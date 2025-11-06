TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2045 có hơn 1 triệu doanh nghiệp tư nhân

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
TP. Hồ Chí Minh xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh và đóng góp ngân sác. Đến năm 2045, Thành phố phấn đấu có 1.050.000 - 1.250.000 doanh nghiệp tư nhân.…
Chiều 5/11, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 02-CtrHĐ/TU ngày 16/8/2025 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cho lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố.
Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết TP. Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu đạt 750.000 doanh nghiệp tư nhân hoạt động vào năm 2030, khu vực tư nhân đóng góp 55 - 58% GRDP và 50 - 55% tổng thu ngân sách Thành phố, tốc độ tăng trưởng bình quân 10 - 12%/năm. Đến năm 2045, Thành phố phấn đấu có 1.050.000 - 1.250.000 doanh nghiệp tư nhân.
Kế hoạch xây dựng 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chiến lược. Cụ thể, đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức xã hội về vai trò của kinh tế tư nhân thông qua tuyên truyền, vận động; xử lý nghiêm và công khai các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thông tin sai lệch ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Đẩy mạnh cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, các cơ quan Nhà nước phải chuyển tư duy từ "kiểm soát" sang "đồng hành", coi doanh nghiệp là đối tượng "phục vụ" thay vì "quản lý". Trong đó, mục tiêu năm 2025 cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật và ít nhất 30% điều kiện kinh doanh.
Đối với nhiệm vụ tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, vốn và nhân lực, Thành phố tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận; triển khai chương trình tín dụng xanh, tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối ngân hàng – doanh nghiệp; đào tạo nhân lực theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp...
Kế hoạch cũng xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị; phát triển các doanh nghiệp lớn, tập đoàn tư nhân tầm cỡ; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Đồng thời đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp.
Tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Lộc Hà đề nghị các sở, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại đơn vị, địa phương mình, báo cáo kết quả định kỳ về Sở Tài chính.
Để đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch, các cơ quan, đơn vị Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Tài chính tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Thành phố để bảo đảm sự phối hợp thống nhất; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố triển khai công tác tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng người dân và doanh nghiệp. Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố phối hợp với các sở ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố tính toán mức độ đóng góp của kinh tế tư nhân cho GRDP của Thành phố để tiếp tục xây dựng các giải pháp phát huy tối đa tiềm năng và vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh.
