Cần hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng cần thiết phải hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng tại Dung Quất. Đồng thời, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện...

Ngày 10/2/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc quan trọng với tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, ngành về Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần những tư duy đột phá và cơ chế đặc thù để biến cơ hội này thành động lực bứt phá cho kỷ nguyên mới.

Sau khi Bộ Công Thương có Quyết định số 3270/QĐ-BCT phê duyệt Đề cương Đề án vào cuối năm 2023, quy trình xây dựng dự thảo đã được triển khai quyết liệt qua nhiều giai đoạn lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2025, Thường trực Chính phủ đã chủ trì cuộc họp chuyên sâu để thảo luận về các cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) để rà soát toàn diện các nội dung đề xuất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ngãi.

Yêu cầu trọng tâm là đảm bảo tính tương thích, các cơ chế phải phù hợp với luật mới ban hành và các dự án luật đang trình Quốc hội, tránh trùng lắp với các quy định hiện hành. Đồng thời xác định rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội và cơ chế nào thuộc Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền. Nghiên cứu các chính sách đặc thù về đầu tư, thuế doanh nghiệp, tiền thuê đất và huy động vốn nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định: "Việc hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất hoàn toàn phù hợp với các chiến lược quốc gia và là "cơ hội rất lớn" để Quảng Ngãi bứt phá trong kỷ nguyên mới".

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra rằng chặng đường phía trước là "cả một núi khó khăn". Để thành công, tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan cần đổi mới tư duy, phải có cách làm khác biệt, sáng tạo và thực sự tâm huyết. Cần chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, làm việc khoa học và có trách nhiệm cao. Đặc biệt, phải có quyết tâm chính trị rất lớn mới có thể hiện thực hóa Đề án mang tầm vóc quốc gia này.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả điều hành, Phó Thủ tướng cho rằng cần thiết phải hình thành Ban Chỉ đạo quốc gia về Trung tâm này. Đồng thời, Chính phủ sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực hiện.

Việc phát triển thành công Trung tâm không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà còn hiện thực hóa Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tạo sức bật mạnh mẽ cho kinh tế – xã hội của cả nước.