Thứ Tư, 22/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

Nguyễn Thuấn

22/04/2026, 16:29

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị trên địa bàn, qua đó xác lập cơ sở quan trọng cho quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Một góc đô thị Vinh. Ảnh: Thành Duy

Theo quyết định, toàn tỉnh có một đô thị loại II là đô thị Vinh, bao gồm các phường: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Ở cấp độ đô thị loại III, Nghệ An có 22 đô thị được công bố sau rà soát, trải rộng trên nhiều địa bàn. Trong đó, một số đô thị đáng chú ý như Thái Hòa (các phường Thái Hòa, Tây Hiếu và xã Đông Hiếu), Hoàng Mai (các phường Hoàng Mai, Tân Mai, Quỳnh Mai), Quán Hành (xã Nghi Lộc), Hưng Nguyên (xã Hưng Nguyên), Trà Lân (xã Con Cuông).

Bên cạnh đó là các đô thị Nam Đàn, Dùng (Đại Đồng), Đô Lương, Tân Kỳ, Hoa Thành (Yên Thành), Diễn Thành (Diễn Châu), Cầu Giát (Quỳnh Lưu), Quỳ Hợp, Kim Sơn (Quế Phong), Tân Lạc (Quỳ Châu), Kim Nhan (Anh Sơn), Nghĩa Đàn, Thạch Giám (Tương Dương), Mường Xén, Sơn Hải (Quỳnh Phú), Sông Dinh (Tam Hợp, Châu Lộc) và Cây Chanh (Nhân Hòa).

Cùng với đó, tỉnh cũng công bố 11 phường đạt trình độ phát triển đô thị. Trong đó, phường Cửa Lò đạt trình độ đô thị loại II; các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Thái Hòa, Tây Hiếu, Hoàng Mai, Tân Mai và Quỳnh Mai đạt trình độ đô thị loại III.

Việc phân loại đô thị lần này được thực hiện theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Điểm mới đáng chú ý là hệ thống phân loại đô thị được rút gọn từ 6 loại xuống còn 4 loại, gồm đô thị đặc biệt, loại I, loại II và loại III; đồng thời tinh giản các nhóm tiêu chí đánh giá từ 5 xuống còn 3 nhóm chính.

Ba nhóm tiêu chí gồm: vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian. Cách tiếp cận này hướng tới đánh giá thực chất hơn mức độ phát triển của đô thị, thay vì chỉ dựa vào yếu tố hành chính.

Đáng chú ý, thẩm quyền công nhận đô thị cũng được điều chỉnh theo hướng phân cấp mạnh hơn. Bộ Xây dựng công nhận đô thị loại I, trong khi UBND cấp tỉnh được giao công nhận đô thị loại II, III và các đơn vị hành chính cấp xã thuộc đô thị. Quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính, đồng thời tăng tính chủ động cho địa phương trong tổ chức phát triển không gian đô thị.

Theo quy định mới, đô thị được xác định dựa trên không gian phát triển, tính chất và vai trò trong hệ thống đô thị quốc gia, không còn bị giới hạn trong ranh giới của một đơn vị hành chính cụ thể. Điều này cho phép một đô thị có thể trải rộng trên nhiều xã, phường.

Tuy nhiên, việc công bố danh mục đô thị không đồng nghĩa với việc thành lập hay nâng cấp đơn vị hành chính như thành phố hoặc thị xã. Đây là hoạt động phân loại nhằm đánh giá trình độ phát triển đô thị theo các tiêu chí kinh tế - xã hội, mức độ đô thị hóa và hạ tầng, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực trong thời gian tới.

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ "nút thắt" pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội

Quảng Ninh đầu tư dự án khu công nghiệp gần 2.600 tỷ đồng

Từ khóa:

đô thị loại II đô thị loại III nghệ an phân loại đô thị phát triển đô thị

Đọc thêm

Giá vật liệu xây dựng leo thang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào

Bất kỳ một dự án bất động sản dù là nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội, đều phải trải qua quy trình đầu tư phức tạp với nhiều nhóm chi phí. Các chi phí cùng trực tiếp cấu thành nên giá sản phẩm gồm chi phí đất đai, chi phí vốn, chi phí xây dựng… trong đó, chi phí xây dựng là biến số khó lường nhất, khi giá vật liệu xây dựng gần đây có nhiều biến động…

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường và hạ tầng đô thị

Các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác, chung tay cải thiện môi trường và hạ tầng đô thị, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.

Cần Thơ công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới với gần 3.600 căn hộ

TP. Cần Thơ đang tiến một bước quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng chính sách với việc công bố 4 dự án nhà ở xã hội mới, dự kiến cung cấp hơn 3.580 căn hộ…

Nhà thầu xây dựng đang ở thế “tiến thoái lưỡng nan”

Chi phí đầu vào tăng mạnh, thiếu nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc… đang khiến hàng loạt nhà thầu xây dựng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan": tiếp tục thi công sẽ lỗ nặng, nhưng dừng lại thì vi phạm hợp đồng…

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ “nút thắt” pháp lý và tín dụng để khơi thông nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chiến lược phát triển nhà ở xã hội với mục tiêu gần 1 triệu căn đến năm 2030, song thực tiễn cho thấy thủ tục và dòng vốn vẫn là những "nút thắt" lớn cần tháo gỡ để khơi thông nguồn cung...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy