Khởi công cầu đường bộ gần 4.000 tỷ đồng ở An Giang

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Thiên Ân
01/10/2025, 13:48
Dự án cầu đường bộ trên tuyến đường bộ ven biển miền Tây Nam Bộ nối hai tỉnh An Giang và Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, vừa được khởi công..
Ngày 30/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khởi công tuyến đường bộ ven biển kết nối huyện An Biên - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Tây Yên và phường Rạch Giá, tỉnh An Giang mới) với tỉnh Cà Mau.
Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Tây Nam đất nước nói chung.
Dự án do Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, với phần cầu chính dài 2,8 km và hai cầu vượt hai nhánh sông Cái Lớn (dài 1,44 km), Cái Bé (dài 156 m), quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 1.080 ngày.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu đô thị với vận tốc thiết kế 60 km/h, sử dụng vật liệu thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất như TCVN 11823:2017 và các quy chuẩn liên quan.
Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức khẳng định công trình mang ý nghĩa chiến lược, kết nối tuyến đường ven biển, kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu…
“Công trình mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh và là cửa ngõ kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo tiền đề để phát triển kinh tế biển theo tinh thần của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ông Thức nhấn mạnh.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng An Giang, trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc; đồng thời giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng. Liên doanh nhà thầu thi công được yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi công đúng tiến độ, chất lượng và nội dung đã ký kết.
Về thiết kế kiến trúc cầu, theo giải thích của ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng An Giang - là lấy cảm hứng hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng làm nguồn cảm hứng chính cho kiến trúc cây cầu. Hình ảnh cầu với đường cong mềm mại mà vững chải tạo một kiến trúc đẹp cho tổng quan công trình. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng đặc trưng mới của An Giang vừa mang giá trị kiến trúc - văn hóa, vừa góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển.
Đại diện nhà thầu đã cam kết xây dựng gói thầu thi công xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - Rạch Giá theo đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại công trường cùng các quy định của pháp luật có liên quan.
Dự án tuyến đường bộ ven biển miền Tây Nam Bộ có tổng chiều dài 740 km, từ TP.HCM đến Hà Tiên, đi qua địa bàn các địa phương TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 28.500 tỷ đồng, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2021 – 2025 và giai đoạn 2 sau năm 2025.
Dự án mở rộng đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 2 làn xe lên 4 làn xe đã chính thức được khởi công và dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026...
Trước những khó khăn trong việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán, đặc biệt với doanh nghiệp, Cục Đường bộ Việt Nam quyết định lùi thời hạn chuyển đổi đến ngày 31/12/2025…
Hơn 2.000 m2 rừng phòng hộ sẽ được chuyển mục đích sử dụng sang xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm đặc khu Côn Đảo, trong đó có hạng mục xây một số tuyến đường mới trong khu dân cư, giai đoạn 2...
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 19/8/2025, trên cả nước đã đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.280 nghìn tỷ đồng…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: