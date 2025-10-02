TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TP.HCM đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Dự kiến, quý 1/2026 dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khởi công phần chính…

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường và Bùi Minh Thạnh đã khảo sát tại dự án đường Vành đai 3 và cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, quỹ đất tái định cư và làm việc với các địa phương về công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đầu tư hạ tầng giao thông là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính làm chậm tiến độ các dự án.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Trần Quang Lâm cho biết dự kiến quý 1/2026 dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ khởi công phần chính. Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đang triển khai tại TP.HCM và tỉnh Tây Ninh (tại Tây Ninh, dự án đã bàn giao hơn 50% diện tích nhưng hiện vẫn gặp khó khăn về vốn).

Theo UBND Thành phố, phương án bồi thường mặt bằng tại TP.HCM (huyện Củ Chi cũ), dự kiến phê duyệt trong tháng 10, tháng 11 và đảm bảo mặt bằng để khởi công từ tháng 1/2025. Cụ thể, tại xã Nhuận Đức, đến nay việc xác nhận nguồn gốc đất cơ bản đã gần hoàn thiện. Tuy nhiên, còn 12 trường hợp chưa hoàn tất và dự kiến đến ngày 12/10, xã Nhuận Đức sẽ ban hành giá đất để tiến hành đền bù.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Nhuận Đức, cũng kiến nghị Thành phố biệt phái nhân sự có chuyên môn về quy hoạch để hỗ trợ địa phương. Do thiếu cán bộ chuyên môn, cán bộ xã lại kiêm nhiều việc nên việc tham mưu còn chậm.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Hòa Đông cho biết xã đã hoàn thành 1.117/1.138 hồ sơ nguồn gốc đất. Đồng thời, xã đã thành lập ban chỉ đạo chuyên đề để đẩy nhanh tiến độ và kiến nghị cán bộ sở, ngành tăng cường phối hợp, hướng dẫn cơ sở.

Còn theo lãnh đạo xã Củ Chi và xã Thái Mỹ, địa phương đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; đa số người dân đồng thuận với chủ trương và thống nhất giá đất.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được thị sát tại dự án Vành đai 3 (đoạn giáp huyện Củ Chi và tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: Châu Tuấn/Tuổi trẻ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường nhấn mạnh dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài là dự án trọng điểm quốc gia, liên quan đến hơn 2.000 hộ dân tại TP.HCM. Tiến độ giải phóng mặt bằng hiện còn một số khó khăn, vướng mắc. Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là vấn đề then chốt với các dự án. Do vậy, ban chỉ đạo cùng với các đơn vị cần tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ hàng tuần, rà soát và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Cùng với đó, Thành phố sẽ tăng cường cán bộ chuyên môn biệt phái về cơ sở, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các xã phải khẩn trương củng cố ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, lựa chọn cán bộ có uy tín, biết vận động nhân dân. Từ tháng 10 đến tháng 11 phải hoàn thành phương án đền bù và phấn đấu trong tháng 12 đạt 100% đồng thuận.

Để tháo gỡ khó khăn, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc biệt phái cán bộ chuyên môn về hỗ trợ các xã. Đồng thời giao Công an Thành phố kiểm soát chặt địa bàn, ngăn chặn hiện tượng "cò hồ sơ, cò khiếu nại".

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố cũng lưu ý việc chia nhỏ gói thầu sẽ gây khó cho công tác quản lý, do vậy cần tập trung cho các nhà thầu lớn có đủ năng lực triển khai dự án, đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.