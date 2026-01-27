TP. Hồ Chí Minh giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm

Giá vàng trong nước và thế giới
TP. Hồ Chí Minh đồng ý giao Thaco lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm dài gần 6 km, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.000 tỷ đồng...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính về việc giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, kèm theo hồ sơ năng lực và dự thảo hợp đồng nghiên cứu trong thời hạn 4 tháng.
UBND Thành phố cho biết việc chấp thuận giao nghiên cứu nêu trên chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định.
Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không hoàn thành đúng thời hạn được giao, hoặc Thành phố quyết định triển khai dự án bằng nguồn vốn hay hình thức đầu tư khác do yêu cầu cấp bách hoặc điều kiện thực tiễn, Thaco phải tự chịu toàn bộ chi phí đã thực hiện và không được yêu cầu hoàn trả.
Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm bàn giao đầy đủ sản phẩm nghiên cứu cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh (MAUR) để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, nghiên cứu, tham khảo và khai thác dữ liệu theo quy định.
Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Thaco chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu, bảo đảm hồ sơ được xem xét, đánh giá toàn diện, có chất lượng và hiệu quả.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao MAUR tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị của TP. Hồ Chí Minh; phối hợp, hỗ trợ, tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả nghiên cứu do Thaco thực hiện, bảo đảm phục vụ công tác quản lý Nhà nước theo quy định.
Đồng thời, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, MAUR và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ Thaco trong quá trình nghiên cứu.
Sau khi hoàn thành nghiên cứu, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, MAUR và các sở, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố, trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với kết quả nghiên cứu và phương án đầu tư dự án.
Theo đề xuất, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm có chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 ga ngầm, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại ga Bến Thành và điểm cuối tại ga Thủ Thiêm. Đây là một trong 3 đoạn của tuyến metro số 2, bên cạnh các đoạn Bến Thành - Tham Lương và Tham Lương - Củ Chi, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 60 km.
Trước đó, ngày 15/1/2026, dự án metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã chính thức khởi công theo hình thức đầu tư công, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng. Dự án có chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó đoạn ngầm dài 9,3 km, đoạn trên cao dài 2 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot.
