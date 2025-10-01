Khởi công cầu đường bộ gần 4.000 tỷ đồng ở An Giang

Dự án cầu đường bộ trên tuyến đường bộ ven biển miền Tây Nam Bộ nối hai tỉnh An Giang và Cà Mau có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, vừa được khởi công..

Ngày 30/9/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khởi công tuyến đường bộ ven biển kết nối huyện An Biên - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là xã Tây Yên và phường Rạch Giá, tỉnh An Giang mới) với tỉnh Cà Mau.

Đây là một trong những công trình giao thông trọng điểm, đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Tây Nam đất nước nói chung.

Dự án do Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm chủ đầu tư, với phần cầu chính dài 2,8 km và hai cầu vượt hai nhánh sông Cái Lớn (dài 1,44 km), Cái Bé (dài 156 m), quy mô 6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 1.080 ngày.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn cầu đô thị với vận tốc thiết kế 60 km/h, sử dụng vật liệu thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất như TCVN 11823:2017 và các quy chuẩn liên quan.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức khẳng định công trình mang ý nghĩa chiến lược, kết nối tuyến đường ven biển, kết nối liên vùng An Giang và Cà Mau, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu…

“Công trình mở ra không gian phát triển hướng biển Tây cho tỉnh và là cửa ngõ kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo tiền đề để phát triển kinh tế biển theo tinh thần của Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị”, ông Thức nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu Sở Xây dựng An Giang, trong quá trình triển khai thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan nhằm kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc; đồng thời giám sát chặt chẽ, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng. Liên doanh nhà thầu thi công được yêu cầu tập trung nhân lực, vật lực với tinh thần quyết tâm cao nhất, thi công đúng tiến độ, chất lượng và nội dung đã ký kết.

Về thiết kế kiến trúc cầu, theo giải thích của ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng An Giang - là lấy cảm hứng hình ảnh mái tóc huyền thoại của nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thị Ràng làm nguồn cảm hứng chính cho kiến trúc cây cầu. Hình ảnh cầu với đường cong mềm mại mà vững chải tạo một kiến trúc đẹp cho tổng quan công trình. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành biểu tượng đặc trưng mới của An Giang vừa mang giá trị kiến trúc - văn hóa, vừa góp phần mở rộng không gian phát triển hướng biển.

Đại diện nhà thầu đã cam kết xây dựng gói thầu thi công xây dựng cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - Rạch Giá theo đúng hồ sơ thiết kế, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại công trường cùng các quy định của pháp luật có liên quan.