Trao Huy hiệu Đảng cho 111 đảng viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 24/9, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 111 đảng viên ưu tú đợt 19/5 và 02/9/2026. Trong đó, Chi bộ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có 5 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng...

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long (ngoài cùng bên phải) và GS.VS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao Huy hiêu Đảng và tặng hoa các đồng chí đảng viên. Ảnh: Vusta.

Theo Quyết định số 414-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW do ông Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ký ngày 25/8/2026, tổng cộng có 111 đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 89 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng (đợt 19/5/2026) và 22 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng (đợt 02/9/2026).

Trong số 89 đảng viên được trao đợt 19/5, Chi bộ CQ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có 5 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Gia Hảo, Trịnh Duy Luân, Lê Anh Sơn, Đỗ Tùng Lâm.

Chi bộ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam có 5 đảng viên vinh dự được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Gia Hảo, Trịnh Duy Luân, Lê Anh Sơn, Đỗ Tùng Lâm. Ảnh: Vusta.

Trong đợt 02/9/2026, có 22 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí trao trước thời hạn Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng tập trung với số lượng lớn các đảng viên.

GS.VS Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng TSKH Phan Xuân Dũng, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận, tôn vinh quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu năm của đảng viên với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, thể hiện tình cảm trân trọng, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đồng chí đảng viên đã dành trọn cuộc đời mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

“Mỗi Huy hiệu Đảng trao ngày hôm nay không chỉ ghi dấu mốc son về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là minh chứng cho sự kiên định, lý tưởng, lòng trung thành vô hạn đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân của các đồng chí đảng viên”, ông Long nhấn mạnh.

Theo ông Long, 111 đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng là những hạt nhân tiêu biểu của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học Việt Nam. Dù trải qua chiến tranh hay hòa bình, dù trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, quản lý hoạt động hoặc tham gia phong trào hội, các đồng chí luôn giữ trọn khí tiết của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, vững vàng về chính trị, mẫu mực về đạo đức, tận tụy, say mê cống hiến trí tuệ cho nền khoa học công nghệ của nước nhà và công tác tư vấn, giám sát, phản biện xã hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi lễ.

Đối với các đồng chí đảng viên lão thành, dù tuổi đã cao nhưng tinh thần, cống hiến, phẩm chất vẹn nguyên, vẫn luôn giữ vững vai trò nêu gương, là tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức trẻ noi theo và là chỗ dựa chính trị vững chắc cho cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở.

Vừa qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức đại hội thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đây là cái mái nhà chung của các nhà khoa học, của trí thức nước nhà.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã mở ra định hướng phát triển đất nước, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để phát triển đất nước với tầm nhìn 100 năm. Các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những định hướng quan trọng để phát triển đất nước, với mục tiêu nâng cao đời sống, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ông Long mong muốn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với các nhà khoa học; tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội và tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà.

Thay mặt 111 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Đại tá Trần Đắc Phong (Chi bộ Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển Công nghệ, người vinh dự nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng) đã chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc trong thời gian chiến đấu tại chiến trường Lào năm 1972.

Đồng chí Trần Đắc Phong nhớ lại không khí một lễ kết nạp Đảng trong căn hầm giữa rừng sâu chỉ khoảng 15m² với bàn ghế làm từ các đoạn cây rừng, không có cờ Đảng, cờ Tổ quốc hay ảnh Bác Hồ do hầm chứa trang thiết bị vừa bị bom đánh trúng.

Bày tỏ lòng tri ân tới những đồng đội đã ngã xuống trên các chiến trường, đồng chí Trần Đắc Phong khẳng định Huy hiệu Đảng nhận được hôm nay cũng là vinh dự dành để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.