hoạch là kết hợp các kênh truyền thông hàng không với nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cả khách trong nước và quốc tế. Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, việc quảng bá tại sân bay và trên máy bay giúp hình ảnh điểm đến xuất hiện đúng thời điểm du khách chuẩn bị trải nghiệm hoặc vừa kết thúc hành trình, từ đó nâng cao hiệu quả truyền thông so với nhiều hình thức quảng bá truyền thống.

Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, ngành du lịch của thành phố sẽ bố trí các không gian truyền thông và hình ảnh quảng bá tại khu vực nhà ga quốc tế nhằm tăng khả năng nhận diện điểm đến đối với hành khách quốc tế.

Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng một ấn phẩm chuyên đề về du lịch TP. Hồ Chí Minh với quy mô khoảng 40 - 52 trang. Ấn phẩm này giới thiệu các giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, ẩm thực, sự kiện, sản phẩm và trải nghiệm du lịch đặc trưng của thành phố, phát hành thông qua hệ thống truyền thông của VNA.

Các video quảng bá trên hệ thống giải trí cá nhân (IFE) của máy bay, mỗi video dài khoảng 60 giây sẽ được phát trong giai đoạn chuẩn bị hạ cánh trên toàn bộ các chuyến bay nội địa và quốc tế có trang bị hệ thống màn hình cá nhân. Đây là khoảng thời gian hành khách không thể thao tác với màn hình do hệ thống tự động phát các nội dung bắt buộc trước khi máy bay hạ cánh, giúp thông điệp quảng bá tiếp cận gần như toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Chương trình dự kiến triển khai trong khoảng bốn tháng.

Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện video quảng bá 15 giây theo hình thức quảng cáo trước phim trên hệ thống giải trí của các máy bay thân rộng. Hình thức này hướng đến nhóm khách quốc tế và phân khúc hành khách cao cấp, góp phần mở rộng độ phủ thương hiệu du lịch TP. Hồ Chí Minh trên các đường bay quốc tế.

Để triển khai chương trình, Sở Du lịch sẽ phối hợp với nhiều đơn vị liên quan như Sở Văn hóa và Thể thao, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cùng VNA nhằm bảo đảm các hoạt động truyền thông diễn ra đúng quy định về an ninh, an toàn hàng không và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay.

Lễ công bố phiên bản thử nghiệm HCMCInvest sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày thứ năm 09/7/2026, tại hội trường UBND TP. Hồ Chí Minh. Trung tâm Xúc tiến Du lịch là đơn vị đầu mối tổ chức sản xuất hình ảnh, nội dung quảng bá, triển khai các hoạt động; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện vào cuối năm 2026.