TP.HCM tăng tốc số hóa để “hút” khách du lịch

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, khách quốc tế đến thành phố tháng 11 ước đạt 780.000 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế từ đầu năm đến nay ước đạt 7,37 triệu lượt, đạt 73,79% mục tiêu năm 2025…

Lượng khách nội địa đến TP.HCM tháng 11 ước đạt 4,2 triệu lượt, nâng tổng số lượt khách nội địa đến thành phố trong 11 tháng ước đạt 37,28 triệu lượt, tương đương khoảng 74,6% mục tiêu năm 2025. Tổng thu du lịch tháng 11/2025 ước đạt 28.470 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 11 tháng đạt 233.566 tỷ đồng, đạt 80,5% so với mục tiêu cả năm.

Trong tháng 12, ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch ẩm thực và du lịch y tế. Trong đó tiếp tục phối hợp các phường, xã, đặc khu rà soát, bổ sung danh sách nhà hàng, món ăn tiêu biểu để hoàn thiện Cẩm nang ẩm thực TP.HCM; phối hợp Hiệp hội Ẩm thực Thành phố triển khai các nội dung tổ chức Lễ hội Ẩm thực Chay năm 2025…

Đối với du lịch y tế, Sở Du lịch tiếp tục phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế hoàn thiện hồ sơ triển khai Đề án phát triển du lịch y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thành phố đã giao nhiệm vụ Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa, đồng thời liên kết 4 bệnh viện chuyên khoa y học cổ truyền khu vực phía Nam. Từ đó hướng tới phát triển mô hình kết hợp giữa trị liệu Đông y và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Ngành du lịch thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch y tế.

Song song đó, Sở Du lịch cũng tập trung chuẩn bị kế hoạch tổ chức các sự kiện, lễ hội nhằm thu hút khách du lịch đến TP.HCM, bao gồm: Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 5 năm 2025; Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 8 năm 2025; các đoàn famtrip/presstrip đến khảo sát điểm đến du lịch TP.HCM; hoạt động xúc tiến du lịch TP.HCM tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất năm 2025.

Trong tháng cuối năm, các chương trình định hướng và phát triển sản phẩm du lịch cũng được triển khai quyết liệt. Sở Du lịch cho biết nhiều nhóm sản phẩm tiếp tục được đầu tư, trong đó có du lịch ẩm thực, du lịch y tế, du lịch cộng đồng Long Sơn, du lịch đêm, sản phẩm ngắm toàn cảnh thành phố bằng trực thăng, du lịch Nam kỳ Lục tỉnh và du lịch nông nghiệp Hóc Môn.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc VinaGroup Travel cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp triển khai 3 nhóm sản phẩm thuộc mảng du lịch hàng không gồm tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình. Song song đó, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm các dịch vụ như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và các nhóm doanh nghiệp chuyên biệt.

Sau thời gian tạm dừng vì các yêu cầu kỹ thuật và thủ tục cấp phép bay, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ khởi động lại tour trực thăng ngắm cảnh vào tháng 12/2025.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, các quốc gia liên tục tái định vị thương hiệu, triển khai các chiến dịch quảng bá quy mô lớn, dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ số để tối ưu hóa hiệu quả. TP.HCM xác định chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược để phát triển du lịch thông minh, bền vững, nâng tầm trải nghiệm cho du khách.

Cụ thể, TP.HCM tiên phong triển khai thực hiện dự án Hệ thống theo dõi dữ liệu du khách - HCMC Global Traveler Barometer (HCMC GTB). Chiến lược này giúp thành phố nâng cao hiệu quả quảng bá, mở rộng khả năng tiếp cận khách quốc tế và tối ưu hóa chi phí xúc tiến.

Dự án tập trung vào việc dự báo nhu cầu và mức độ sẵn sàng của du khách quốc tế, cung cấp thông tin về hành vi, thị hiếu cũng như hình ảnh của TP.HCM trong mắt khách nước ngoài. Trong năm 2025, hệ thống dự kiến sẽ thí điểm theo dõi dữ liệu từ 13 thị trường trọng điểm, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ – Canada và Đông Nam Á.

Dữ liệu thu thập được sẽ hỗ trợ ngành du lịch nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường, đánh giá hiệu quả các hoạt động truyền thông và định hình hình ảnh điểm đến. Dự kiến dữ liệu sẽ được cập nhật định kỳ mỗi 6 tháng thông qua các khảo sát và phân tích chuyên sâu, giúp xây dựng chiến lược phát triển du lịch thích ứng và hiệu quả hơn.

TP.HCM tiên phong triển khai thực hiện dự án Hệ thống theo dõi dữ liệu du khách - HCMC Global Traveler Barometer

Hiện tại, du khách quan tâm tới TP.HCM đã được trải nghiệm các điểm du lịch ngay tại nhà, cũng như tìm hiểu các thông tin cần thiết qua công nghệ hiện đại. Chẳng hạn như Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360.

Nhiều khu vực, các điểm đến nổi tiếng của TP.HCM cũng đã được trang bị hệ thống mã QR, ứng dụng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Du khách chỉ cần vài thao tác trên điện thoại thông minh là có thể dễ dàng truy cập thông tin điểm đến, hệ thống thuyết minh, các chi tiết hết sức thú vị và sống động.

Ẩm thực, một thế mạnh nổi bật của thành phố, được đặt vào trung tâm chiến lược quảng bá công nghệ số. Chương trình Hộ chiếu ẩm thực như một công cụ tương tác thông minh, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm địa điểm, ghi dấu hành trình và "check-in" trải nghiệm mới lạ. Song song đó, các tour chuyên đề do doanh nghiệp lữ hành phối hợp xây dựng sẽ giới thiệu từ món ăn truyền thống, nhà hàng đặc sản đến những không gian ẩm thực sáng tạo, hiện đại.

Cẩm nang Ẩm thực TP.HCM cũng sẽ được tái bản cả phiên bản in và điện tử, bổ sung nhiều địa chỉ đặc trưng ở các phường, xã mới. Sự kết hợp đồng bộ giữa Hộ chiếu ẩm thực, tour trải nghiệm và cẩm nang sẽ kiến tạo một hành trình khám phá đa sắc màu, góp phần định vị thành phố như "thiên đường ẩm thực" hàng đầu Việt Nam.

Ẩm thực, một thế mạnh nổi bật của TP.HCM, được đặt vào trung tâm chiến lược quảng bá công nghệ số.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng thí điểm cho ngành du lịch. Trong đó, sử dụng AI để cung cấp thông tin đa ngôn ngữ cho du khách các gợi ý về địa điểm du lịch, khách sạn, địa điểm ăn uống một cách tự động và nhanh chóng. Kết hợp với công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tạo ra những chương trình mẫu tăng trải nghiệm tương tác cho du khách trước khi ra quyết định.

Rõ ràng, việc đẩy mạnh kết nối, ứng dụng công nghệ số đã giúp ngành Du lịch TP.HCM có bước phát triển mới, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới và những cách thức khám phá du lịch mới.