Trang chủ Đầu tư

Cập nhật hướng tuyến metro số 6 đoạn qua đường Vành đai 2 TP.Hồ Chí Minh

Xuân Nghi

20/11/2025, 07:24

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án đường Vành đai 2 nhằm bổ sung nhánh mới của tuyến metro số 6 đi trên đường này; trong đó yêu cầu khẩn trương xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm phía dưới Vành đai 2...

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm dưới đường Vành đai 2. Ảnh minh họa
UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu khẩn trương xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm dưới đường Vành đai 2. Ảnh minh họa

Ngày 18/11/2025, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo về dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2), giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm dưới Vành đai 2.

Lãnh đạo UBND Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục triển khai dự án Vành đai 2 theo quy mô đầu tư đã được thông qua, bảo đảm tiến độ và giải ngân 100% vốn năm 2025. Hai đoạn trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỷ đồng, riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 8.600 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài 3,5 km và đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,8 km. Dự kiến khởi công trong tháng 12/2025 và hoàn thành vào dịp 30/4/2027.

Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết, đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của Thành phố cần tập trung các giải pháp để triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tỷ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025.

Ngày 11/6/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó nêu rõ, mạng lưới đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh gồm 12 tuyến với 8 tuyến metro xuyên tâm và tuyến LRT/MRT kết nối trung tâm TP.Hồ Chí Minh - Cần Giờ, 2 tuyến metro vành đai, 1 nhánh tàu ngoại ô và 1 tuyến xe điện mặt đất (tramway). Tổng chiều dài đường sắt đô thị khoảng 582 km.

Theo quy hoạch này, tuyến metro số 6 trong phạm vi đường Vành đai 2 chưa được xác định rõ, cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật để quản lý, tổ chức triển khai đầu tư xây dựng. UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Ban quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của 7 tuyến metro và MAUR hiện đang tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn tổng thể.

Trong hồ sơ nghiên cứu của đơn vị tư vấn trước đó, tuyến metro số 6 đi trên đường Vành đai 2 (đoạn từ giao lộ Bình Thái đến giao lộ Gò Dưa) - như Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức cũ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/01/2025) - được đề nghị đi ngầm trong phạm vi lộ giới 67 m của đường Vành đai 2, gồm đi ngầm qua phạm vi các nút giao.

Sơ đồ lộ trình và hướng tuyến đường Vành đai 2 TP.Hồ Chí Minh
Sơ đồ lộ trình và hướng tuyến đường Vành đai 2 TP.Hồ Chí Minh

Để bảo đảm tỷ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025, tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo, UBND Thành phố thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về tiếp tục thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 theo đúng quy mô đầu tư dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt, tại các Quyết định số 916/QĐ-UBND và Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/3/2025.

UBND Thành phố giao Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TCIP) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) theo quy định.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với MAUR, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, TCIP và các đơn vị liên quan rà soát, xác định hướng tuyến metro số 6 (đoạn từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa). Trường hợp có bất cập, kịp thời hướng dẫn TCIP rà soát, cập nhật (nếu có) bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm khẩn trương tổ chức rà soát, cập nhật điều chỉnh các đồ án xây dựng có liên quan (nếu có) theo đúng quy định; chủ động phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án và địa phương liên quan bảo đảm triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.

UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu việc triển khai dự án phải đồng bộ, kịp thời khắc phục các bất cập, bảo đảm tiến độ xây dựng, sử dụng vốn hiệu quả và tạo động lực phát triển giao thông đô thị trong những năm tới.

công trình giao thông trọng điểm Dự án đường vành đai 2 giải ngân vốn 2025 metro số 6 TP.Hồ Chí Minh Quy hoạch giao thông đô thị

