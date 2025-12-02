Thứ Ba, 02/12/2025

Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026

Hồng Quang

02/12/2025, 10:37

UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND phường, xã; Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân…

TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026 - Ảnh minh họa.
TP. Hồ Chí Minh lập Hội đồng thẩm định, góp ý dự thảo bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026 - Ảnh minh họa.

TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị cho một bước tiến quan trọng trong quản lý đất đai với việc xây dựng bảng giá đất mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đây là một nhiệm vụ cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý của Luật Đất đai 2024 và nhu cầu thực tiễn trong quản lý đất đai.

Hiện tại, bảng giá đất tại ba khu vực sáp nhập còn nhiều hạn chế và chưa phản ánh đầy đủ giá thị trường, do đó, việc xây dựng bảng giá đất mới là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Theo dự thảo, bảng giá đất mới sẽ được chia thành ba khu vực: TP. Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Mức giá đất cao nhất được ghi nhận tại khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ, với giá hơn 687 triệu đồng/m2, tập trung ở các tuyến đường trung tâm như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Trong khi đó, khu vực Bình Dương cũ có mức giá cao nhất hơn 89 triệu đồng/m2, và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đạt mức giá cao nhất 149 triệu đồng/m2. Việc phân chia này không chỉ giúp phản ánh chính xác giá trị thị trường mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và phát triển đô thị.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm các lãnh đạo sở, ngành và chủ tịch UBND các phường, xã. Hội đồng này có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và tư vấn đối với dự thảo bảng giá đất, đảm bảo tính khách quan và chính xác trước khi trình HĐND Thành phố thông qua. Quá trình lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân cũng đang được tiến hành, nhằm đảm bảo sự đồng thuận và hiệu quả trong việc triển khai bảng giá đất mới.

Việc xây dựng bảng giá đất mới không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn mở rộng phạm vi áp dụng lên 12 trường hợp, như: xác định tiền thuê đất hàng năm, giá khởi điểm đấu giá và giá đất tái định cư. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thủ tục và thúc đẩy đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc xây dựng bảng giá đất mới tại TP. Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng trong quản lý đất đai, không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và người dân, bảng giá đất mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững cho TP. Hồ Chí Minh.

1

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tới Lào để đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào

Tiêu điểm

2

Chứng khoán Mỹ bị bán mạnh theo tiền ảo, giá dầu nhảy 1%

Thế giới

3

Đại biểu Quốc hội băn khoăn về cơ chế bồi thường khi thu hồi đất

Tiêu điểm

4

Sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và khởi đầu cho trục đô thị Thủ đô - Sân bay

Bất động sản

5

Economy Residences: Nơi giá trị được khẳng định bởi hành động và sự tử tế

Bất động sản

