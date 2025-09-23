Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP.HCM tổng rà soát, xử lý dứt điểm trường học xuống cấp sau sáp nhập trước cuối tháng 9/2025

Hoài Niệm

23/09/2025, 20:55

Trước tình trạng cơ sở vật chất tại một số trường học ở Thành phố xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây lo lắng và bức xúc trong các bậc cha mẹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát và xử lý dứt điểm vấn đề này...

TP.HCM đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng từ vốn ngân sách để đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới 2025 - 2026. Ảnh minh họa
TP.HCM đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng từ vốn ngân sách để đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới 2025 - 2026. Ảnh minh họa

Ngày 22/9/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được có văn bản yêu cầu các trường công lập tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường của Thành phố.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM nêu rõ: Thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất ở một số trường học trên địa bàn Thành phố đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; đồng thời, tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/9/2025.

Riêng đối với trường tiểu học Vĩnh Tân, theo phản ảnh của báo chí là đã xuống cấp trầm trọng không đáp ứng được yêu cầu sư phạm và nhu cầu dạy và học của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 23/9/2025.

Phản ảnh của báo chí và dư luận trong phụ huynh học sinh trước đó về cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng của trường tiểu học Vĩnh Tân. Ảnh: TPO
Phản ảnh của báo chí và dư luận trong phụ huynh học sinh trước đó về cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng của trường tiểu học Vĩnh Tân. Ảnh: TPO

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM cũng đã có báo cáo nhanh ngày 22/9 về tình trạng này. Theo đó, trường tiểu học Vĩnh Tân hiện có 40 lớp nhưng chỉ có 25 phòng học, dẫn đến nhiều lớp phải học trong điều kiện quá tải, trung bình lên tới 52 học sinh/lớp, vượt xa quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương trước đây cấp 49 bàn và 100 ghế, cùng 100 bộ bàn ghế huy động xã hội hóa, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã đưa dự án xây dựng mới trường tiểu học Vĩnh Tân này vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và hiện đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm giải quyết tình trạng thiếu phòng học và học sinh quá tải. Nhưng trươc mắt, sẽ điều chuyển khoảng 170 bộ bàn ghế học sinh từ nhiều trường khác trên địa bàn đến trường tiểu học Vĩnh Tân để kịp đáp ứng yêu cầu dạy và học vào đầu năm học mới này.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Văn phòng Ủy ban nhân Thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai trước ngày 2/10/2025. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu nghiêm túc thực hiện.

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM mới sau sáp nhập có khoảng 2,6 triệu học sinh các cấp, là một thách thức lớn khi số phòng học chưa đáp ứng nhu cầu, dù nhiều ngôi trường mới vừa được khánh thành đưa vào sử dụng.

TP.HCM đặt mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân, đồng thời triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học trong năm học 2025 - 2026 này. Để chuẩn bị cho năm học mới, Thành phố đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng từ vốn ngân sách để đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới, cùng trên 180 phòng học từ nguồn huy động xã hội hóa.

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

11:45, 16/09/2025

Đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

16:26, 10/09/2025

Lý do học sinh, sinh viên không được tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Hàng triệu học sinh Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia lễ khai giảng đặc biệt

20:26, 05/09/2025

Hàng triệu học sinh Hải Phòng và Quảng Ninh tham gia lễ khai giảng đặc biệt

Đọc thêm

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Thị trường lao động Hà Nội đang cần nhiều nhân lực khối ngành thương mại và dịch vụ để phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho các dịp lễ, Tết. Trong khi công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch vẫn có nhu cầu tuyển dụng ổn định...

Nghị quyết 71: Tạo động lực lớn để giáo dục nghề nghiệp “cất cánh”

Nghị quyết 71: Tạo động lực lớn để giáo dục nghề nghiệp “cất cánh”

Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Nghị quyết 71 vừa được ban hành được kỳ vọng là động lực lớn để lĩnh vực này thay đổi, bứt phá...

Hà Nội tăng kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hà Nội tăng kiểm soát thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thông qua việc kiểm tra, nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận, sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng...

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Hải Phòng hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Thành phố Hải Phòng mới có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội để bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới...

Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ phản hồi về vướng mắc trong chi trả chế độ theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm chi trả chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bộ Tài chính từ chối đề xuất kéo dài thời hạn kê khai bổ sung thuế lên 10 năm

Tài chính

2

Ngành nghề nào sẽ hút mạnh nhân sự những tháng cuối năm?

Dân sinh

3

Khách hàng tuổi tween ám ảnh với việc mua sắm các sản phẩm làm đẹp

Tiêu & Dùng

4

Thành lập 2 tổ công tác kiểm tra hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc

Hạ tầng

5

Vượt 40% kế hoạch, VIX muốn điều chỉnh lợi nhuận trước và sau thuế tăng 333%

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy