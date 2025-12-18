TP. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026…
Cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch và 09 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh như sau:
Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, và cải cách hành chính. Ông cũng chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng, an ninh, và đối ngoại. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của thành phố, đồng thời đảm bảo an ninh và hội nhập quốc tế.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà sẽ hỗ trợ Chủ tịch trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời giám sát các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ông Hà cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị như Văn phòng UBND Thành phố và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch vụ của thành phố. Vai trò của ông là cầu nối quan trọng giữa chính quyền thành phố và các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên trường quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và cải cách hành chính. Ông cũng sẽ giám sát các hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, và công tác dân vận chính quyền. Điều này phản ánh sự chú trọng của thành phố vào việc ứng dụng công nghệ và cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh sẽ đảm nhận các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây là những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và sự phát triển đô thị của thành phố. Việc quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai và phát triển bền vững ngành thủy sản sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của TP. Hồ Chí Minh.Lưu
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sẽ chịu trách nhiệm giám sát các dự án đầu tư công, dự án ODA, và các dự án giao thông quan trọng. Với vai trò này, ông Cường sẽ đóng góp vào việc cải thiện hạ tầng giao thông, một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố khác như ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, và ông Trần Văn Bảy cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính, và quốc phòng. Mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của Thành phố.
Quyết định phân công công tác lần này không chỉ là sự sắp xếp nhân sự mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trong việc đối mặt với những thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển. Với sự lãnh đạo đồng bộ và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững, trở thành một đô thị thông minh và hiện đại, xứng đáng với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
10:25, 07/10/2025
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…
Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cần sửa luật theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong quy trình thẩm định; bổ sung chế tài đối với trường hợp cán bộ tự ý gây khó khăn, kéo dài thời hạn xử lý không có căn cứ pháp luật.
Đến nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, song vẫn còn không ít dự án chậm triển khai do vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm còn lệch pha nghiêm trọng khi nguồn cung chủ yếu là nhà ở giá cao, thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân; giao dịch với mục đích đầu tư, đầu cơ vẫn áp đảo nhu cầu thực…
Tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm, hành động dứt điểm để gỡ “thẻ vàng” EC và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: