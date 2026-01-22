TP. Hồ Chí Minh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

Trước tình trạng sạt lở, lún sụp nghiêm trọng xảy ra tại bờ kè kênh Tàu Hủ và mặt đường Ba Đình, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông khu vực...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định về lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ và mặt đường Ba Đình, đoạn gần Công viên 310 Hưng Phú, thuộc phường Chánh Hưng.

Theo quyết định, công trình “Khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình, phường Chánh Hưng” được triển khai nhằm xử lý kịp thời tình trạng sạt lở, lún sụp đang diễn biến phức tạp, qua đó bảo đảm an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông qua khu vực và an toàn cho các hộ dân sinh sống lân cận.

Về tiến độ, Thành phố yêu cầu phấn đấu hoàn thành việc kết nối, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Ba Đình trước ngày 10/02/2026.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lập hồ sơ, thủ tục và triển khai thi công công trình theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và xây dựng công trình khẩn cấp; đồng thời chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công trình.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Chánh Hưng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 18/1, tại tuyến đường Ba Đình (đoạn gần công viên 310 Hưng Phú) xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bờ kênh, vỉa hè và một phần mặt đường. Đoạn sạt lở dài khoảng 30 m, rộng khoảng 16 m tính từ bờ kè vào đường Ba Đình, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực.

Sáng ngày 19/1, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo các sở ngành kiểm tra thực địa khu vực bờ kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng) bị sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cùng lãnh đạo các sở ngành kiểm tra thực địa khu vực bờ kênh Tàu Hủ (phường Chánh Hưng) bị sạt lở - Ảnh: Cổng thông tind điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND Phường Chánh Hưng, thông tin sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng của phường đã rào chắn, điều phối giao thông. Sau một ngày, vết nứt và phạm vi sạt lở lan rộng. Phường sẽ mở rộng phạm vi rào chắn, điều phối giao thông, hạn chế toàn bộ phương tiện đi về khu vực này, tổ chức hướng đi khác cho người dân đi vào nhà.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị khảo sát lại đoạn đường bị sạt lở và có giải pháp để sớm hoàn trả mặt đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, Sở sẽ chủ động kiểm tra dọc tuyến nhằm phát hiện sự cố, tránh xảy ra sạt lở tương tự.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cho rằng đây là sự cố khẩn cấp, tính chất nghiêm trọng, nếu không có giải pháp cấp bách xử lý ngay thì phạm vi sạt lở sẽ lan rộng.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất áp dụng cơ chế khẩn cấp, trong ngày 19/1, các sở ngành phải tham mưu cho UBND TP. Hồ Chí Minh cho chủ trương áp dụng giải pháp khắc phục. “Với tính chất khẩn cấp, các đơn vị tập trung xử lý nhanh nhất, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, hoàn thành trước Tết Nguyên đán”, Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.

Đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp địa phương khảo sát toàn tuyến, nhất là những đoạn cong để có phương án xử lý, không để xảy ra sự cố rồi mới khắc phục.