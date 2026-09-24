Học nghề từ bảo hiểm thất nghiệp: Mở "cánh cửa" trở lại thị trường lao động

Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người lao động học nghề và quay trở lại thị trường lao động. Tại Hà Nội, các số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm cho thấy sự gia tăng đáng kể trong việc tiếp cận các dịch vụ này, đặc biệt là trong tháng 8/2026…

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm để sớm trở lại thị trường lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Bên cạnh sự gia tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thị trường lao động vẫn ghi nhận nhiều biến động khi số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể ở mức đáng chú ý.

Dữ liệu tại Hà Nội cho thấy trong tháng 8/2026, thành phố đã cấp giấy chứng nhận cho 2.937 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước; 825 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9,1%. Tuy nhiên, cũng có 1.788 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động, tăng 14,1%; 992 doanh nghiệp giải thể.

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THỤ HƯỞNG CHÍNH SÁCH

Thực tiễn trên lý giải vì sao nhu cầu tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp và dịch vụ việc làm vẫn rất lớn trong thời gian qua.

Dữ liệu từ các hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho thấy phần lớn trường hợp mất việc xuất phát từ việc doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc thay đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nhóm lao động từ 35 tuổi trở lên và lao động nữ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong tháng 8/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 6.474 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (giảm 2.251 hồ sơ so với tháng trước và giảm 337 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước).

Tuy nhiên, số hồ sơ được thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp lại tăng, với 8.496 hồ sơ (tăng 988 hồ sơ so với tháng trước và tăng 3.256 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025). Tổng số tiền hỗ trợ lên tới 324,9 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ an sinh, hiện nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và tái gia nhập thị trường lao động. Theo đó, người lao động đủ điều kiện có thể được hỗ trợ học nghề tối đa 6 tháng, với mức hỗ trợ lên tới 9 triệu đồng, cùng tiền hỗ trợ ăn trưa trong thời gian học.

Trong tháng 8, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 1,6 nghìn người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 108 người với số tiền 418,5 triệu đồng.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết hiện đơn vị đang triển khai đa dạng, linh hoạt các hoạt động hỗ trợ để tạo điều kiện cho người lao động khi thụ hưởng chính sách này.

Người lao động khi đến Trung tâm sẽ được phân loại ngay từ đầu để xác định theo nhu cầu. Nếu có nguyện vọng đăng ký tìm việc làm thì sẽ được tư vấn, hỗ trợ giới thiệu kết nối với doanh nghiệp, tham gia các phiên giao dịch việc làm.

Còn nếu họ có nhu cầu hỗ trợ học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc tại các cơ sở đào tạo thì cũng được kết nối. Mục tiêu cuối cùng là giúp người lao động có thể nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp và sớm quay trở lại thị trường lao động.

ĐẨY MẠNH TƯ VẤN, KẾT NỐI VIỆC LÀM

Thực hiện các chính sách hỗ trợ thị trường lao động, trong tháng 8/2026, toàn Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho khoảng 19,9 nghìn người lao động, bao gồm từ nguồn vốn ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội; giải quyết việc làm thông qua hình thức xuất khẩu lao động; hay thông qua các phiên giao dịch việc làm và hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội…

Kết nối người lao động với doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh: Thu Hằng.

Riêng Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm. Có 533 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng số 13.198 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Số lao động được tư vấn và cung cấp thông tin thị trường lao động là 5.700 lượt lao động. Có 2.139 lượt người lao động được kết nối, phỏng vấn tại các phiên giao dịch việc làm. Qua đó, có 876 lao động được doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng.

Hiện nay, cùng với xu hướng chuyển dịch của thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu tăng cường hoạt động tư vấn nghề nghiệp, đào tạo lại kỹ năng cũng như hỗ trợ kết nối việc làm cho các nhóm lao động bị ảnh hưởng.

Để hỗ trợ người lao động tiếp cận chính sách thuận tiện, dễ dàng hơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, cho biết đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực lao động việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Hệ thống dịch vụ việc làm của Thành phố Hà Nội, bao gồm Cổng thông tin việc làm thành phố, hệ thống các sàn giao dịch việc làm và các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí dành cho người lao động.

Cổng thông tin việc làm này hỗ trợ 24/7. Người lao động và doanh nghiệp ngồi bất cứ đâu đều có thể thực hiện kết nối, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm cơ sở dạy nghề và trực tiếp được tư vấn để đáp ứng nhu cầu của các bên.

Với bảo hiểm thất nghiệp, Hà Nội đang thực hiện giải quyết chính sách này tại hệ thống 9 sàn giao dịch việc làm, bao gồm 1 sàn chính tại 215 Trung Kính, và 8 sàn vệ tinh đặt tại các xã, phường.

Ngoài việc hỗ trợ người lao động về hồ sơ, hoàn thiện thủ tục nhận chế độ bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm cũng phân công cán bộ luôn tư vấn và giới thiệu việc làm cho nhóm lao động này.

“Trọng tâm là hoạt động tư vấn, song nếu người lao động có nguyện vọng được đào tạo một lĩnh vực ngành nghề, chuyên môn mới để phù hợp với thị trường lao động tại thời điểm này, chúng tôi sẽ kết nối để giới thiệu người lao động với các cơ sở đào tạo”, ông Thành nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thị trường lao động Hà Nội tiếp tục có nhiều biến động do quá trình chuyển đổi số, tái cơ cấu doanh nghiệp và sự dịch chuyển nhu cầu nhân lực giữa các ngành nghề, việc kết hợp giữa dữ liệu thất nghiệp và nhu cầu tuyển dụng thực tế, giúp người lao động nhận diện những kỹ năng cần bổ sung. Từ đó, có lựa chọn phù hợp khi tham gia các khóa đào tạo nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.