TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản liên quan công tác quản lý nhà nước về nhà ở cũ thuộc tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Theo đó, chính quyền thành phố quyết tâm chấn chỉnh toàn diện từ khâu kiểm kê, phân loại đến xử lý vi phạm và khai thác hiệu quả quỹ nhà.

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TỒN TẠI KÉO DÀI

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên toàn địa bàn, bao gồm cả nhà cho thuê, nhà chưa bố trí sử dụng, nhà bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích. Đây là bước nền quan trọng nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Thời gian qua, nhiều căn nhà thuộc diện này đang bị sử dụng không đúng quy định như cho thuê lại trái phép, cơi nới, chuyển đổi công năng, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí tài sản công. Một số trường hợp chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, kéo dài tình trạng “nửa công - nửa tư”, gây khó khăn trong xử lý.

Trước thực trạng đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là các trường hợp vi phạm kéo dài. Nguyên tắc được nhấn mạnh là phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp quy hoạch.

Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở cũ thuộc tài sản công được giao. Báo cáo UBND cấp xã rà soát các trường hợp căn nhà, ngôi nhà đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân (chưa có quyết định của UBND Thành phố xác lập sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân) để thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với quỹ nhà đang quản lý. Chủ động thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại khoản 2 điều 59 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận - huyện: Trực tiếp quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở cũ trên địa bàn chưa được đưa vào danh sách đề xuất chuyển giao trước đây; phối hợp UBND cấp xã tổ chức rà soát quỹ nhà đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng nhưng chưa hoàn hành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân (chưa có quyết định của UBND Thành phố xác lập sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân) để thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân; chủ động thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại khoản 2 điều 59 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Song song đó, công tác phân loại nhà ở cũng được đẩy mạnh. Những căn nhà đủ điều kiện sẽ được xem xét bán theo quy định; những trường hợp không đủ điều kiện phải có phương án quản lý, sử dụng phù hợp hoặc thu hồi.

TĂNG TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG, CHỐNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Việc phân cấp, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương được đề cập rõ trong Công văn 3041/UBND-ĐT này. UBND các phường, xã được yêu cầu trực tiếp kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo; đồng thời, phải tham mưu giải pháp xử lý đối với các trường hợp phức tạp, vượt thẩm quyền địa phương.

Cụ thể, Sở Xây dựng phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở cũ thuộc tài sản công tại Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn vận hành hệ thống và quy định pháp luật.

Thành phố yêu cầu kiên quyết thu hồi các căn nhà bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc thu hồi phải đi kèm phương án bố trí lại hợp lý, tránh phát sinh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính liên quan đến quỹ nhà cũng được siết chặt. Các khoản thu từ cho thuê, bán nhà phải được thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách. Đây là nội dung quan trọng trong bối cảnh quỹ nhà ở cũ được xem là nguồn lực tài sản công có giá trị lớn.

Việc siết chặt kỷ cương lần này cũng nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là khai thác hiệu quả quỹ nhà. Điều này bao gồm việc đưa các căn nhà chưa sử dụng vào khai thác, sử dụng đúng mục đích phục vụ an sinh xã hội hoặc phát triển đô thị. Việc tăng cường quản lý nhà ở cũ góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý tài sản công, đồng thời, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị. Trong đó, việc xử lý dứt điểm quỹ nhà ở cũ còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.