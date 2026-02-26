Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng
Dương Huyền Ngân
26/02/2026, 14:32
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong thời gian tới phải bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp với thu nhập...
Sáng 26/2/2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5. Đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.
CẦN TĂNG NGUỒN CUNG NHÀ Ở CHO NHIỀU ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU
Các báo cáo tại phiên họp cho biết, từ sau phiên họp thứ 5, việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội.
Cung - cầu thị trường từng bước cân bằng hơn. Trong phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215.000 căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.
Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 2 tháng đầu năm 2026, Chính phủ đã ban hành 1 nghị quyết, 1 nghị định; Bộ Xây dựng đã ban hành 1 thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.
Mặc dù vậy, thị trường bất động sản vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nguồn cung tăng nhanh nhưng giá nhà ở vẫn neo cao; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; 6 địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ.
Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội giải ngân chưa đạt kỳ vọng (mới được 12,4%, tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng). Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.
Tại phiên họp, các ý kiến thống nhất cần có chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại với giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình. Đồng thời đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp.
Tăng cường phát triển đô thị theo định hướng giao thông đô thị TOD nhằm tối ưu hóa việc sử dụng đất, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng sử dụng đất; dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá trị phù hợp mà người dân có nhu cầu mua nhà...
KIỂM SOÁT CHẶT TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU CƠ
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập.
Thủ tướng cũng lưu ý cần tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".
Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm – Tư duy đột phá – Chính sách phù hợp – Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục – Phát triển bao trùm – Lợi ích hài hòa – Nhân dân thụ hưởng.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương:
Bộ Xây dựng có trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền. Tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030. Hai Bộ cần chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, nghị định của Quốc hội và Chính phủ về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai; phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, đơn giá phù hợp tình hình, không chậm trễ.
Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, để loại bỏ "hợp đồng mua bán căn hộ chung cư" ra khỏi Danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung ra khỏi Thông tư số 42/2025/TT-BCT (trước đây là Quyết định số 07/2024/QĐ-TTg), hoàn thành trong Quý 1/2026.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/5/2023. Định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.
Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu phải đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần tăng trưởng 2 con số; kiện toàn Ban Chỉ đạo nếu chưa kiện toàn; huy động sức mạnh trong phát triển thị trường bất động sản; tập trung quy hoạch, phát triển các hạ tầng chiến lược…
