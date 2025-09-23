TP.HCM tổng rà soát, xử lý dứt điểm trường học xuống cấp sau sáp nhập trước cuối tháng 9/2025

Trước tình trạng cơ sở vật chất tại một số trường học ở Thành phố xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây lo lắng và bức xúc trong các bậc cha mẹ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chỉ đạo khẩn trương tổng rà soát và xử lý dứt điểm vấn đề này...

Ngày 22/9/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được có văn bản yêu cầu các trường công lập tổng rà soát và tham mưu phương án tổng thể về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường của Thành phố.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM nêu rõ: Thời gian qua, báo chí và dư luận xã hội phản ánh về tình trạng cơ sở vật chất ở một số trường học trên địa bàn Thành phố đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, gây bức xúc trong phụ huynh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chủ trì, phối hợp ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu tổng rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại tất cả các trường công lập.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phân loại mức độ hư hỏng, xuống cấp; đồng thời, tham mưu phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại những khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, tránh tình trạng quá tải, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/9/2025.

Riêng đối với trường tiểu học Vĩnh Tân, theo phản ảnh của báo chí là đã xuống cấp trầm trọng không đáp ứng được yêu cầu sư phạm và nhu cầu dạy và học của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính khẩn trương điều phối, bố trí ngay bàn ghế và trang thiết bị cần thiết để thay thế, đảm bảo điều kiện học tập an toàn, đầy đủ cho học sinh; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 23/9/2025.

Phản ảnh của báo chí và dư luận trong phụ huynh học sinh trước đó về cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng của trường tiểu học Vĩnh Tân. Ảnh: TPO

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM cũng đã có báo cáo nhanh ngày 22/9 về tình trạng này. Theo đó, trường tiểu học Vĩnh Tân hiện có 40 lớp nhưng chỉ có 25 phòng học, dẫn đến nhiều lớp phải học trong điều kiện quá tải, trung bình lên tới 52 học sinh/lớp, vượt xa quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương trước đây cấp 49 bàn và 100 ghế, cùng 100 bộ bàn ghế huy động xã hội hóa, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng đã đưa dự án xây dựng mới trường tiểu học Vĩnh Tân này vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và hiện đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm giải quyết tình trạng thiếu phòng học và học sinh quá tải. Nhưng trươc mắt, sẽ điều chuyển khoảng 170 bộ bàn ghế học sinh từ nhiều trường khác trên địa bàn đến trường tiểu học Vĩnh Tân để kịp đáp ứng yêu cầu dạy và học vào đầu năm học mới này.

Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu được yêu cầu chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định để sửa chữa ngay những hư hỏng nghiêm trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên; rà soát, báo cáo ngay các điểm trường có nguy cơ mất an toàn, phòng học xuống cấp về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2025.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Văn phòng Ủy ban nhân Thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết quả triển khai trước ngày 2/10/2025. Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu nghiêm túc thực hiện.

Năm học 2025 - 2026, TP.HCM mới sau sáp nhập có khoảng 2,6 triệu học sinh các cấp, là một thách thức lớn khi số phòng học chưa đáp ứng nhu cầu, dù nhiều ngôi trường mới vừa được khánh thành đưa vào sử dụng.

TP.HCM đặt mục tiêu đạt 300 phòng học/10.000 dân, đồng thời triển khai Đề án xây dựng 4.500 phòng học trong năm học 2025 - 2026 này. Để chuẩn bị cho năm học mới, Thành phố đã đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng từ vốn ngân sách để đưa vào sử dụng 1.434 phòng học mới, cùng trên 180 phòng học từ nguồn huy động xã hội hóa.