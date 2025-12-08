TP. Hồ Chí Minh khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 08/12/2025
Phạm Vinh
08/12/2025, 18:23
Tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập là khoảng 9.897 căn, dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030.
Ngày 7/12/2025, Bộ Công an phối hợp UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân với diện tích khoảng 3.848m2
Dự án được thực hiện theo Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Công trình được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối ưu công năng và chú trọng tiện nghi sống: sảnh đón rộng, các không gian sinh hoạt chung thông thoáng, hệ thống mảng xanh nội khu hợp lý. Khu thương mại – dịch vụ không chỉ phục vụ cư dân mà còn góp phần thúc đẩy nhịp sống đô thị trong khu vực, tạo điểm nhấn cho phường Bình Phú.
Tính đến tháng 9/2025, nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang công an nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập là khoảng 9.897 căn, dự kiến tăng lên 14.847 căn vào năm 2030.
Phát biểu tại lễ khởi công, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ Trưởng Bộ Công An, cho biết để công trình hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng, Bộ Công An và UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng thêm những công trình nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân theo nhiệm vụ được Thủ tướng giao. Ông Đức cũng đề nghị chủ đầu tư phải triển khai ngay để công trình sớm hoàn thành và phải đáp ứng ba tiêu chí: chất lượng tốt nhất, đẹp nhất, nhanh nhất.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP. Hồ Chí Minh được giao được giao chỉ tiêu gần 200.000 căn. Nhiệm vụ này được đưa vào trong chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I để chỉ đạo thực hiện bằng được.
Ngoài ra, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Bình Phú đã hoàn thiện thủ tục trong thời gian hai tháng và khởi công dự án. Thời gian thi công dự án dự kiến là 24 tháng.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, trong thời gian tới, Thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành gần 200 ngàn căn nhà ở xã hội phục vụ cho công nhân, người thu nhập thấp và lực lượng vũ trang nhân dân.
10:56, 16/09/2025
Dự án khu đô thị phía Bắc 1 tại phường Hương An và Kim Trà được phê duyệt chủ trương đầu tư với số vốn hơn 4.110 tỷ đồng, hướng tới hình thành không gian đô thị đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 2655/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi là 52,52ha…
Sở hữu chiều dài 85,5 km tuyến đường sắt tốc độ cao chạy qua 18 xã, phường, Nghệ An đang đứng trước áp lực lớn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư...
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: