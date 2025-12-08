TP. Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân

Tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập là khoảng 9.897 căn, dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030.

Ngày 7/12/2025, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân với diện tích khoảng 3.848m2

Dự án được thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng và chú trọng tiện nghi sống: sảnh đón rộng, các không gian sinh hoạt chung thông thoáng, hệ thống mảng xanh nội khu hợp lý. Khu thương mại – dịch vụ không chỉ phục vụ cư dân mà còn góp phần thúc đẩy nhịp sống đô thị trong khu vực, tạo điểm nhấn cho phường Bình Phú.

Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công An, cho biết để công trình hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, Bộ Công An và UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng thêm những công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao. Ông Đức cũng đề nghị chủ đầu tư phải triển khai ngay để công trình sớm hoàn thành và phải đáp ứng ba tiêu chí: chất lượng tốt nhất, đẹp nhất, nhanh nhất.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP. Hồ Chí Minh được giao được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn. Nhiệm vụ này được đưa vào trong chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I để chỉ đạo thực hiện bằng được.

Ngoài ra, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Bình Phú đã hoàn thiện thủ tục trong thời gian hai tháng và khởi công dự án. Thời gian thi công dự án dự kiến là 24 tháng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành gần 200 ngàn căn nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, người thu nhập thấp và lực lượng vũ trang nhân dân.