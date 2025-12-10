TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Hồng Quang
10/12/2025, 14:01
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố đến năm 2035 (gọi tắt Kế hoạch)...
Theo đó, kế hoạch này không chỉ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn tạo nền tảng cho Thành phố trở thành trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu cả nước.
Kế hoạch đổi mới công nghệ của TP. Hồ Chí Minh được thiết kế với mục tiêu nâng cao năng lực hấp thụ, ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến. Điều này không chỉ giúp đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Đặc biệt, kế hoạch này nhấn mạnh vào việc phát triển kinh tế tri thức và sáng tạo, tạo điều kiện cho Thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ với tính khoa học, đồng bộ và khả năng tạo đột phá. Thành phố sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bản đồ công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và xây dựng cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ. Đặc biệt, việc thúc đẩy doanh nghiệp nâng tốc độ đổi mới thiết bị và quy trình sản xuất từ 5–10%/năm trong giai đoạn 2026–2035 là một trong những mục tiêu quan trọng.
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao, hình thành mạng lưới hỗ trợ đổi mới và chuyển giao công nghệ. Việc đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế cũng được xem là yếu tố then chốt để thực hiện thành công kế hoạch này.
Kế hoạch đổi mới công nghệ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như cơ khí, điện tử - CNTT, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch - bán dẫn, công nghệ sinh học, dịch vụ và du lịch. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Thành phố trong tương lai.
Việc triển khai lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thành phố đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ khoa học - công nghệ toàn cầu.
Ngày 9/12/2025, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng vừa tổ chức sự kiện trao đổi chia sẻ chuyên sâu với chủ đề “Công nghệ lượng tử – Từ nguyên lý cơ bản đến chiến lược ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng” với sự tham dự của lãnh đạo thành phố cùng các nhà khoa học đại diện các sở, ngành, viện trường đại học – cao đẳng và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…
Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ lần này hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường công nghệ hiện đại, minh bạch và hiệu quả, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghệ và tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số...
Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đã lắng nghe, trao đổi với các nhà khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để Thành phố hướng đến Trung tâm kinh tế số; Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế…
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đang đi đầu trong công cuộc chuyển đổi công nghệ cao quốc gia, trong bối cảnh nhà nước đang tích cực thúc đẩy tích hợp AI và di động thông minh thông qua chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (2021-2030). Lộ trình này ưu tiên chuyển dịch sang xe điện, áp dụng năng lượng sạch, và phát triển hệ sinh thái sản xuất xe điện (EV) vững chắc.
Công nghệ quản lý tài sản (WealthTech) đã và đang tận dụng tiềm năng của kỹ thuật phân tích nâng cao dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning). Công nghệ này cung cấp nhiều lựa chọn đầu tư và các khuyến nghị hữu ích dựa trên thực tế tài sản của khách hàng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: