TP. Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố đến năm 2035 (gọi tắt Kế hoạch)...

Theo đó, kế hoạch này không chỉ nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn tạo nền tảng cho Thành phố trở thành trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu cả nước.

Kế hoạch đổi mới công nghệ của TP. Hồ Chí Minh được thiết kế với mục tiêu nâng cao năng lực hấp thụ, ứng dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến. Điều này không chỉ giúp đổi mới mô hình tăng trưởng mà còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Đặc biệt, kế hoạch này nhấn mạnh vào việc phát triển kinh tế tri thức và sáng tạo, tạo điều kiện cho Thành phố tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Một trong những điểm nổi bật của kế hoạch là việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ với tính khoa học, đồng bộ và khả năng tạo đột phá. Thành phố sẽ tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bản đồ công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và xây dựng cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ. Đặc biệt, việc thúc đẩy doanh nghiệp nâng tốc độ đổi mới thiết bị và quy trình sản xuất từ 5–10%/năm trong giai đoạn 2026–2035 là một trong những mục tiêu quan trọng.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực khoa học – công nghệ chất lượng cao, hình thành mạng lưới hỗ trợ đổi mới và chuyển giao công nghệ. Việc đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế cũng được xem là yếu tố then chốt để thực hiện thành công kế hoạch này.

Kế hoạch đổi mới công nghệ của TP. Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn như cơ khí, điện tử - CNTT, hóa dược - cao su nhựa, chế biến lương thực - thực phẩm mà còn mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, vi mạch - bán dẫn, công nghệ sinh học, dịch vụ và du lịch. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo ra sức cạnh tranh mạnh mẽ cho Thành phố trong tương lai.

Việc triển khai lộ trình đổi mới công nghệ đến năm 2035 không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh trong việc phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Thành phố đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ khoa học - công nghệ toàn cầu.