Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai: Phê duyệt quy hoạch khu đô thị hơn 3.100 ha tại Đại Phước

Thiên Di

23/04/2026, 10:57

Đồng Nai phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2.000 Đại Phước 1 với quy mô hơn 3.100 ha, định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh ven sông gắn với khoa học và đổi mới sáng tạo...

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu Đại Phước 1 Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo tại xã Đại Phước.

Theo quyết định, khu vực quy hoạch có diện tích hơn 3.131 ha, nằm ở phía tây đô thị mới Nhơn Trạch, giáp sông Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh. Phân khu có ranh giới phía Bắc giáp sông Ông Chuốc, sông Cầu Tàu và phân khu Đại Phước 2; phía Nam giáp rạch Tắc Miếu, rạch Ông Mai và phân khu Đại Phước 3; phía Đông giáp tuyến đường Cát Lái theo quy hoạch; phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.

Phân khu Đại Phước 1 được định hướng phát triển thành khu đô thị thông minh ven sông, trung tâm khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội cho xã Đại Phước nói riêng và đô thị mới Nhơn Trạch nói chung. Đồng thời, khu vực này cũng được kỳ vọng góp phần lan tỏa phát triển vùng động lực gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quy mô dân số dự kiến khoảng 180.000 - 230.000 người. Trong cơ cấu sử dụng đất, đất đơn vị ở chiếm gần 616 ha (khoảng 20%), trong đó đất nhóm nhà ở khoảng 413 ha với đa dạng loại hình như cao tầng, thấp tầng và hỗn hợp.

Đất ngoài đơn vị ở chiếm hơn 1.598 ha (51%), bố trí cho các chức năng thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cấp đô thị, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Phần diện tích còn lại khoảng 917 ha (gần 30%) là sông, kênh, rạch tự nhiên, được giữ lại nhằm phát triển không gian mở, công viên và cảnh quan ven sông. 

Không gian đô thị được định hình theo hướng nén, tích hợp đa chức năng và gắn chặt với hệ thống giao thông công cộng. Các phân khu chủ đạo bao gồm khu hỗn hợp, thương mại - dịch vụ, khu đổi mới sáng tạo, khu văn hóa - thể dục thể thao cùng các công viên chuyên đề.

Về hạ tầng giao thông, quy hoạch xác định các trục chính như Phú Mỹ - 25C, các tuyến ĐT.769F, ĐT.769G - đường Liên Cảng, kết hợp mạng lưới đường liên khu vực và nội bộ. Giao thông đường thủy cũng được khai thác thông qua hệ thống sông, rạch kết nối với sông Đồng Nai - Nhà Bè.

Bên cạnh đó, khu đô thị dự kiến phát triển các tuyến vận tải công cộng như BRT, đồng thời tích hợp hạ tầng giao thông thông minh, hệ thống bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện. Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm cấp nước, xử lý nước thải, cấp điện và viễn thông được thiết kế đồng bộ và bố trí ngầm.

Theo lộ trình, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ hoàn thiện các thủ tục quản lý quy hoạch, cắm mốc ngoài thực địa, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu vực trọng điểm, đồng thời triển khai hạ tầng kỹ thuật khung và các công trình thiết yếu.

Giai đoạn 2030 - 2040 tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và phát triển các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị và đơn vị ở. Đến giai đoạn 2040 - 2045, dự án sẽ được đầu tư hoàn chỉnh, phát triển đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

Tập đoàn Keio (Nhật Bản) hợp tác cùng Cen Land nâng tầm hệ sinh thái bất động sản tại Việt Nam

Thị trường bất động sản được nhận định là đang bước vào giai đoạn mới – giai đoạn phát triển thực chất và bền vững hơn. Điều này đòi hỏi thị trường phải có nhiều dòng vốn, đồng thời cũng mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với những thương hiệu lớn trên thế giới…

The Rey Edition: Bài toán đầu tư dài hạn từ sản phẩm hữu hạn

Khẳng định vị thế đắt giá của bất động sản nội đô, The Rey Edition - bộ sưu tập duplex tại Rivea Residences nổi lên như một tài sản “3 trong 1”: vừa hữu hạn để trở thành tài sản sưu tầm gia tăng giá trị, vừa khai thác dòng tiền, vừa định hình chuẩn sống riêng cho giới tinh hoa.

Giải mã “đòn bẩy 36 tháng”: Chiến lược tối ưu dòng vốn cho nhà đầu tư phía Bắc

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt, dòng tiền của nhà đầu tư phía Bắc đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ.

Nghệ An: Công bố danh mục hệ thống các đô thị trong toàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố danh mục các đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị trên địa bàn, qua đó xác lập cơ sở quan trọng cho quy hoạch và phân bổ nguồn lực phát triển trong giai đoạn mới.

Giá vật liệu xây dựng leo thang làm gia tăng áp lực chi phí đầu vào

Bất kỳ một dự án bất động sản dù là nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội, đều phải trải qua quy trình đầu tư phức tạp với nhiều nhóm chi phí. Các chi phí cùng trực tiếp cấu thành nên giá sản phẩm gồm chi phí đất đai, chi phí vốn, chi phí xây dựng… trong đó, chi phí xây dựng là biến số khó lường nhất, khi giá vật liệu xây dựng gần đây có nhiều biến động…

