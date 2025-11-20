Cập nhật hướng tuyến metro số 6 đoạn qua đường Vành đai 2 TP.Hồ Chí Minh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Xuân Nghi
20/11/2025, 07:24
UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo về dự án đường Vành đai 2 nhằm bổ sung nhánh mới của tuyến metro số 6 đi trên đường này; trong đó yêu cầu khẩn trương xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm phía dưới Vành đai 2...
Ngày 18/11/2025, UBND TP.Hồ Chí Minh đã có ý kiến chỉ đạo về dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2), giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan xác định hướng tuyến metro số 6 đi ngầm dưới Vành đai 2.
Lãnh đạo UBND Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục triển khai dự án Vành đai 2 theo quy mô đầu tư đã được thông qua, bảo đảm tiến độ và giải ngân 100% vốn năm 2025. Hai đoạn trọng điểm có tổng mức đầu tư hơn 13.800 tỷ đồng, riêng chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 8.600 tỷ đồng.
Trong đó, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp dài 3,5 km và đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng dài 2,8 km. Dự kiến khởi công trong tháng 12/2025 và hoàn thành vào dịp 30/4/2027.
Sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết, đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) là dự án giao thông trọng điểm, cấp bách của Thành phố cần tập trung các giải pháp để triển khai xây dựng bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tỷ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025.
Ngày 11/6/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Trong đó nêu rõ, mạng lưới đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh gồm 12 tuyến với 8 tuyến metro xuyên tâm và tuyến LRT/MRT kết nối trung tâm TP.Hồ Chí Minh - Cần Giờ, 2 tuyến metro vành đai, 1 nhánh tàu ngoại ô và 1 tuyến xe điện mặt đất (tramway). Tổng chiều dài đường sắt đô thị khoảng 582 km.
Theo quy hoạch này, tuyến metro số 6 trong phạm vi đường Vành đai 2 chưa được xác định rõ, cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật để quản lý, tổ chức triển khai đầu tư xây dựng. UBND TP.Hồ Chí Minh đã giao Ban quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư của 7 tuyến metro và MAUR hiện đang tổ chức triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn tổng thể.
Trong hồ sơ nghiên cứu của đơn vị tư vấn trước đó, tuyến metro số 6 đi trên đường Vành đai 2 (đoạn từ giao lộ Bình Thái đến giao lộ Gò Dưa) - như Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức cũ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định số 202/QĐ-TTg ngày 21/01/2025) - được đề nghị đi ngầm trong phạm vi lộ giới 67 m của đường Vành đai 2, gồm đi ngầm qua phạm vi các nút giao.
Để bảo đảm tỷ lệ giải ngân 100% vốn được giao năm 2025, tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo, UBND Thành phố thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng về tiếp tục thực hiện dự án xây dựng đường Vành đai 2 theo đúng quy mô đầu tư dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt, tại các Quyết định số 916/QĐ-UBND và Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/3/2025.
UBND Thành phố giao Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông (TCIP) tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2) theo quy định.
Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với MAUR, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, TCIP và các đơn vị liên quan rà soát, xác định hướng tuyến metro số 6 (đoạn từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa). Trường hợp có bất cập, kịp thời hướng dẫn TCIP rà soát, cập nhật (nếu có) bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm khẩn trương tổ chức rà soát, cập nhật điều chỉnh các đồ án xây dựng có liên quan (nếu có) theo đúng quy định; chủ động phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án và địa phương liên quan bảo đảm triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra.
UBND TP.Hồ Chí Minh yêu cầu việc triển khai dự án phải đồng bộ, kịp thời khắc phục các bất cập, bảo đảm tiến độ xây dựng, sử dụng vốn hiệu quả và tạo động lực phát triển giao thông đô thị trong những năm tới.
22:17, 17/11/2025
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025, cùng với định hướng xúc tiến đầu tư cho năm 2026, cho thấy quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Tại lần điều chỉnh vốn đầu tư công lần 2 trong năm 2025, thành phố Hải Phòng có 138 dự án giảm vốn, 23 dự án tăng vốn…
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra hai địa điểm được TP. Hồ Chí Minh lựa chọn tổ chức các hoạt động trong khuôn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 trong tuần tới...
Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về một dự thảo thông tư công bố vùng nước cảng biển khu vực địa phận tỉnh Đồng Nai, một phần vùng nước cảng biển trên sông Đồng Nai thuộc địa phận TP.Hồ Chí Minh và khu vực thuộc quản lý của Cảng vụ Đồng Nai.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: