Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026
Thu Hằng
29/09/2025, 16:02
Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...
Sau thời gian ghi nhận góp ý của các Bộ, ngành,
địa phương, doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy
định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hồ sơ hiện được gửi Bộ Tư pháp thẩm
định trước khi trình Chính phủ.
MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU HÀI HÒA LỢI ÍCH
Nội dung chính của dự thảo Nghị định là tiếp tục quy định việc điều
chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, để áp dụng từ ngày 1/1/2026.
Trong đó, về mức lương tối thiểu vùng, quy định các mức lương
tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là
4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu nêu trên tăng
từ 250.000 - 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối
thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so
với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người
lao động.
Bộ Nội vụ đánh giá mức điều chỉnh này có
sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải
thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát
triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cùng với lương tối thiểu vùng theo tháng,
dự thảo còn quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là
25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng
IV là 17.800 đồng/giờ.
Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục
được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu
tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.
THAY ĐỔI NHIỀU ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CAO HƠN
Đáng chú ý so với dự thảo lần đầu tiên, sau khi
tổng hợp góp ý của các địa phương, Bộ Nội vụ đã đề xuất điều chỉnh lại một số địa
bàn áp dụng lương tối thiểu để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.
Trước đó, tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định
danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới.
Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới,
một số địa bàn áp dụng đã có sự sắp xếp, thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị
định 128 vào tháng 6.
Đồng thời, Nghị định 128 sẽ
hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất quy định
danh mục địa bàn áp dụng mới, trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành quy định tại
Nghị định 128,
và có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Cụ thể, sửa tên phường Hoàng Văn Thụ thuộc tỉnh Lạng Sơn thành phường Kỳ
Lừa (theo Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).
Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I
đối với: các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân
Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh,
Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú,
Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng
Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí
Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành,
Kim Thành thuộc Thành phố Hải Phòng.
Điều chỉnh từ vùng III lên vùng
II đối với: các phường Hoàng Mai, phường Tân Minh thuộc tỉnh Nghệ An; các phường
Đông Hà, Nam Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị; các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh
Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải thuộc tỉnh Khánh Hòa; các xã
Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ,
Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng.
Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng
III đối với: phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan,
Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên
Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị; các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận
Nam, Cà Ná, Phước Hà thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Điều chỉnh từ vùng I xuống vùng
IV đối với: các xã Kỳ Thượng, Lương Minh thuộc tỉnh Quảng Ninh. Điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối
với: các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân thuộc tỉnh Quảng Trị.
Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh vùng của
các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa
bàn lân cận. Lý do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động,
hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện
đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.
Thời điểm điều chỉnh mức lương tối
thiểu dự kiến từ ngày 1/1/2026 để
đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.
Đa số các quốc gia lựa chọn thời
điểm điều chỉnh lương tối thiểu trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính, để tạo
thuận tiện cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến
nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu nói chung, trong đó 15/18 lần
thực hiện điều chỉnh vào ngày 1/1.
Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 hàng năm đều gắn với những biến động bất thường.
Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu
15:20, 22/07/2025
Dự kiến áp dụng mức lương tối thiểu tại 34 tỉnh, thành từ ngày 1/1/2026
09:56, 21/07/2025
Lương tối thiểu dự kiến tăng cao nhất 350.000 đồng từ 1/1/2026
Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025
Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…
Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với các quy định cụ thể về cơ chế cấp hạn mức xuất – nhập khẩu vàng hằng năm. Theo đó, những tổ chức kinh doanh vàng buộc phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng…
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10
Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...
Miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi
Sức gió dữ dội kèm mưa lớn kéo dài từ bão số 10 (Bualoi) đã khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề: 13 người chết và mất tích, nhiều người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà đổ sập, tốc mái; hàng chục ngàn cây xanh gãy đổ, đường sá ngổn ngang...
Làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng ít nhất 300% lương
Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được hưởng tiền lương làm thêm ít nhất bằng 300%, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: