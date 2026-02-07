Xử lý hồ sơ sở hữu công nghiệp tăng vọt 76%

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 08/02/2026
Hạ Chi
07/02/2026, 19:54
Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, với số đơn tiếp nhận tăng, trong khi khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%...
Tại tọa đàm về công tác thông tin và truyền thông trong hoạt động sở hữu trí tuệ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đã nhấn mạnh rằng năm 2025 là một năm đặc biệt đối với ngành khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và thể chế có nhiều thay đổi, Cục Sở hữu trí tuệ đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được những kết quả nổi bật.
Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, với số đơn tiếp nhận tăng, trong khi khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%.
Điều này cho thấy nhu cầu bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng lớn, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước.
Cục Sở hữu trí tuệ đã không ngừng hoàn thiện thể chế, giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng và sửa đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua, cùng với chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng có những chuyển biến rõ nét. 100% thủ tục hành chính của Cục đã được cung cấp trực tuyến, với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 80%. Kết quả giải quyết thủ tục được ký số và phát hành điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cục cũng đã thực hiện phân cấp 19 thủ tục hành chính xuống địa phương, xử lý trên 5.000 hồ sơ tại cơ sở.
Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành nghiên cứu và xây dựng tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ, đồng thời rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiện hành. Cục trưởng Lưu Hoàng Long cho biết, đối với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500, trên 90% giá trị tài sản là tài sản vô hình, chủ yếu là tài sản trí tuệ. Điều này cho thấy tài sản trí tuệ đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức.
Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đối mặt với một số khó khăn khi lượng đơn sở hữu trí tuệ tăng nhanh, trong khi nguồn nhân lực và điều kiện tài chính gặp nhiều thách thức. Trong năm 2026, Cục xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý đơn và thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn ngành, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
09:23, 23/12/2025
Các tập đoàn công nghệ càng mạnh tay đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), dư luận Mỹ lại càng trở nên dè dặt với công nghệ này…
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 đầu tiên do Việt Nam sở hữu. Đây là nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao hiện đại nhất thế giới, phục vụ nghiên cứu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới…
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu tiếp tục trầm lắng, sàn giao dịch Gemini của anh em nhà Winklevoss công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 1/4 nhân sự và rút lui khỏi nhiều thị trường lớn, nhằm đẩy nhanh lộ trình tiết giảm chi phí và hướng tới khả năng sinh lời.
Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhìn về tương lai, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm nghề nghiệp để phát hiện những vấn đề mới, những mô hình hay, những cách làm hiệu quả; đồng thời dũng cảm chỉ ra những điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ trong quá trình phát triển...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: