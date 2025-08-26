Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ

iTrader

26/08/2025, 16:38

Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.

Khả năng duy trì đồng thuận sẽ là yếu tố quyết định cho nhịp hồi này là “bull-trap” hay thực sự là khởi đầu cho nhịp lên cao hơn sau hai phiên rung lắc mạnh vừa rồi.
Khả năng duy trì đồng thuận sẽ là yếu tố quyết định cho nhịp hồi này là “bull-trap” hay thực sự là khởi đầu cho nhịp lên cao hơn sau hai phiên rung lắc mạnh vừa rồi.

Cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhân tố mang tính quyết định trong phiên phục hồi hôm nay. Dù buổi sáng VIC, VHM rất tốt nhưng vẫn không đủ, chỉ đến khi cổ phiếu ngân hàng đồng loạt bùng nổ, điểm số có được đủ lớn mới kích thích tâm lý lên cao trào.

VNI tăng 3,32% nghĩa là xóa hết biên độ giảm hôm qua và lấy lại thêm được một phần của phiên ngày 22/8. Dù vậy đa số cổ phiếu thì chưa, do mức độ điều chỉnh ở cổ phiếu không chỉ sớm hơn chỉ số mà còn mạnh hơn chỉ số.

Ngày 21/8 VNI đạt đỉnh nhưng đó là do nhịp kéo trụ với sức mạnh của nhóm ngân hàng, còn cổ phiếu thì đã điều chỉnh từ trước đó vài phiên. Phần lớn cổ phiếu đạt đỉnh trong khoảng 2 tuần trở lại đây và tính đến mức đóng cửa hôm qua khoảng một phần ba rổ VNAllshare đã giảm từ 10% trở lên. Mức điều chỉnh này có thể hấp dẫn hoạt động bắt đáy nhất định và khi nhóm dẫn dắt hồi phục, hi vọng về nhịp điều chỉnh kết thúc cũng giúp hành động trở nên dễ dãi hơn.

Trong nhóm cổ phiếu dẫn dắt điểm số hôm nay thì chỉ có VIC và VHM là vượt lên đỉnh cao mới, còn lại nhóm ngân hàng chỉ là phục hồi bình thường sau những phiên điều chỉnh mạnh trước đó. Ví dụ TCB dẫn đầu nhóm ngân hàng kéo điểm hôm nay tăng 4,79% sau nhịp giảm 9,6% trong 2 phiên trước. CTG cũng mới lấy lại mức giảm hôm qua, MBB cũng mới lấy lại khoảng một nửa biên độ, SHB dù kịch trần cũng vậy.

Điều khiến cường độ tăng buổi chiều rất mạnh là sự cộng hưởng. Nhịp tăng trước nếu cổ phiếu ngân hàng bùng nổ thì VIC, VHM thường suy yếu, hoặc tăng không đáng kể. Chiều nay VHM thậm chí còn lên kịch trần, VIC cũng tăng thêm rất mạnh. Nhip tăng từ đầu tháng 8 chưa có phiên nào sự đồng thuận tốt như hôm nay.

Khả năng duy trì đồng thuận sẽ là yếu tố quyết định cho nhịp hồi này là “bull-trap” hay thực sự là khởi đầu cho nhịp lên cao hơn sau hai phiên rung lắc mạnh vừa rồi. Cổ phiếu ngân hàng sẽ lần lượt “test” đỉnh cũ trong 1-2 phiên tới. Nhóm này hầu hết nhịp vừa qua lên giá mạnh, tạo đỉnh nhọn, thanh khoản cực cao và chưa có kiểm định lại hoặc tạo đỉnh sau thấp hơn. Diễn biến nảy lại như hôm nay là bình thường. Nếu sự đồng thuận bị phá vỡ thì cơ hội ở các cổ phiếu chỉ là T+, thâm chí nhiều mã sẽ tạo “bull-trap”, bất chấp VNI có thể vượt đỉnh cũ.

Thị trường phái sinh hôm nay dao dộng biên độ khủng khiếp. Được cái basis không chênh lệch nhiều nêu Long hay Short cũng có thể kiểm soát rủi ro thuận lợi. VN30 có hai khoảng mở biên độ chính, thứ nhất là từ 1786.xx lên 1802.xx và từ 1816.xx lên 1832.xx. Cả hai đoạn này đều có thể đặt cược Long với điểm cắt lỗ chuẩn. Xen kẽ là nhịp Short có rủi ro khi VN30 từ trên 1802.xx vòng xuống nửa sau phiên sáng. Short nhịp đó là đúng, chỉ là ngay đầu giờ chiều đã thị trường cơ sở đã được kéo vọt lên và có rủi ro thua lỗ lớn nếu không cắt đúng kỷ luật.

Nhìn chung thị trường cơ sở hôm nay mạnh, nhưng cũng chỉ là co giật thông thường, một dạng phản ứng kỹ thuật sau hai phiên điều chỉnh mạnh. Bất ngờ nếu có chỉ là sự cộng hưởng hiếm hoi giữa nhóm Vin và nhóm ngân hàng nên cường độ ngoài dự đoán một chút, VN30 lên vượt ngưỡng tối đa dự kiến ở 1832.xx. Chiến lược tiếp tục là Long/Short linh hoạt với phái sinh, ưu tiên Short.

VnEconomy

VN30 chốt phiên tại 1849.05. Cản gần nhất ngày mai là 1861; 1872; 1884; 1891; 1903. Hỗ trợ 1848; 1833; 1817; 1812; 1801.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

15:42, 26/08/2025

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh

09:43, 26/08/2025

Chuyên gia: VN-Index chỉ đang trong vùng nhiễu động thứ cấp, chưa đạt đỉnh

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

16:53, 25/08/2025

Blog chứng khoán: Ngắn hạn đừng nói chuyện… vĩ mô

Từ khóa:

blog chứng khoán nhận định chứng khoán thị trường phái sinh

Đọc thêm

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 27/8/2025

Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ

Tranh thủ giá hồi, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.200 tỷ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1189.3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1072.1 tỷ đồng.

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc

Tổng thống Trump dọa áp thuế quan 200% lên Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 cảnh báo có thể áp thuế quanncao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm...

Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ

Blog chứng khoán: Hưng phấn lại bùng nổ

Khả năng kích thích tâm lý vẫn còn, khi các trụ đồng thuận và điểm số tăng dữ dội thì làn sóng mua vào lại xuất hiện.

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Hưng phấn lại dâng cao, tiền đua giá, VN-Index áp sát đỉnh cũ

Thanh khoản phiên chiều tăng vọt 77% so với buổi sáng và đến từ hành động mua đuổi giá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng hội phục mạnh mẽ, cộng hưởng với các trụ cũ như VIC, VHM, HPG. VN-Index đóng cửa tăng tới 53,6 điểm tương đương lấy lại hơn hai phần ba số điểm đã mất của hai phiên trước.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: