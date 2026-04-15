TP.HCM : Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Trước tình trạng chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục gia tăng, TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các giải pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm sử dụng hiệu quả quỹ và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Đây là yêu cầu cấp thiết khi năm 2025, thành phố đã vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 900 tỷ đồng.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 2951/UBND-VX ngày 13/4/2026 về tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bạn.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, dù công tác quản lý chi BHYT đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ. Do đó, việc siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với BHYT. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; đặc biệt là tình trạng lạm dụng chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thuốc và vật tư y tế.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật, xây dựng quy trình chuyên môn rõ ràng, trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú. Việc bố trí giường bệnh, tổ chức điều trị phải phù hợp với năng lực thực tế, tránh tình trạng quá tải hoặc sử dụng nguồn lực không hiệu quả.

Song song đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT. Việc triển khai bệnh án điện tử, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác giám định và kiểm soát chi phí.

Cơ quan BHXH Thành phố được giao tăng cường giám định chi phí, thực hiện đầy đủ các quy định về tạm ứng, thanh quyết toán, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất. Việc kiểm soát chi không chỉ nhằm tiết kiệm ngân sách, mà còn góp phần bảo đảm tính bền vững của quỹ bảo hiểm y tế trong dài hạn.

Một nội dung đáng chú ý là việc rà soát, phân bổ thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Thành phố yêu cầu việc phân bổ phải phù hợp với năng lực từng cơ sở, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Bên cạnh công tác kiểm soát chi, UBND Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền lợi người bệnh. Các cơ sở khám chữa bệnh phải cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế theo quy định, không để người bệnh tự mua ngoài. Việc lựa chọn dịch vụ kỹ thuật, thuốc điều trị cần hợp lý, tiết kiệm nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh.

Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT cũng được tăng cường nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao hiệu quả chính sách. Việc phát triển BHYT toàn dân không chỉ giúp chia sẻ rủi ro, mà còn tạo nguồn lực ổn định cho hệ thống y tế.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, việc quản lý chặt chẽ chi phí BHYT là một yêu cầu bắt buộc. TP.Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu vừa kiểm soát hiệu quả quỹ, vừa bảo đảm quyền lợi người dân, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tính bền vững của hệ thống an sinh.