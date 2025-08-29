Thứ Sáu, 29/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Trao tặng bản quyền bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng' cho báo Nhân Dân

Đỗ Như

29/08/2025, 20:46

Việc tiếp nhận của báo Nhân Dân không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử...

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận bản thảo bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng có chữ ký đề tặng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: nhandan.vn
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhận bản thảo bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng có chữ ký đề tặng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: nhandan.vn

Ngày 29/8, tại Hà Nội, nhạc sỹ Phạm Tuyên đã trao tặng bản quyền bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” cho báo Nhân Dân.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh khẳng định: Bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập.

Với giai điệu hùng tráng và lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!”, bài hát không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ về ý chí kiên cường và giá trị của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Trong khi thực hiện các chương trình nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, báo Nhân Dân rất bất ngờ khi nhận được lời đề nghị trao tặng bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” từ nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình. Trong số các bài hát hay về đất nước, đây là bài được vang lên ở bất kỳ sự kiện nào.

Ở ngay chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân tổ chức, khi chương trình kết thúc, 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình đã cùng nhau hát vang bài hát này. Không chỉ ở Mỹ Đình, mà ở các nền tảng xã hội, nhiều khán giả cũng đã tham gia một cách hết sức tự nhiên...

Ngày 2/5/1975, báo Nhân Dân in trọn ca khúc, mở ra hành trình từ trang báo đến đời sống: vào sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm; vượt qua biên giới tới Italia, Cộng hòa Dân chủ Đức, Liên Xô, Nhật Bản, Tiệp Khắc… để kể câu chuyện Việt Nam bằng một thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu - niềm vui độc lập và đoàn tụ.

Khán thính giả gọi "Như có Bác trong ngày đại thắng" là “bài hát của Nhân dân” bởi những lý do rất giản dị: Bài hát cất lên đúng lúc lòng người cần một câu hát để gọi tên hạnh phúc chung; nó đủ giản dị để ai cũng có thể hát, và đủ chuẩn xác để nói thay cho cộng đồng về lòng biết ơn với Bác Hồ, với những thế hệ đã hy sinh. Bài hát sống dài lâu ở những nơi bình dị nhất: sân trường, bếp nhà, con ngõ ngày lễ, nơi ký ức được truyền tay bằng giọng hát và ánh nhìn.

Bởi vậy, quyết định trao tặng quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho báo Nhân Dân mang tính biểu tượng sâu sắc: trao về cộng đồng thông qua một thiết chế công đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Việc tiếp nhận của báo Nhân Dân vì thế không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà là một lời hứa gìn giữ và phát huy giá trị. Đó là đảm bảo ca khúc được cất lên đúng nơi, đúng lúc, đúng cách; tôn trọng nguyên bản và bối cảnh lịch sử; đồng thời mở ra những cách thức giới thiệu phù hợp với công chúng trẻ, để di sản không hóa thạch mà tiếp tục sống giữa đời sống đương đại.

Cùng với công tác bảo hộ và quản trị quyền bài bản, “bài hát của Nhân dân” sẽ tiếp tục được hát đúng cách, đúng chỗ, giữ vững phẩm chất thẩm mỹ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Có một vòng tuần hoàn đẹp đã khép và cũng đã mở ra: Năm 1975, báo Nhân Dân là nơi in trọn ca khúc ngay sau đại thắng. Hôm nay, tác phẩm trở về với tòa soạn như trở về “ngôi nhà chung” của ký ức một thời. Từ ngôi nhà ấy, giai điệu sẽ đi xa theo cách bền bỉ nhất: qua những tiết học âm nhạc, những chương trình nghệ thuật trang nghiêm, những chiến dịch truyền thông chạm đến trái tim, những dịp kỷ niệm nhắc ta về một buổi chiều tháng Tư bất tận.

Như có Bác trong ngày đại thắng không dài, nhưng đủ để bắc một cây cầu giữa lịch sử và hiện tại. Mỗi lần ca khúc cất lên, ta nghe trong đó một lời tri ân hiền hòa, một bài học công dân mộc mạc, và một lời hứa về tương lai rằng có những giá trị, càng gìn giữ chung, càng sáng rõ.

Từ hôm nay, khi bài hát có một nơi nương náu xứng đáng, sẽ tiếp tục sống đời sống của cộng đồng - không chỉ là bản nhạc của ký ức, mà còn là nhịp đập của hiện tại, nuôi lớn niềm tự hào, bồi đắp tình yêu nước, thắp sáng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Mỗi khi lời ca ấy vang lên, chúng ta lại đứng gần nhau hơn, để nhớ về Bác, nhớ về ngày đại thắng, và tin vào những điều tốt đẹp mà chúng ta tiếp tục làm cùng nhau.

Bà Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, nói: “Trong gia đình chúng tôi vẫn thường nói với nhau: Như có Bác trong ngày đại thắng là bài hát của nhân dân. Cha tôi luôn giữ tâm niệm: âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng.

Vì thế, khi chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho báo Nhân Dân, đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy: trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, để bài hát đi tiếp, bền bỉ và sáng rõ hơn”.

âm nhạc Bản quyền Báo Nhân dân di sản văn hóa độc lập nhạc sỹ Phạm Tuyên Như có Bác trong ngày đại thắng

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền quà tặng dịp 2/9

Ngày 29/8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã có thông tin hướng dẫn người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID với tài khoản ngân hàng để nhận tiền quà tặng dịp 2/9.

Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

Hà Nội: Người dân không thả diều, thả đèn trời, bay flycam dịp 2/9

Công an yêu cầu kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân...

Lương hưu tháng 9 tại TP.HCM sẽ chi trả từ ngày 3/9

Lương hưu tháng 9 tại TP.HCM sẽ chi trả từ ngày 3/9

Trong kỳ chi trả tháng 9/2025, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 3/9, trễ hơn so với các tháng do trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh...

Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày Quốc khánh 2/9

Miễn phí vé đi metro Bến Thành - Suối Tiên trong ngày Quốc khánh 2/9

Hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được miễn 100% giá vé trong ngày 2/9 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh…

Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng

Mưa bão khiến hơn 14.000 hộ dân Thanh Hoá phải sơ tán, thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, hạ tầng

Do ảnh hưởng của bão số 5 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, những ngày qua, Thanh Hóa hứng chịu đợt mưa lũ diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Nhiều xã vùng cao vẫn đang bị chia cắt, cô lập.

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

