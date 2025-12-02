TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Hồng Quang
02/12/2025, 10:37
UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND phường, xã; Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân…
TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho một bước tiến quan trọng trong quản lý đất đai với việc xây dựng bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là một nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý của Luật Đất đai 2024 và nhu cầu thực tiễn trong quản lý đất đai.
Hiện tại, bảng giá đất tại ba khu vực sáp nhập còn nhiều hạn chế và chưa phản ánh đầy đủ giá thị trường, do đó, việc xây dựng bảng giá đất mới là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
Theo dự thảo, bảng giá đất mới sẽ được chia thành ba khu vực: TP. Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Mức giá đất cao nhất được ghi nhận tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ, với giá hơn 687 triệu đồng/m2, tập trung ở các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Trong khi đó, khu vực Bình Dương cũ có mức giá cao nhất hơn 89 triệu đồng/m2, và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đạt mức giá cao nhất 149 triệu đồng/m2. Việc phân chia này không chỉ giúp phản ánh chính xác giá trị thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển đô thị.
UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm các lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã. Hội đồng này có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và tư vấn đối với dự thảo bảng giá đất, đảm bảo tính khách quan và chính xác trước khi trình HĐND Thành phố thông qua. Quá trình lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân cũng đang được tiến hành, nhằm đảm bảo sự đồng thuận và hiệu quả trong việc triển khai bảng giá đất mới.
Việc xây dựng bảng giá đất mới không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn mở rộng phạm vi áp dụng lên 12 trường hợp, như: xác định tiền thuê đất hàng năm, giá khởi điểm đấu giá và giá đất tái định cư. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thủ tục và thúc đẩy đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc xây dựng bảng giá đất mới tại TP. Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng trong quản lý đất đai, không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và người dân, bảng giá đất mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho TP. Hồ Chí Minh.
07:50, 01/12/2025
Hạ tầng đang dịch chuyển mạnh về Đông Bắc Hà Nội khi sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và các tuyến kết nối trọng điểm cùng lúc tăng tốc. Với vai trò cửa ngõ quốc tế mới của miền Bắc, sân bay Gia Bình được kỳ vọng mở ra chu kỳ đầu tư mới cho khu vực.
Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên, Chủ đầu tư Khu đô thị Economy City mới đây đã chính thức công bố phân khu cao tầng Economy Residences – được định vị là sản phẩm kiểu mẫu bởi giá trị mang lại tại cửa ngõ phía đông Thủ đô.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu - sau nhiều năm điều chỉnh, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang tiến gần hơn đến giai đoạn “ổn định trong tăng trưởng”.
Chiều 1/12/2025, Masterise Homes tổ chức lễ cất nóc dự án Masteri Rivera Danang tại trung tâm phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế tại thành phố đáng sống.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: