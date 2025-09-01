Trang sức nam giới: Phân khúc giàu tiềm năng thường bị bỏ qua
Hoàng Anh
01/09/2025, 11:18
Doanh số trang sức nam đã tăng trưởng trong nhiều năm qua, thậm chí còn vượt qua cả phân khúc nữ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng hiện nay càng trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu đang suy giảm rõ rệt...
Trang thương mại điện tử cao cấp Mytheresa gần như không đủ nguồn cung trang sức nam để đáp ứng nhu cầu. “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm đủ sản phẩm để cung cấp,” Sophie Jordan, người phụ trách mua hàng nam giới của nhà bán lẻ xa xỉ này cho biết. “Một số thương hiệu menswear lớn nhất của chúng tôi hoàn toàn có thể mở rộng bộ sưu tập trang sức — khách hàng chắc chắn sẽ đón nhận ngay lập tức”.
Thực tế, bà Sophie Jordan cho biết mảng trang sức cao cấp nam đang tăng trưởng nhanh hơn nữ trong mùa này, dù khởi điểm thấp hơn. “Điều đó cho thấy cơ hội đang rất lớn,” bà nhấn mạnh. “Thị trường này gần như vẫn còn chưa được khai phá”.
Khi nam giới ngày càng đeo nhiều trang sức hơn, phân khúc này đang trở thành động lực tăng trưởng cho các nhà bán lẻ. Trang sức là một trong số ít điểm sáng, liên tục vượt trội so với thời trang xa xỉ, và trang sức nam vừa là mảnh đất màu mỡ cho các thương hiệu lâu đời, vừa tạo khoảng trống cho những cái tên mới bứt phá.
Tại Mytheresa, doanh số trang sức cao cấp dành cho nam đã tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái, với những thương hiệu dẫn đầu như David Yurman, FoundRae và Shay. Trong khi đó, trang sức thời trang nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, được thúc đẩy bởi các mẫu vòng da nam tính từ Bottega Veneta và Tom Ford.
Selfridges cũng cho biết doanh số trang sức nam đang tăng trưởng ổn định, trong đó nhẫn, dây chuyền và vòng tay là những sản phẩm bán chạy nhất. Các chất liệu được ưa chuộng nhất là bạc, ngọc lục bảo và đá mã não đen, với nhu cầu trải dài từ thiết kế grunge, tối giản cho đến phong cách tinh nghịch, đến từ các thương hiệu như Tom Wood, Serge Denimes, Poubel và Vivienne Westwood.
Động lực thúc đẩy sự bùng nổ này đến từ sự giao thoa mạnh mẽ giữa ảnh hưởng văn hóa và thay đổi trong chuẩn mực giới. Những ngôi sao nam từ Harry Styles, A$AP Rocky đến các vận động viên như Noah Lyles và Travis Kelce đang biến trang sức thành điểm nhấn trong phong cách cá nhân, mở đường cho nhiều người đàn ông khác tự tin làm theo.
“Các vận động viên vốn được xem là những hình tượng siêu nam tính,” Presley Oldham – nhà thiết kế nổi tiếng với các mẫu trang sức thủ công từ ngọc trai nước ngọt, chia sẻ. “Vì vậy, khi thấy họ đeo trang sức, người khác cũng cảm thấy được ‘cho phép’.
Nó tạo hiệu ứng thẩm thấu theo một cách khác. Nếu Lewis Hamilton - tay đua F1 nổi tiếng - hay một cầu thủ NFL đeo khuyên tai hoặc dây chuyền, thì điều đó trở nên dễ tiếp cận hơn với những ai vốn nghĩ rằng trang sức không dành cho họ”.
Khát khao thể hiện bản thân đặc biệt rõ nét ở giới trẻ nam, những người ít quan tâm đến việc hòa nhập mà muốn khẳng định sự khác biệt. David Reinke, CEO của GLD Shop – thương hiệu Mỹ ra đời cách đây một thập kỷ, nổi tiếng với những mẫu dây chuyền và thiết kế tùy chỉnh được các ngôi sao như Bad Bunny và Micah Parsons yêu thích – cho biết: các thế hệ đàn ông lớn tuổi thường e ngại việc trông khác biệt vì sợ bị chế giễu, trong khi Gen Z và Millennials lại muốn nổi bật, muốn tạo dấu ấn riêng.
TỪ PHÒNG THAY ĐỒ ĐẾN CÁC NHÀ BÁN LẺ XA XỈ
Tại Mỹ, các vận động viên và người nổi tiếng gắn liền với văn hóa đô thị, chủ yếu là văn hóa da màu trong âm nhạc và nghệ thuật, đã trở thành những gương mặt quảng bá dễ nhận thấy nhất cho trang sức nam. Giá trị văn hóa này, theo các nhà bán lẻ và thương hiệu, là điều không thể bỏ qua.
Tại thương hiệu GLD, các ngôi sao thể thao vẫn giữ vai trò then chốt trong chiến lược mở rộng thương hiệu. “Vận động viên là hình mẫu truyền cảm hứng cho khách hàng của chúng tôi,” đồng sáng lập Christian Johnston chia sẻ. “Chúng tôi không bao giờ trả tiền để họ đeo trang sức của mình — họ đeo vì nó có ý nghĩa văn hóa”.
