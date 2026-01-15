TP. Hồ Chí Minh khởi công metro số 2 và 3 dự án hạ tầng trọng điểm

Ngày 15/1, TP. Hồ Chí Minh khởi công 4 dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó, metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là dự án đầu tư công duy nhất, tiên phong áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188...

Ngày 15/1, TP. Hồ Chí Minh chính thức khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng trọng điểm, bao gồm cầu Phú Mỹ 2, cầu Cần Giờ, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và Khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc. Đây là những dự án nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tuyến Bến Thành - Tham Lương (metro số 2) được xác định là một trong những trục xuyên tâm quan trọng của hệ thống đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, kết nối khu vực trung tâm với hướng Tây Bắc Thành phố. Tuyến có điểm đầu tại ga Bến Thành – đầu mối trung chuyển của mạng lưới metro trong tương lai.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án tuyến metro số 2 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho rằng việc khởi công metro số 2 trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi nhiều điều kiện thuận lợi đã hội tụ. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; nguồn vốn dự án đã chuyển sang sử dụng ngân sách Thành phố và được cân đối đủ trong kế hoạch trung hạn 2026 - 2030.

Metro số 2 là dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, đi qua khu vực đô thị đông dân cư. Công trình đồng thời là dự án tiên phong áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, nhằm tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, nguồn vốn, tiêu chuẩn thiết kế và lựa chọn nhà thầu. Qua đó gắn phát triển giao thông với tổ chức lại không gian đô thị theo định hướng giao thông công cộng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng và tiến độ, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về đầu tư xây dựng. Đặc biệt, cần chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và an sinh xã hội cho người dân trong khu vực thi công.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Thành phố, các đơn vị liên quan phải áp dụng giải pháp kỹ thuật nhằm giảm tối đa tiếng ồn, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông; hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Tuyệt đối không để xảy ra chậm tiến độ; nếu phát sinh vướng mắc phải kịp thời xử lý. Việc sử dụng nguồn vốn phải bảo đảm tiết kiệm, minh bạch và hiệu quả.

Giai đoạn 1, tuyến Bến Thành - Tham Lương dài khoảng 11,3 km, trong đó 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của TP. Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2030 với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị, cho biết tuyến metro số 2 được lựa chọn áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn châu Âu, bảo đảm tính hiện đại, đồng bộ và khả năng áp dụng rộng rãi trong toàn mạng lưới.

Việc thống nhất công nghệ giúp tránh xung đột kỹ thuật giữa các tuyến, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của hệ thống metro Thành phố. Song song đó, Ban Quản lý cũng xác định rõ lộ trình từng bước nội địa hóa trong xây dựng, đầu tư phương tiện và vận hành.

Phối cảnh Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại phường Bình Trưng, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Dự án do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu, đơn vị thành viên của Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn hơn 145.600 tỷ đồng, là dự án có quy mô vốn lớn nhất được TP. Hồ Chí Minh khởi công trong đợt này.

Theo quy hoạch, Khu liên hợp có diện tích gần 187 ha, được định hướng trở thành quần thể thể thao đa chức năng hiện đại hàng đầu khu vực, đủ năng lực tổ chức thi đấu, huấn luyện và biểu diễn cho khoảng 90% các môn thể thao Olympic.

Trung tâm của dự án là sân vận động quốc gia Rạch Chiếc - hạng mục then chốt có diện tích khoảng 24 ha, tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng, sức chứa 70.000 chỗ ngồi.

Sáng cùng ngày, không khí rộn ràng bao trùm xã Nhà Bè khi lễ khởi công, động thổ cầu Cần Giờ chính thức diễn ra. Đây là công trình chiến lược, được kỳ vọng sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo giao thông đường thủy, mở ra không gian phát triển mới về phía biển Đông Nam, hoàn thiện mạng lưới giao thông phía Nam Thành phố.

Cùng với đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Pradise Cần Giờ; đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đã và sẽ khởi công, cầu Cần Giờ sẽ giúp khu vực Cần Giờ trở thành trung tâm hạ tầng mới của Thành phố, là gạch nối quan trọng của TP. Hồ Chí Minh với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu vừa sáp nhập và hành lang ven biển Đông - Tây Nam Bộ.

Theo Masterise Group (nhà đầu tư dự án), cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng Cầu Cần Giờ có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng, trong đó cầu chính vượt sông Soài Rạp dài gần 3 km, kết nối huyện Nhà Bè với huyện Cần Giờ cũ. Thời gian thực hiện 2026 - 2029.

Phối cảnh cầu Cần Giờ.

Song song đó, UBND Thành phố đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group - chủ đầu tư dự án) tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2.

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3 km, bao gồm phần cầu và hệ thống đường dẫn, trong đó đoạn qua TP.Hồ Chí Minh dài khoảng 4,6 km, đoạn qua tỉnh Đồng Nai dài 1,7 km. Điểm đầu công trình nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).