TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

Uyên Phương

15/04/2026, 22:12

TP.Hồ Chí Minh chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 với mục tiêu bao phủ 100% người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Chương trình khám sức khỏe, sàng lọc lần này là quy mô lớn nhất từ trước tới nay của TP.Hồ Chí Minh trong lĩnh vực y tế dự phòng và CSSK. Ảnh: Nam Thương

Kế hoạch số 135/KH-UBND do Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ký ban hành, được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch hành động của Thành ủy, với yêu cầu không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc mà còn phải gắn với quản lý sức khỏe lâu dài thông qua hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

TỔ CHỨC ĐỒNG LOẠT, ĐƯA DỊCH VỤ Y TẾ ĐẾN GẦN NGƯỜI DÂN

Chương trình sẽ tổ chức khám sức khỏe đồng loạt tại 168 phường, xã và đặc khu trên toàn địa bàn. Thay vì tập trung tại các bệnh viện tuyến trên, hoạt động khám được đưa về tận cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện hơn.

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế được huy động tham gia trực tiếp, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở. Nội dung khám không chỉ dừng ở các chỉ số cơ bản mà còn bao gồm tầm soát nhiều bệnh lý quan trọng như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, các bệnh về mắt và hô hấp.

Nội dung khám sức khỏe, khám sàng lọc bao gồm các bệnh lý về mắt như bệnh võng mạc, tật khúc xạ; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến; tư vấn chuyên sâu đối với các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao; thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính…

Đối tượng bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế… tại các địa phương. Việc xác định rõ nhóm mục tiêu giúp chương trình đạt hiệu quả cao hơn trong phát hiện sớm bệnh tật và yếu tố nguy cơ.

Địa điểm khám tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện: thứ sáu, ngày 17/4/2026.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu biên soạn Sổ tay khám sức khỏe, khám sàng lọc làm tài liệu truyền thông thống nhất, trong đó hướng dẫn cụ thể các gói khám cơ bản và nâng cao phù hợp từng nhóm đối tượng như trẻ em, người trong độ tuổi kết hôn, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, nam giới trung niên, người cao tuổi… góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tiếp cận dịch vụ và thay đổi hành vi từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh.

Đồng thời, củng cố và phát triển các khoa, đơn vị khám sức khỏe, khám tầm soát tại các bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia khám; bảo đảm khả năng tiếp nhận, tư vấn và theo dõi sau khám, góp phần duy trì hiệu quả lâu dài của hoạt động vận động, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thời gian: từ tháng 4 đến ngày 31/12/2026.

GẮN KHÁM SÀNG LỌC VỚI QUẢN LÝ SỨC KHỎE LÂU DÀI

Một điểm mới quan trọng của chương trình năm nay là việc gắn kết chặt chẽ giữa khám sàng lọc và quản lý sau khám. Toàn bộ kết quả khám được yêu cầu cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe của người dân.

Các trường hợp phát hiện nguy cơ sẽ được phân loại, theo dõi hoặc chuyển tuyến kịp thời, bảo đảm không bỏ sót các ca bệnh cần can thiệp sớm. Điều này giúp nâng cao hiệu quả của chương trình, tránh tình trạng khám xong nhưng không có bước tiếp theo.

Song song đó, công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ nhằm vận động người dân chủ động tham gia. Các tài liệu hướng dẫn, sổ tay khám sức khỏe được xây dựng để giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tầm soát định kỳ và thay đổi thói quen từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu rà soát, lập danh sách đối tượng trên địa bàn, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế, bảo đảm không bỏ sót đối tượng mục tiêu. Các trạm y tế được giao làm đầu mối phối hợp với bệnh viện để xây dựng và triển khai kế hoạch khám theo phân công, đảm bảo quy trình chuyên môn, nhập liệu đầy đủ, chính xác để cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kinh phí thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố năm 2026 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai chương trình trên quy mô toàn Thành phố giúp phát hiện sớm bệnh tật, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện y tế nổi bật năm 2025

100% bệnh viện công lập TP.HCM triển khai bệnh án điện tử

TP.HCM: Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Theo dự thảo, người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại Cơ quan đại diện pháp lý và Cơ quan chủ trì được hỗ trợ hàng tháng không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp)...

Góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm luật sư công, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn về nguồn nhân lực. Quy định lấy nguồn từ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vướng Luật Luật sư, trong khi thời gian đào tạo, tập sự tối thiểu 24 tháng gần như "khóa chặt" khả năng bổ sung nhân sự trong giai đoạn thí điểm 2 năm...

Người nghỉ việc hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 mà có mức hưởng thấp dưới 3,8 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng lên bằng mức này, dự kiến thực hiện từ 1/7, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm cần chủ động lập lại văn bản ủy quyền mới trước khi hết hạn để tránh bị tạm dừng chi trả chế độ...

Trước tình trạng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả quỹ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đây là yêu cầu cấp thiết khi năm 2025, thành phố đã vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Vietbank và VNPAY tung giải pháp số hóa giúp hộ kinh doanh tối ưu vận hành

