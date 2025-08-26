Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ

Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.

Cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhân tố mang tính quyết định trong phiên phục hồi hôm nay. Dù buổi sáng VIC, VHM rất tốt nhưng vẫn không đủ, chỉ đến khi cổ phiếu ngân hàng đồng loạt bùng nổ, điểm số có được đủ lớn mới kích thích tâm lý lên cao trào.

VNI tăng 3,32% nghĩa là xóa hết biên độ giảm hôm qua và lấy lại thêm được một phần của phiên ngày 22/8. Dù vậy đa số cổ phiếu thì chưa, do mức độ điều chỉnh ở cổ phiếu không chỉ sớm hơn chỉ số mà còn mạnh hơn chỉ số.

Ngày 21/8 VNI đạt đỉnh nhưng đó là do nhịp kéo trụ với sức mạnh của nhóm ngân hàng, còn cổ phiếu thì đã điều chỉnh từ trước đó vài phiên. Phần lớn cổ phiếu đạt đỉnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây và tính đến mức đóng cửa hôm qua khoảng một phần ba rổ VNAllshare đã giảm từ 10% trở lên. Mức điều chỉnh này có thể hấp dẫn hoạt động bắt đáy nhất định và khi nhóm dẫn dắt hồi phục, hi vọng về nhịp điều chỉnh kết thúc cũng giúp hành động trở nên dễ dãi hơn.

Trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt điểm số hôm nay thì chỉ có VIC và VHM là vượt lên đỉnh cao mới, còn lại nhóm ngân hàng chỉ là phục hồi bình thường sau những phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Ví dụ TCB dẫn đầu nhóm ngân hàng kéo điểm hôm nay tăng 4,79% sau nhịp giảm 9,6% trong 2 phiên trước. CTG cũng mới lấy lại mức giảm hôm qua, MBB cũng mới lấy lại khoảng một nửa biên độ, SHB dù kịch trần cũng vậy.

Điều khiến cường độ tăng buổi chiều rất mạnh là sự cộng hưởng. Nhịp tăng trước nếu cổ phiếu ngân hàng bùng nổ thì VIC, VHM thường suy yếu, hoặc tăng không đáng kể. Chiều nay VHM thậm chí còn lên kịch trần, VIC cũng tăng thêm rất mạnh. Nhip tăng từ đầu tháng 8 chưa có phiên nào sự đồng thuận tốt như hôm nay.

Khả năng duy trì đồng thuận sẽ là yếu tố quyết định cho nhịp hồi này là “bull-trap” hay thực sự là khởi đầu cho nhịp lên cao hơn sau hai phiên rung lắc mạnh vừa rồi. Cổ phiếu ngân hàng sẽ lần lượt “test” đỉnh cũ trong 1-2 phiên tới. Nhóm này hầu hết nhịp vừa qua lên giá mạnh, tạo đỉnh nhọn, thanh khoản cực cao và chưa có kiểm định lại hoặc tạo đỉnh sau thấp hơn. Diễn biến nảy lại như hôm nay là bình thường. Nếu sự đồng thuận bị phá vỡ thì cơ hội ở các cổ phiếu chỉ là T+, thâm chí nhiều mã sẽ tạo “bull-trap”, bất chấp VNI có thể vượt đỉnh cũ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao dộng biên độ khủng khiếp. Được cái basis không chênh lệch nhiều nêu Long hay Short cũng có thể kiểm soát rủi ro thuận lợi. VN30 có hai khoảng mở biên độ chính, thứ nhất là từ 1786.xx lên 1802.xx và từ 1816.xx lên 1832.xx. Cả hai đoạn này đều có thể đặt cược Long với điểm cắt lỗ chuẩn. Xen kẽ là nhịp Short có rủi ro khi VN30 từ trên 1802.xx vòng xuống nửa sau phiên sáng. Short nhịp đó là đúng, chỉ là ngay đầu giờ chiều đã thị trường cơ sở đã được kéo vọt lên và có rủi ro thua lỗ lớn nếu không cắt đúng kỷ luật.

Nhìn chung thị trường cơ sở hôm nay mạnh, nhưng cũng chỉ là co giật thông thường, một dạng phản ứng kỹ thuật sau hai phiên điều chỉnh mạnh. Bất ngờ nếu có chỉ là sự cộng hưởng hiếm hoi giữa nhóm Vin và nhóm ngân hàng nên cường độ ngoài dự đoán một chút, VN30 lên vượt ngưỡng tối đa dự kiến ở 1832.xx. Chiến lược tiếp tục là Long/Short linh hoạt với phái sinh, ưu tiên Short.

VN30 chốt phiên tại 1849.05. Cản gần nhất ngày mai là 1861; 1872; 1884; 1891; 1903. Hỗ trợ 1848; 1833; 1817; 1812; 1801.

