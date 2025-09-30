TP.HCM: Miễn 5 loại lệ phí khi làm thủ tục hành chính trực tuyến

TP.HCM vừa thông qua loạt chính sách mới, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, 5 loại lệ phí được áp dụng mức 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả…

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khóa X sáng 29/9 đã chính thức thông qua 41 nghị quyết mang tính chiến lược. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Minh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết vừa được ban hành. Đây là công cụ pháp lý cần thiết để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền hai cấp cũng như các lĩnh vực phát triển đi vào quỹ đạo ổn định, đồng bộ và hiệu quả.

Đáng chú ý, HĐND TP.HCM đã đưa ra những quyết sách quan trọng về dịch vụ công trực tuyến và chính sách giáo dục, nhằm giảm chi phí cho người dân và đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh trên địa bàn.

5 LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ

HĐND TP.HCM đã thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của Thành phố.

Theo đó, mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến được quy định là 0 đồng đối với năm loại lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND, gồm: lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh.

Quy định này áp dụng cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn (trừ các đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định của pháp luật), các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cũng như các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí. Nghị quyết không quy định về thời điểm hết hiệu lực.

Nội dung này được áp dụng theo Nghị quyết 08/2025 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (trước đây).

Với việc áp dụng nghị quyết này, HĐND TP.HCM cũng bãi bỏ toàn bộ và một phần các nghị quyết với cùng nội dung của TP.HCM (trước đây) và tỉnh Bình Dương (trước đây). Việc này nhằm tạo sự thống nhất, đúng quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền và phạm vi trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định trong công tác theo dõi và triển khai thực hiện; phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc trong sử dụng và quản lý phí, lệ phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

THÔNG QUA MỨC HỌC PHÍ NĂM HỌC 2025 - 2026

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2025 – 2026. Quy định này áp dụng cho tất cả cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố, cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan.

Cụ thể, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng như sau: mầm non 180.000 đồng/học sinh/tháng; tiểu học 80.000 đồng/học sinh/tháng; trung học cơ sở 100.000 đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông 120.000 đồng/học sinh/tháng.

Đối với hình thức học trực tuyến (Online), mức học phí được áp dụng bằng 75% mức học phí trên và được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.

HĐND Thành phố giao UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện để đảm bảo việc áp dụng đúng quy định, công khai và minh bạch.

Ảnh minh họa.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua Nghị quyết về mức hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên chương trình giáo dục thường xuyên tại các trường ngoài công lập, cơ sở giáo dục thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trên địa bàn, áp dụng từ năm học 2025 – 2026. Đối tượng hưởng chính sách này bao gồm tất cả học sinh và học viên tại các cơ sở nêu trên, cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan.

Mức hỗ trợ bằng 100% mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND TP.HCM cho từng cấp học.

Trường hợp mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định của HĐND Thành phố cho từng cấp học cao hơn mức học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thuộc các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thì mức hỗ bằng 100% mức thu học phí của các đơn vị này.

Nghị quyết có hiệu lực áp dụng từ năm học 2025 – 2026, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, hỗ trợ các cơ sở giáo dục và góp phần ổn định công tác quản lý giáo dục trên địa bàn Thành phố.