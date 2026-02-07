Chủ Nhật, 08/02/2026

Xử lý hồ sơ sở hữu công nghiệp tăng vọt 76%

Hạ Chi

07/02/2026, 19:54

Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, với số đơn tiếp nhận tăng, trong khi khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%...

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, báo cáo kết quả hoạt động của Cục.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, báo cáo kết quả hoạt động của Cục.

Tại tọa đàm về công tác thông tin và truyền thông trong hoạt động sở hữu trí tuệ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, đã nhấn mạnh rằng năm 2025 là một năm đặc biệt đối với ngành khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và thể chế có nhiều thay đổi, Cục Sở hữu trí tuệ đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được những kết quả nổi bật.

Công tác xử lý đơn và xác lập quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, với số đơn tiếp nhận tăng, trong khi khối lượng đơn được xử lý tăng tới 76% so với năm trước; số văn bằng bảo hộ được cấp tăng trên 55%.

Điều này cho thấy nhu cầu bảo hộ tài sản trí tuệ ngày càng lớn, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động đổi mới sáng tạo trong nước.

Cục Sở hữu trí tuệ đã không ngừng hoàn thiện thể chế, giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu xây dựng và sửa đổi các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã được Quốc hội thông qua, cùng với chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số cũng có những chuyển biến rõ nét. 100% thủ tục hành chính của Cục đã được cung cấp trực tuyến, với tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 80%. Kết quả giải quyết thủ tục được ký số và phát hành điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Cục cũng đã thực hiện phân cấp 19 thủ tục hành chính xuống địa phương, xử lý trên 5.000 hồ sơ tại cơ sở.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành nghiên cứu và xây dựng tài liệu hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ, đồng thời rà soát các cơ chế, chính sách hỗ trợ hiện hành. Cục trưởng Lưu Hoàng Long cho biết, đối với các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500, trên 90% giá trị tài sản là tài sản vô hình, chủ yếu là tài sản trí tuệ. Điều này cho thấy tài sản trí tuệ đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế tri thức.

Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đối mặt với một số khó khăn khi lượng đơn sở hữu trí tuệ tăng nhanh, trong khi nguồn nhân lực và điều kiện tài chính gặp nhiều thách thức. Trong năm 2026, Cục xác định tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý đơn và thúc đẩy chuyển đổi số trên toàn ngành, tạo nền tảng vững chắc cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

"Việt Nam bước vào nền kinh tế sáng tạo và kỷ nguyên kỹ thuật trí tuệ nhân tạo"

07:30, 30/12/2025

VnEconomy

Bộ Khoa học và Công nghệ cần hoàn thành xây dựng hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ trong quý 1/2026

09:23, 23/12/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ cần hoàn thành xây dựng hướng dẫn định giá tài sản trí tuệ trong quý 1/2026

Tài sản trí tuệ được định giá và công nhận làm tài sản bảo đảm

07:15, 11/12/2025

Tài sản trí tuệ được định giá và công nhận làm tài sản bảo đảm

