Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đẩy nhanh cấp sổ hồng cho cư dân

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, nhằm giải quyết những vướng mắc pháp lý và cải thiện thanh khoản thị trường, nhất là các dự án bất động sản đang bị đình trệ do vấn đề pháp lý chưa được giải quyết triệt để…

Ngày 12/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố về việc xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm cấp sổ hồng là do chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính hoặc đã mang giấy chứng nhận đi thế chấp. Ngoài ra, tranh chấp quỹ bảo trì và mô hình cho thuê căn hộ ngắn hạn cũng là những vấn đề cần được giải quyết.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu phối hợp các sở, ngành tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Ngoài ra, cơ quan thuế TP. Hồ Chí Minh được giao khẩn trương hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ quản lý vận hành, thu - chi quỹ bảo trì và kinh phí quản lý vận hành. Các đơn vị phải báo cáo kết quả cho UBND TP. Hồ Chí Minh trước ngày 1/1/2026.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong nhà chung cư; đồng thời, hướng dẫn ban quản trị chung cư thực hiện gia hạn giấy phép môi trường theo quy định.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh vừa có thêm 05 dự án được gỡ vướng pháp lý, cấp sổ hồng, bao gồm: cao ốc văn phòng và căn hộ 39-41-43 Võ Văn Kiệt; khu nhà ở thấp tầng Bình Trưng Mới; chung cư Lô H1-09 Cát Lái; chung cư Define; và khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

Cụ thể, dự án 39-41-43 Võ Văn Kiệt ở phường Sài Gòn. Dự án rộng hơn 962 m2 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư, trước đây được cấp giấy chứng nhận với mục đích làm văn phòng. Năm 2017, Thành phố cho phép chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng đất sang xây văn phòng cho thuê và căn hộ. Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổ công tác 1645, chuyên giải quyết các khó khăn, vướng mắc pháp lý cho các dự án nhà ở thương mại của TP. Hồ Chí Minh, đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo trách nhiệm về quỹ nhà ở xã hội trước khi tiến hành cấp sổ.

Tại khu nhà ở Bình Trưng Mới (phường Bình Trưng), Tổ công tác 1645 cũng đã rà soát hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho 159 căn hộ và trường mầm non trên địa bàn;

Chung cư Lô H1-09 (phường Cát Lái) có ba khối công trình, 88% căn hộ đã có sổ hồng. Phần hầm để ôtô rộng 938 m2 được cơ quan chức năng xác định là tài sản riêng của chủ đầu tư, đủ điều kiện cấp sổ để khai thác kinh doanh;

Tương tự, chung cư Define (phường Cát Lái) do liên doanh CapitaLand - Thiên Đức phát triển với 88 căn hộ. Cơ quan chức năng ghi nhận công trình nhà mẫu vẫn tồn tại trên phần đất cây xanh ngoài ranh dự án và chủ đầu tư chưa bàn giao quỹ bảo trì 2%. Do đó, chủ đầu tư phải tháo dỡ nhà mẫu và nộp quỹ bảo trì mới được xem xét cấp sổ hồng;

Dự án khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), gồm 1.870 sản phẩm, trong đó 657 nhà liền kề và 1.213 căn hộ. Dự án còn 75 căn shophouse chưa được xác định điều kiện bán, thuê, thuê mua. Tổ công tác 1645 yêu cầu chủ đầu tư làm việc lại với Sở Xây dựng để hoàn thiện cơ sở pháp lý, sớm cấp sổ hồng cho người mua.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, việc đẩy nhanh cấp sổ hồng không chỉ giúp giải quyết các vấn đề pháp lý tồn đọng mà còn hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có sự nỗ lực đồng bộ từ các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và cả người dân. Sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên liên quan.

Trong tương lai, nếu các vướng mắc pháp lý được giải quyết triệt để, TP. Hồ Chí Minh có thể kỳ vọng vào một thị trường bất động sản phát triển bền vững hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân.