TP.Hồ Chí Minh khám sức khỏe, sàng lọc cho người dân Thành phố

TP.Hồ Chí Minh chính thức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026 với mục tiêu bao phủ 100% người dân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần trong năm.

Kế hoạch số 135/KH-UBND do Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường ký ban hành, được xây dựng trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch hành động của Thành ủy, với yêu cầu không chỉ dừng lại ở khám sàng lọc mà còn phải gắn với quản lý sức khỏe lâu dài thông qua hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử.

TỔ CHỨC ĐỒNG LOẠT, ĐƯA DỊCH VỤ Y TẾ ĐẾN GẦN NGƯỜI DÂN

Chương trình sẽ tổ chức khám sức khỏe đồng loạt tại 168 phường, xã và đặc khu trên toàn địa bàn. Thay vì tập trung tại các bệnh viện tuyến trên, hoạt động khám được đưa về tận cơ sở, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện hơn.

Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế được huy động tham gia trực tiếp, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở. Nội dung khám không chỉ dừng ở các chỉ số cơ bản mà còn bao gồm tầm soát nhiều bệnh lý quan trọng như tim mạch, đái tháo đường, ung thư, các bệnh về mắt và hô hấp.

Nội dung khám sức khỏe, khám sàng lọc bao gồm các bệnh lý về mắt như bệnh võng mạc, tật khúc xạ; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến; tư vấn chuyên sâu đối với các trường hợp có yếu tố nguy cơ cao; thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ bệnh tim mạch, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính…

Đối tượng bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, người có yếu tố nguy cơ cao, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế… tại các địa phương. Việc xác định rõ nhóm mục tiêu giúp chương trình đạt hiệu quả cao hơn trong phát hiện sớm bệnh tật và yếu tố nguy cơ.

Địa điểm khám tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu trên toàn địa bàn thành phố. Thời gian thực hiện: thứ sáu, ngày 17/4/2026.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu biên soạn Sổ tay khám sức khỏe, khám sàng lọc làm tài liệu truyền thông thống nhất, trong đó hướng dẫn cụ thể các gói khám cơ bản và nâng cao phù hợp từng nhóm đối tượng như trẻ em, người trong độ tuổi kết hôn, phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, nam giới trung niên, người cao tuổi… góp phần nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tiếp cận dịch vụ và thay đổi hành vi từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh.

Đồng thời, củng cố và phát triển các khoa, đơn vị khám sức khỏe, khám tầm soát tại các bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia khám; bảo đảm khả năng tiếp nhận, tư vấn và theo dõi sau khám, góp phần duy trì hiệu quả lâu dài của hoạt động vận động, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Thời gian: từ tháng 4 đến ngày 31/12/2026.

GẮN KHÁM SÀNG LỌC VỚI QUẢN LÝ SỨC KHỎE LÂU DÀI

Một điểm mới quan trọng của chương trình năm nay là việc gắn kết chặt chẽ giữa khám sàng lọc và quản lý sau khám. Toàn bộ kết quả khám được yêu cầu cập nhật vào hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe của người dân.

Các trường hợp phát hiện nguy cơ sẽ được phân loại, theo dõi hoặc chuyển tuyến kịp thời, bảo đảm không bỏ sót các ca bệnh cần can thiệp sớm. Điều này giúp nâng cao hiệu quả của chương trình, tránh tình trạng khám xong nhưng không có bước tiếp theo.

Song song đó, công tác truyền thông được triển khai mạnh mẽ nhằm vận động người dân chủ động tham gia. Các tài liệu hướng dẫn, sổ tay khám sức khỏe được xây dựng để giúp người dân hiểu rõ lợi ích của việc tầm soát định kỳ và thay đổi thói quen từ bị động điều trị sang chủ động phòng bệnh.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu rà soát, lập danh sách đối tượng trên địa bàn, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em, người lao động, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế, bảo đảm không bỏ sót đối tượng mục tiêu. Các trạm y tế được giao làm đầu mối phối hợp với bệnh viện để xây dựng và triển khai kế hoạch khám theo phân công, đảm bảo quy trình chuyên môn, nhập liệu đầy đủ, chính xác để cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Kinh phí thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân Thành phố năm 2026 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai chương trình trên quy mô toàn Thành phố giúp phát hiện sớm bệnh tật, tạo nền tảng cho việc xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững.