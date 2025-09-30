TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến
Thi Nguyễn
30/09/2025, 09:04
TP.HCM vừa thông qua loạt chính sách mới, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 5 loại lệ phí được áp dụng mức 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả…
Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X sáng 29/9 đã chính thức
thông qua 41 nghị quyết mang tính chiến lược. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch
HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết vừa
được ban hành. Đây là công cụ pháp lý cần thiết để giải quyết các khó khăn, vướng
mắc, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp cũng như các lĩnh vực phát
triển đi vào quỹ đạo ổn định, đồng bộ và hiệu quả.
Đáng chú ý, HĐND TP.HCM đã đưa ra những quyết sách quan trọng
về dịch vụ công trực tuyến và chính sách giáo dục, nhằm giảm chi phí cho người
dân và đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh trên địa bàn.
5
LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ
HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu
lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới
hành chính của Thành phố.
Theo đó, mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính
thông qua dịch vụ công trực tuyến được quy định là 0 đồng đối với năm loại lệ
phí thuộc thẩm quyền của HĐND, gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.
Quy định này áp dụng cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ
công trực tuyến trên địa bàn (trừ các đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định
của pháp luật), các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cũng như
các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí. Nghị quyết
không quy định về thời điểm hết hiệu lực.
Nội dung này được áp dụng theo Nghị quyết 08/2025 của HĐND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp
dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh
Bà Rịa- Vũng Tàu (trước đây).
Với việc áp dụng nghị quyết này, HĐND TP.HCM cũng bãi bỏ
toàn bộ và một phần các nghị quyết với cùng nội dung của TP.HCM (trước đây) và
tỉnh Bình Dương (trước đây). Việc này nhằm tạo sự thống nhất, đúng quy định về
ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền và phạm
vi trên địa bàn TPHCM.
Đồng thời, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định trong
công tác theo dõi và triển khai thực hiện; phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và
nguyên tắc trong sử dụng và quản lý phí, lệ phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
THÔNG QUA MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026
Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết quy định
mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập
trên địa bàn từ năm học 2025 – 2026. Quy định này áp dụng cho tất cả cơ sở giáo
dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố,
cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.
Cụ thể, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa
tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng như sau: mầm non 180.000 đồng/học
sinh/tháng; tiểu học 80.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở 100.000 đồng/học
sinh/tháng; trung học phổ thông 120.000 đồng/học sinh/tháng.
Đối với hình thức học trực tuyến (Online), mức học phí được
áp dụng bằng 75% mức học phí trên và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.
HĐND Thành phố giao UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng
thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND sẽ giám
sát chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo việc áp dụng đúng quy định, công
khai và minh bạch.
Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết về
mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên chương
trình giáo dục thường xuyên tại các trường ngoài công lập, cơ sở giáo dục thuộc
các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn, áp dụng từ năm học
2025 – 2026. Đối tượng hưởng chính sách này bao gồm tất cả học sinh và học viên
tại các cơ sở nêu trên, cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan.
Mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định
của HĐND TP.HCM cho từng cấp học.
Trường hợp mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND Thành phố cho từng cấp học cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục;
cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng,
viện nghiên cứu thì mức hỗ bằng 100% mức thu học phí của các đơn vị này.
Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ năm học 2025 – 2026, nhằm
đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, hỗ trợ các cơ sở giáo dục và góp phần ổn
định công tác quản lý giáo dục trên địa bàn Thành phố.
Theo Nghị quyết 217/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025, từ năm học 2025 - 2026, toàn bộ trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các trường công lập sẽ được miễn học phí. Các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí; mức hỗ trợ do HĐND địa phương quyết định, căn cứ tình hình thực tế.
Mưa lũ dồn dập gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh
Mưa lũ do bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, khiến 19 người chết và 13 người mất tích; hơn 122.000 ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn hộ bị ngập và cô lập. Nông nghiệp và thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với hơn 22.500 ha lúa, hoa màu và gần 1.800 ha ao nuôi thủy sản bị tàn phá, tập trung nhiều ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa...
Bộ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám chữa bệnh
Với việc siết chặt quản lý, tăng cường hậu kiểm và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, năm 2024, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng chỉ còn 0,45%, tỷ lệ thuốc giả dưới 0,1%. Đáng chú ý, không phát hiện thuốc giả tại các cơ sở khám, chữa bệnh....
Miền Trung chìm trong biển nước sau bão Bualoi
Những ngày cuối tháng 9, bão số 10 - Bualoi đổ bộ mang theo mưa lớn kéo dài, khiến các tỉnh miền Trung chìm trong biển nước. Nhiều nơi, tuyến đường, xóm làng bị nước lũ dâng cao, nhấn chìm gây thiệt hại nặng nề cho người dân...
Hà Nội: Ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước các công trình xây dựng vi phạm phòng cháy, chữa cháy
Chiều 29/9, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 của HĐND Thành phố quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ, điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 33 của Luật Thủ đô)...
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân khai thác hầm lò
Sau vụ cháy khí Mê tan tại Công ty Than Dương Huy - TKV, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: