Trang chủ Bất động sản

TP.Hồ Chí Minh siết quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Hoài Niệm

21/04/2026, 07:41

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Đây là lĩnh vực tồn tại nhiều bất cập kéo dài...

TP.Hồ Chí Minh đang siết chặt kỷ cương trong công tác quản lý nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Ảnh mang tính minh họa

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản liên quan công tác quản lý nhà nước về nhà ở cũ thuộc tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố. Theo đó, chính quyền thành phố quyết tâm chấn chỉnh toàn diện từ khâu kiểm kê, phân loại đến xử lý vi phạm và khai thác hiệu quả quỹ nhà.

RÀ SOÁT TOÀN DIỆN, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TỒN TẠI KÉO DÀI

Yêu cầu đặt ra là phải tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên toàn địa bàn, bao gồm cả nhà cho thuê, nhà chưa bố trí sử dụng, nhà bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích. Đây là bước nền quan trọng nhằm thiết lập cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ công tác quản lý lâu dài.

Thời gian qua, nhiều căn nhà thuộc diện này đang bị sử dụng không đúng quy định như cho thuê lại trái phép, cơi nới, chuyển đổi công năng, thậm chí bỏ hoang gây lãng phí tài sản công. Một số trường hợp chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, kéo dài tình trạng “nửa công - nửa tư”, gây khó khăn trong xử lý.

Trước thực trạng đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt là các trường hợp vi phạm kéo dài. Nguyên tắc được nhấn mạnh là phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và phù hợp quy hoạch.

Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà thành phố, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở cũ thuộc tài sản công được giao. Báo cáo UBND cấp xã rà soát các trường hợp căn nhà, ngôi nhà đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân (chưa có quyết định của UBND Thành phố xác lập sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân) để thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân đối với quỹ nhà đang quản lý. Chủ động thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại khoản 2 điều 59 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận - huyện: Trực tiếp quản lý chặt chẽ quỹ nhà ở cũ trên địa bàn chưa được đưa vào danh sách đề xuất chuyển giao trước đây; phối hợp UBND cấp xã tổ chức rà soát quỹ nhà đã được nhà nước quản lý, bố trí sử dụng nhưng chưa hoàn hành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân (chưa có quyết định của UBND Thành phố xác lập sở hữu nhà nước, sở hữu toàn dân) để thực hiện thủ tục xác lập sở hữu toàn dân; chủ động thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành nhà ở cũ thuộc tài sản công được quy định tại khoản 2 điều 59 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ.

Song song đó, công tác phân loại nhà ở cũng được đẩy mạnh. Những căn nhà đủ điều kiện sẽ được xem xét bán theo quy định; những trường hợp không đủ điều kiện phải có phương án quản lý, sử dụng phù hợp hoặc thu hồi.

TĂNG TRÁCH NHIỆM ĐỊA PHƯƠNG, CHỐNG THẤT THOÁT TÀI SẢN CÔNG

Việc phân cấp, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương được đề cập rõ trong Công văn 3041/UBND-ĐT này. UBND các phường, xã được yêu cầu trực tiếp kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp báo cáo; đồng thời, phải tham mưu giải pháp xử lý đối với các trường hợp phức tạp, vượt thẩm quyền địa phương.

Cụ thể, Sở Xây dựng phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan có liên quan thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở cũ thuộc tài sản công tại Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng quy định. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo phù hợp với thực tiễn vận hành hệ thống và quy định pháp luật.

Thành phố yêu cầu kiên quyết thu hồi các căn nhà bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc không còn nhu cầu sử dụng. Việc thu hồi phải đi kèm phương án bố trí lại hợp lý, tránh phát sinh khiếu kiện.

Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính liên quan đến quỹ nhà cũng được siết chặt. Các khoản thu từ cho thuê, bán nhà phải được thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát ngân sách. Đây là nội dung quan trọng trong bối cảnh quỹ nhà ở cũ được xem là nguồn lực tài sản công có giá trị lớn.

Việc siết chặt kỷ cương lần này cũng nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là khai thác hiệu quả quỹ nhà. Điều này bao gồm việc đưa các căn nhà chưa sử dụng vào khai thác, sử dụng đúng mục đích phục vụ an sinh xã hội hoặc phát triển đô thị. Việc tăng cường quản lý nhà ở cũ góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực quản lý tài sản công, đồng thời, tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị. Trong đó, việc xử lý dứt điểm quỹ nhà ở cũ còn góp phần cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

11:44, 20/04/2026

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

10:49, 16/04/2026

TP. HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại 39 chung cư cũ

TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư

11:32, 15/04/2026

TP. HCM: Yêu cầu công khai nguồn thu từ phần diện tích chung tại các chung cư

Nhận diện những điểm nghẽn trong phát triển khu công nghiệp

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô vẫn có những doanh nghiệp hoạt động trong các nhóm ngành tiềm ẩn “công nghệ thấp – phát thải cao”. Nguyên nhân được là do trước đây, mục tiêu lấp đầy đất công nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động thường được đặt cao hơn mục tiêu lấp đầy bằng công nghệ và giá trị….

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Nhiều công trình thoát nước và chống úng ngập tại Hà Nội đang được tập trung triển khai, từ trạm bơm, hồ điều hòa đến hệ thống tuyến kết nối. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng úng ngập cục bộ…

Thị trường bất động sản nhà ở quý 1/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về nguồn cung nhưng thanh khoản và giá bán tiếp tục diễn biến theo xu hướng thận trọng và phân hóa giữa các phân khúc. Dự kiến, trong quý 2, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn…

Năm 2025 khép lại với sự phân hóa mạnh mẽ của thị trường bất động sản dưới tác động từ các khung pháp lý mới. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần SJ Group (mã chứng khoán: SJS) ghi nhận bức tranh tài chính sáng màu, phản ánh hiệu quả từ chiến lược quản trị thận trọng và tập trung vào giá trị cốt lõi.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

