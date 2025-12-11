Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua 53 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua 53 Nghị quyết quan trọng. Những nội dung được thảo luận và quyết nghị tại Kỳ họp là cơ sở để Thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2026 – 2030...

Sau hai ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 10/12, Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành Phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh đánh giá Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách, đầu tư công, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, các chính sách an sinh xã hội, nguồn nhân lực và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, HĐND Thành phố đã cho ý kiến đối với các Tờ trình, báo cáo của UBND Thành phố và các cơ quan hữu quan, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu bế mạc Kỳ họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của UBND Thành phố và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 53 Nghị quyết.

Kỳ họp ghi nhận 48 đại biểu phát biểu với 164 ý kiến và 28 lượt sở, ngành giải trình tại 6 Tổ thảo luận. Nội dung thảo luận tập trung vào các nhiệm vụ phát triển giai đoạn 2026–2030, trọng tâm năm 2026 và các vấn đề lớn như đầu tư công, tài chính – ngân sách, quy hoạch và phát triển đô thị, giao thông, môi trường, giáo dục, lao động – việc làm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh – quốc phòng và tổ chức bộ máy cơ sở.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết bằng ứng dụng công nghệ - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

53 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X:

1. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của TP. Hồ Chí Minh.

3. Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2026 - 2030 của TP. Hồ Chí Minh.

4. Nghị quyết ban hành quy định chính sách đặc thù hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại của TP. Hồ Chí Minh.

5. Nghị quyết ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

6. Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến TP. Hồ Chí Minh tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch.

7. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi, thời gian kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

8. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí để tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 24/7/2025 của HĐND TP.Hồ Chí Minh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho từng cấp ngân sách ở TP.Hồ Chí Minh năm 2025 và Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 14/11/2025 của HĐND TP.Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách TP.Hồ Chí Minh năm 2026.

10. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối với người có công, nhân sĩ, trí thức, cán bộ và một số đối tượng tiêu biểu khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

11. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; lực lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án ma túy trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

12. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Đội dân phòng và tiêu chí về số lượng thành viên Đội dân phòng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

13. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 28/8/ 2025 của HĐND TP. Hồ Chí Minh quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh.

15. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

16. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

17. Nghị quyết quy định các chính sách đặc thù về củng cố, nâng cao năng lực Trạm Y tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

18. Nghị quyết quy định mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng và các chính sách trợ giúp xã hội thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội khác thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

19. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

20. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi của một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

21. Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các cuộc thi, liên hoan trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp.

22. Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi giải Báo chí TP. Hồ Chí Minh; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP. Hồ Chí Minh.

23. Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

24. Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ cho trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

25. Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2025 – 2026.

26. Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh từ năm học 2025 – 2026.

27. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

28. Nghị quyết về việc hỗ trợ thêm tiền đóng cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn Thành phố để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

29. Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

30. Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, giảng viên, học sinh, học viên, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên, giảng viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên, sinh viên đoạt các giải trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

31. Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

32. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

33. Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2026.

34. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa phương năm 2026.

35. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 – 2030.

36. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

37. Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Nhi đồng 2.

38. Nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh).

39. Nghị quyết thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh).

40. Nghị quyết thống nhất UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh).

41. Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 21/10/2024 của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với khoán bảo vệ rừng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (sau sắp xếp).

42. Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (sau sắp xếp).

43. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) quy định thẩm quyền quyết định trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

44. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

45. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

46. Nghị quyết ban hành Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

47. Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 48/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND Thành phố quy định một số mức chi cụ thể cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

48. Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định về mức hỗ trợ đối với người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

49. Nghị quyết áp dụng Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Thành phố về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

50. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan đến mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

51. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Bình Dương về thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

52. Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của TP. Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) về chính sách thu hút, hỗ trợ cho cán bộ, viên chức lĩnh vực Y tế dự phòng và trạm y tế xã, phường, thị trấn.

53. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương về lĩnh vực y tế.