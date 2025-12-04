Một nhà đầu tư quốc tế sắp thí điểm dịch vụ car-sharing tại TP. Hồ Chí Minh

Những chiếc xe mang nhãn mác “car-sharing” dự kiến sẽ xuất hiện trên đường phố TP. Hồ Chí Minh trong vài tháng tới, trước khi mở rộng sang các đô thị khác của Việt Nam...

Tại diễn đàn đầu tư – kinh tế trong khuôn khổ “Những ngày Moskva tại Việt Nam” diễn ra ngày 3/12 ở TP. Hồ Chí Minh, ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) tại Việt Nam, cho biết sẽ một nhà đầu tư quốc tế sẽ thí điểm dịch vụ car-sharing tại TP. Hồ Chí Minh theo mô hình đang triển khai thành công ở Moskva.

Dự án đã được TP. Hồ Chí Minh cấp phép vận hành thử nghiệm ba ngày trước khi diễn ra diễn đàn. “Những chiếc xe mang nhận diện car-sharing dự kiến sẽ xuất hiện trên đường phố trong vài tháng tới trước khi mở rộng sang các đô thị khác,” ông Koltygin chia sẻ.

Theo ông Koltygin, mô hình này đã được kiểm chứng tại Moskva và nhiều thành phố Nga, với mỗi xe chia sẻ có thể thay thế khoảng năm xe cá nhân, góp phần giảm tải hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. “Car-sharing thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải, giảm ùn tắc và mang lại lựa chọn di chuyển tiện lợi cho người dân,” ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Trưởng đại diện REC chưa tiết lộ dòng và hãng xe sẽ được thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Sergey Cheremin, Bộ trưởng Chính phủ Moskva, Giám đốc Sở Quan hệ kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế Moskva, cho biết Moskva sở hữu đội xe buýt điện lớn nhất thế giới và hệ thống thuyền điện trên sông Moskva – phương tiện được người dân ưa chuộng.

Hiện tại, Moskva là một trong những thị trường car-sharing lớn nhất thế giới với hơn 50.000 xe và sáng kiến này đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế.

Trong đó, Yandex.Drive và Delimobil là hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dẫn đầu trên thị trường thủ đô Nga với định hướng khác nhau. Trong khi Yandex.Drive cung cấp đa dạng các mẫu xe từ phổ thông như Kia Rio, Renault Kaptur, Volkswagen Polo đến các dòng cao cấp như Audi A3, BMW 320d, BMW X1 hay Volvo XC40.

Hãng cũng đưa vào vận hành Moskvitch 3, gồm phiên bản điện, mở rộng lựa chọn xe xanh. Còn Delimobil sở hữu gần 30.000 xe, chủ yếu sedan và SUV phổ thông, phủ kín hầu hết các quận nội – ngoại thành.

Việc duy trì đội xe đa dạng – từ sedan, hatchback, SUV, van đến cả xe tải nhẹ – giúp car-sharing đáp ứng nhu cầu linh hoạt: di chuyển ngắn trong nội đô, công tác, vận chuyển hàng hóa nhẹ hay các chuyến đi cuối tuần. Sự xuất hiện của xe điện thể hiện xu hướng “xanh hóa” trong hệ thống car-sharing, phù hợp định hướng giao thông bền vững và cải thiện chất lượng không khí.

Moskva được xem là hình mẫu điển hình trong phát triển và quản lý di chuyển đô thị, khi kết hợp car-sharing với mạng lưới giao thông hiện đại gồm metro, bus điện và phương tiện công cộng.

Một phần thành công nhờ các chính sách hỗ trợ từ chính quyền như ưu đãi đỗ xe, trợ giá và khuyến khích sử dụng ô tô điện, tạo nền tảng quan trọng để dịch vụ vận hành ổn định và mở rộng.