Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Lương tối thiểu dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng tùy từng vùng lương, chạm mốc cao nhất đạt 5,31 triệu đồng/tháng ở vùng I. Nhiều địa bàn áp dụng cũng được điều chỉnh tăng từ vùng II lên vùng I, vùng III lên vùng II, đồng nghĩa người lao động được tăng lương với mức cao hơn...

Sau thời gian ghi nhận góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hồ sơ hiện được gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.

MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU HÀI HÒA LỢI ÍCH

Nội dung chính của dự thảo Nghị định là tiếp tục quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,2% so với mức hiện hành, để áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Trong đó, về mức lương tối thiểu vùng, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000 - 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026 để cải thiện cho người lao động.

Bộ Nội vụ đánh giá mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với lương tối thiểu vùng theo tháng, dự thảo còn quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 25.500 đồng/giờ, vùng II là 22.700 đồng/giờ, vùng III là 20.000 đồng/giờ, vùng IV là 17.800 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động.

THAY ĐỔI NHIỀU ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG CAO HƠN

Đáng chú ý so với dự thảo lần đầu tiên, sau khi tổng hợp góp ý của các địa phương, Bộ Nội vụ đã đề xuất điều chỉnh lại một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu để phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Trước đó, tại Nghị định số 128/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn áp dụng đã có sự sắp xếp, thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị định 128 vào tháng 6.

Đồng thời, Nghị định 128 sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/3/2027. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất quy định danh mục địa bàn áp dụng mới, trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành quy định tại Nghị định 128, và có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu giúp người lao động được hưởng lợi. Ảnh: Mạnh Dũng.

Cụ thể, sửa tên phường Hoàng Văn Thụ thuộc tỉnh Lạng Sơn thành phường Kỳ Lừa (theo Nghị quyết số 1672/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: các phường Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành thuộc Thành phố Hải Phòng.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: các phường Hoàng Mai, phường Tân Minh thuộc tỉnh Nghệ An; các phường Đông Hà, Nam Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị; các phường Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải thuộc tỉnh Khánh Hòa; các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh thuộc tỉnh Quảng Trị; các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều chỉnh từ vùng I xuống vùng IV đối với: các xã Kỳ Thượng, Lương Minh thuộc tỉnh Quảng Ninh. Điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV đối với: các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân thuộc tỉnh Quảng Trị.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận. Lý do các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

Thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu dự kiến từ ngày 1/1/2026 để đảm bảo thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực thực hiện.

Đa số các quốc gia lựa chọn thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính, để tạo thuận tiện cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay, Chính phủ đã 20 lần điều chỉnh lương tối thiểu nói chung, trong đó 15/18 lần thực hiện điều chỉnh vào ngày 1/1. Những lần điều chỉnh khác thời điểm 1/1 hàng năm đều gắn với những biến động bất thường.