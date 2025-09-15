TP.HCM đề xuất kéo dài bến Gemalink, SSIT để phát huy lợi thế cảng biển
TP.HCM đề xuất kéo dài tuyến bến Gemalink, SSIT và rà soát bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, nhằm phát huy tiềm năng và củng cố vai trò cửa ngõ trung chuyển quốc tế...
Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND TP.HCM về quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng các dự án trong lĩnh vực hàng hải, cảng biển, đường thủy và đường ven biển của Thành phố.
Theo báo cáo, cảng biển TP.HCM sau sáp nhập bao gồm các khu bến cảng quy hoạch trên địa bàn Thành phố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập). Hiện quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển TP.HCM và Bình Dương đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Riêng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) đã có Tờ trình Bộ Xây dựng để phê duyệt.
Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu bến Cái Mép, đáp ứng mục tiêu trở thành cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế theo quy hoạch, UBND TP.HCM đã kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch kéo dài tuyến bến cảng Gemalink 356,9m về phía thượng lưu và kéo dài tuyến bến cảng SSIT 200m về phía hạ lưu nhằm tạo ra một tuyến bến thẳng, dài và liên tục.
Đối với việc mở rộng diện tích quy hoạch của bến cảng Gemalink, UBND Thành phố đề xuất Bộ Xây dựng giữ nguyên phạm vi ranh giới quy hoạch cảng Gemalink phía sông Vàm Treo Gũi theo Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 4 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm tránh ảnh hưởng đến cửa sông Vàm Treo Gũi và hoạt động của bến cảng Cái Mép Hạ theo quy hoạch.
Trong trường hợp Bộ Xây dựng xem xét mở rộng vùng đất của bến cảng Gemalink về phía bến cảng Cái Mép Hạ, Thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tính toán các tiêu chí kỹ thuật phù hợp để tránh ảnh hưởng hoạt động khai thác của các khu bến liền kề và tuyến luồng đường thủy nội địa theo quy hoạch. Đồng thời, việc triển khai thực hiện nội dung quy hoạch phải đảm bảo quy định của luật đầu tư, luật đất đai và các quy định khác có liên quan.
UBND Thành phố cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tổng diện tích của bến Cảng khách quốc tế Vũng Tàu để phù hợp với phương án mặt bằng và quy mô bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) thống nhất.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của UBND Thành phố. Đồng thời, đề nghị UBND TP.HCM cần sớm có văn bản điều chỉnh về quy hoạch vùng bến, vùng nước để trình lại Bộ Xây dựng.
Thứ trưởng cho rằng Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, vì vậy dự báo lượng hàng hóa vận chuyển rất lớn do đó cần bến bổ sung cho cảng Cần Giờ, bến cảng Cái Mép Hạ; phát triển các bến thủy nội địa kết nối với bến cảng Gemalink.
“TP.HCM nghiên cứu ưu tiên bố trí vốn đầu tư công đầu tư và đấu thầu cho thuê bến tàu chuyên dụng đón tàu khách nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch. Trong đó, cần chia các phân khúc để đón tàu khách”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị.
Cụ thể, bãi trước Bà Rịa - Vũng Tàu đón lượng tàu lớn nhất; Mũi Đèn Đỏ đón tàu có tải trọng 60.000 tấn; Bến Nghé và Tân Thuận đón tàu khách có tải trọng dưới 30.000 tấn.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết Bộ sẽ có điều chỉnh quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu vào Quy hoạch tổng thể, Quy hoạch chi tiết cảng biển TP.HCM.
