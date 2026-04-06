Trại GGP Lạc Thủy dẫn đầu về hiệu quả chăn nuôi heo nái cấp giống cao nhất

Vượt toàn bộ chỉ tiêu sản xuất và giữ trại sạch dịch bệnh trong năm dịch tả heo châu Phi bùng phát trên 34 tỉnh thành, trang trại chăn nuôi heo Lạc Thủy lần thứ hai liên tiếp là trại nái "cụ kỵ" có kết quả sản xuất tốt nhất trong mảng chăn nuôi heo của Hòa Phát.

Năm 2025, sản lượng heo cai sữa, heo hậu bị và heo thịt xuất chuồng của trại đạt gần 43.000 con, vượt 1.800 con so với kế hoạch, đạt 104,4%. Tổng đàn nái bình quân đạt 1.246 con, vượt kế hoạch năm. Tỷ lệ nái vào đẻ duy trì từ 92% đến 98% qua các tháng trong năm. Tỷ lệ hao hụt tại khu cai sữa đạt 1,1%, thấp hơn mức kế hoạch 1,3%. Kể từ khi vận hành đến nay, trại chưa để xảy ra dịch bệnh.

Trang trại chăn nuôi Lạc Thủy được khởi công xây dựng vào tháng 8/2016 và đưa vào vận hành từ tháng 4/2017 tại Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ), trên diện tích 40 ha. Đơn vị ban đầu vận hành ở cấp nái thương phẩm, sau đó được nâng lên cấp "cụ kỵ" (GGP) theo định hướng xây dựng hệ thống giống khép kín của tập đoàn, đảm bảo nguồn giống gốc phục vụ mở rộng đàn nái tại cụm trại Long Hà.

GGP là cấp giống cao nhất trong chuỗi sản xuất giống heo của Hòa Phát. Toàn bộ đàn nái tại trại sử dụng nguồn gene thuần chủng nhập từ DanBred International (Đan Mạch), gồm các dòng Landrace, Yorkshire và Duroc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, cho biết: "Trại Lạc Thủy là một trong ba trại giống gốc của hệ thống, đảm nhận vai trò duy trì nguồn nái hậu bị thay thế đàn và cung cấp hậu bị cho cụm trại Long Hà theo kế hoạch tăng đàn. Trại cũng cung cấp con giống hậu bị ra thị trường, phục vụ chiến lược kinh doanh kết hợp con giống và thức ăn chăn nuôi mà Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đang triển khai".

"Trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, Trại Lạc Thủy cũng như toàn hệ thống trang trại của chúng tôi đều duy trì an toàn dịch bệnh nhờ các biện pháp an toàn sinh học được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ và kỹ thuật mới vào Lạc Thủy cũng như các trại trong hệ thống khi có giải pháp phù hợp, tiếp tục nâng cao năng suất”, bà Vân nói thêm.

Trang trại chăn nuôi heo Lạc Thủy là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, một trong bốn mảng kinh doanh của HPA. Năm 2025, mảng chăn nuôi heo ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 83%, cao nhất Tập đoàn Hòa Phát, đóng góp 44% tổng doanh thu HPA.