Ảnh hưởng này lan tỏa rất nhanh. Johnston cho biết, nam giới thường bắt đầu với một sợi dây chuyền Cuban hay dây xoắn đơn giản như một bước khởi đầu, sau đó mới dần bổ sung thêm mặt dây chuyền và vòng tay. Tệp khách hàng của thương hiệu trải dài từ học sinh trung học đến các ngôi sao NFL, với sản phẩm cơ bản chỉ khoảng 100 USD, trong khi những đơn hàng thiết kế riêng có thể lên tới hàng trăm nghìn USD.
Tại David Yurman, trang sức nam hiện đã chiếm 28% doanh thu, và ban lãnh đạo tin tưởng con số này có thể tăng lên một phần ba tổng doanh thu. Nhà sáng lập David Yurman cho biết khách hàng thường mong muốn có những điều chỉnh thiết kế riêng để thể hiện dấu ấn cá nhân.
“Nhu cầu tùy chỉnh này có thể trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng trong tương lai,” ông nhấn mạnh.
PHÁT TRIỂN CHẬM, NHƯNG CƠ HỘI LỚN
Tuy nhiên, phân khúc này cũng đối mặt với một số thách thức. Thời trang nam giới vốn có xu hướng phát triển chậm, nên thị trường đại chúng thường cần nhiều thời gian để theo kịp những người tiên phong, trong khi các thương hiệu mới, còn xa lạ với khách hàng, có thể gặp phải nhiều rào cản.
“Các thương hiệu trang sức chuyên biệt dành cho nam rất khó xây dựng tệp khách hàng,” bà Sophie Jordan từ Mytheresa nhận định. “Nam giới thường trung thành với những thương hiệu mà họ đã biết đến”.
Đó cũng là lý do tại sao những tên tuổi đa lĩnh vực như Bottega Veneta hay Tom Ford lại gặt hái thành công trong mảng trang sức — bởi khách hàng vốn đã đặt niềm tin vào họ.
Hiện tại, Mytheresa nhận định vòng tay là danh mục trang sức nam đầy hứa hẹn nhất, tiếp theo là dây chuyền bản to và nhẫn. Bà Sophie Jordan cũng dự đoán nhẫn signet (nhẫn mặt phẳng khắc họa tiết) sẽ sớm quay trở lại, đồng thời màu sắc sẽ ngày càng nổi bật hơn, đặc biệt thông qua sapphire và các thiết kế đá quý mang tính nam tính.
Mức giá thông thường cho trang sức thời trang nam trên nền tảng này vào khoảng 400 euro, còn đối với trang sức cao cấp là khoảng 3.000 euro. Doanh số đang tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, Đức và châu Á.
Trong khi trang sức vốn dĩ từ lâu được xem là phụ kiện của phụ nữ ở hầu hết các nơi trên thế giới, thì sự chuyển dịch thị trường sang nam giới được cho là đúng thời điểm. Các nhà bán lẻ hiện đang gấp rút mở rộng danh mục sản phẩm, các nhà thiết kế thì tái định hình bộ sưu tập dưới góc nhìn phi giới tính, còn các ngôi sao, biểu tượng văn hóa đang khiến việc đeo trang sức trở nên đẹp và thu hút hơn.
“Tuy quá trình thuyết phục các thương hiệu xây dựng dòng sản phẩm trang sức nam diễn ra chậm hơn, nhưng tốc độ tăng trưởng mà chúng tôi ghi nhận được đã chứng minh rằng điều này hoàn toàn xứng đáng,” bà Sophie Jordan nhận định.
Nghệ sĩ nổi tiếng đang mang lại doanh thu "khủng" cho ngành trang sức cao cấp
18:10, 21/08/2025
Khi đồ chơi nghệ thuật kết hợp với trang sức cao cấp
10:04, 13/08/2025
Châu Á: Thị trường tiềm năng cho trang sức cao cấp
Trang sức nam giới: Phân khúc giàu tiềm năng thường bị bỏ qua
Doanh số trang sức nam đã tăng trưởng trong nhiều năm qua, thậm chí còn vượt qua cả phân khúc nữ. Tuy nhiên, đà tăng trưởng hiện nay càng trở nên nổi bật hơn trong bối cảnh thị trường xa xỉ toàn cầu đang suy giảm rõ rệt...
5 kem dưỡng thể tốt nhất cho làn da lão hoá
Mặc dù các thủ thuật tại phòng khám da liễu thường được xem là tiêu chuẩn để đảo ngược các dấu hiệu lão hoá, nhưng đừng đánh giá thấp sức mạnh của những loại kem dưỡng thể tốt dành cho làn da trưởng thành…
Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới
Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ “made in China”
Sự xuất hiện của các thương hiệu bán lẻ Trung Quốc với sản phẩm tốt hơn, câu chuyện phong phú hơn và mức giá xa xỉ dễ tiếp cận đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á...
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: