TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) về kết quả chỉ số chuyển đổi số, khẳng định bước tiến mạnh mẽ và mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế vào năm 2030...

Ngày 21/10, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, thực hiện theo hai nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập).

TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất, thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của "siêu đô thị" sau sáp nhập; đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của TP. Hồ Chí Minh trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời ghi nhận nỗ lực trong năm đầu tiên áp dụng mô hình hành chính mới sau sáp nhập.

Kết quả này cho thấy nỗ lực lớn của Thành phố trong việc đồng bộ hóa hệ thống dữ liệu và vận hành chính quyền số một cách hiệu quả trong bối cảnh thay đổi lớn về quy mô và địa giới hành chính.

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về chỉ số DTI ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố. Đồng thời, phản ánh rõ định hướng của Thành phố trong việc xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng.

Kết quả đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 63 tỉnh, thành - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. hồ Chí Minh.

Chỉ số DTI năm 2024 là thước đo toàn diện, được xây dựng dựa trên 7 chỉ số chính và 47 chỉ số thành phần, đánh giá mức độ phát triển chuyển đổi số của các địa phương trên ba trụ cột cốt lõi: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Với thang điểm tối đa là 1000, kết quả công bố cho thấy cả trước và sau sáp nhập Thành phố đều nằm trong nhóm dẫn đầu về cả ba trụ cột này.

Về Chính quyền số, Thành phố đã đưa vào hoạt động các nền tảng số dùng chung thống nhất, cung cấp 1.996 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có tới 1.778 dịch vụ đạt mức toàn trình, hướng tới mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ và hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Về Kinh tế số, lĩnh vực này đã đóng góp 22% vào GRDP của Thành phố trong năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% vào năm 2025.

Về Xã hội số, 100% người dân đã có danh tính số và tài khoản định danh điện tử, tạo nền tảng vững chắc để sử dụng các dịch vụ công và tiện ích số. Thành phố hiện cũng xếp hạng 30 thế giới về Blockchain, một trong những công nghệ chiến lược đang được tập trung phát triển.

TP. Hồ Chí Minh định hướng phát triển các công nghệ chiến lược như AI, chip bán dẫn, blockchain song song với cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Dù còn đối mặt với thách thức về hạ tầng và tiến độ, Thành phố vẫn kiên trì triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30–40% GRDP và trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Thành phố tập trung hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, đột phá về cơ chế chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược. Tiêu biểu như dự án Trung tâm siêu dữ liệu AI trị giá gần 2 tỷ USD của Tập đoàn G42 (UAE); đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao.