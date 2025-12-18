Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

TP. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Quốc Khánh

18/12/2025, 10:43

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026…

TP. Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026
TP. Hồ Chí Minh phân công nhiệm vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch và 09 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh như sau:

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, và cải cách hành chính. Ông cũng chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng, an ninh, và đối ngoại. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của thành phố, đồng thời đảm bảo an ninh và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà sẽ hỗ trợ Chủ tịch trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời giám sát các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ông Hà cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị như Văn phòng UBND Thành phố và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch vụ của thành phố. Vai trò của ông là cầu nối quan trọng giữa chính quyền thành phố và các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và cải cách hành chính. Ông cũng sẽ giám sát các hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, và công tác dân vận chính quyền. Điều này phản ánh sự chú trọng của thành phố vào việc ứng dụng công nghệ và cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh sẽ đảm nhận các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây là những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và sự phát triển đô thị của thành phố. Việc quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai và phát triển bền vững ngành thủy sản sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của TP. Hồ Chí Minh.Lưu

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sẽ chịu trách nhiệm giám sát các dự án đầu tư công, dự án ODA, và các dự án giao thông quan trọng. Với vai trò này, ông Cường sẽ đóng góp vào việc cải thiện hạ tầng giao thông, một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố khác như ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, và ông Trần Văn Bảy cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính, và quốc phòng. Mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của Thành phố.

Quyết định phân công công tác lần này không chỉ là sự sắp xếp nhân sự mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trong việc đối mặt với những thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển. Với sự lãnh đạo đồng bộ và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững, trở thành một đô thị thông minh và hiện đại, xứng đáng với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2045 có hơn 1 triệu doanh nghiệp tư nhân

16:10, 06/11/2025

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2045 có hơn 1 triệu doanh nghiệp tư nhân

Vượt qua nhiều thách thức, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm

10:25, 07/10/2025

Vượt qua nhiều thách thức, sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tăng 6,9% trong 9 tháng đầu năm

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

08:26, 26/11/2025

Tự lực, tự cường và đẩy mạnh hợp tác để đưa TP. Hồ Chí Minh thành “siêu đô thị quốc tế”

Từ khóa:

cải cách hành chính Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đối ngoại và hội nhập quốc tế nhiệm vụ lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững ngành thủy sản Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh quy hoạch phát triển kinh tế TP. Hồ Chí Minh Vneconomy

Đọc thêm

GRDP TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3% trong năm 2025

GRDP TP. Hồ Chí Minh ước đạt 8,3% trong năm 2025

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước đạt 8,3% tiếp tục khẳng định vai trò "đầu tàu" cả nước. Bước sang năm 2026, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng làm động lực bứt phá…

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ lần thứ I, năm 2025 đã trở thành điểm nhấn quan trọng, một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tư tưởng của toàn Đảng bộ.

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Kiến nghị rà soát, sửa đổi Nghị định 15

Vụ đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Kiến nghị rà soát, sửa đổi Nghị định 15

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị cần sửa luật theo hướng phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân trong quy trình thẩm định; bổ sung chế tài đối với trường hợp cán bộ tự ý gây khó khăn, kéo dài thời hạn xử lý không có căn cứ pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ: Cần kiểm soát giá bất động sản

Thủ tướng Chính phủ: Cần kiểm soát giá bất động sản

Đến nay, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực, song vẫn còn không ít dự án chậm triển khai do vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng và khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn; cơ cấu sản phẩm còn lệch pha nghiêm trọng khi nguồn cung chủ yếu là nhà ở giá cao, thiếu nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người dân; giao dịch với mục đích đầu tư, đầu cơ vẫn áp đảo nhu cầu thực…

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết "tuyên chiến" với khai thác IUU

Tại phiên họp lần thứ 26 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, cá thể hóa trách nhiệm, hành động dứt điểm để gỡ “thẻ vàng” EC và tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường phân hóa tích cực, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Chứng khoán

2

FPT và Vietnam Airlines: Kết nối nhân viên, xây dựng hạnh phúc

Dân sinh

3

Hải Phòng: Còn 4 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra năm 2025

Đầu tư

4

Vietnam Airlines ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn dịch vụ hàng không SATS

Đầu tư

5

Chính thức thí điểm dạy AI vào chương trình phổ thông ở mọi cấp học

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy