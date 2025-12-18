TP. Hồ Chí Minh: Phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch và 09 Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh như sau:

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược như quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, và cải cách hành chính. Ông cũng chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc phòng, an ninh, và đối ngoại. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn của thành phố, đồng thời đảm bảo an ninh và hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà sẽ hỗ trợ Chủ tịch trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đồng thời giám sát các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ông Hà cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị như Văn phòng UBND Thành phố và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp và dịch vụ của thành phố. Vai trò của ông là cầu nối quan trọng giữa chính quyền thành phố và các tổ chức quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Cường sẽ tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và cải cách hành chính. Ông cũng sẽ giám sát các hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, và công tác dân vận chính quyền. Điều này phản ánh sự chú trọng của thành phố vào việc ứng dụng công nghệ và cải cách để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh sẽ đảm nhận các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, và phát triển bền vững ngành thủy sản. Đây là những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và sự phát triển đô thị của thành phố. Việc quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên đất đai và phát triển bền vững ngành thủy sản sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sẽ chịu trách nhiệm giám sát các dự án đầu tư công, dự án ODA, và các dự án giao thông quan trọng. Với vai trò này, ông Cường sẽ đóng góp vào việc cải thiện hạ tầng giao thông, một yếu tố then chốt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố khác như ông Nguyễn Văn Dũng, ông Bùi Minh Thạnh, bà Trần Thị Diệu Thúy, ông Nguyễn Công Vinh, và ông Trần Văn Bảy cũng được giao những nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài chính, và quốc phòng. Mỗi người đều có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển toàn diện và bền vững của Thành phố.

Quyết định phân công công tác lần này không chỉ là sự sắp xếp nhân sự mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trong việc đối mặt với những thách thức và tận dụng cơ hội để phát triển. Với sự lãnh đạo đồng bộ và quyết liệt, TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững, trở thành một đô thị thông minh và hiện đại, xứng đáng với vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.